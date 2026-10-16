Минтруд назвал размер пособия по безработице в 2027 году

Котяков: Пособие по безработице в России достигнет 16 966 рублей в 2027 году

Tекст: Дарья Григоренко

Министр пояснил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, что выплата будет проиндексирована, передает РИА «Новости».

«Напомню, пособие <...> индексируется. <...> Оно достигнет отметки <...> 16 966 рублей», – отметил Котяков.

По словам главы Минтруда, рекордно низкая безработица на уровне 2,2% снижает расходы на эти выплаты. Он отметил, что количество россиян, обращающихся за помощью, уменьшается.

В конце сентября правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027–2029 годы, где выполнение социальных обязательств стало одним из ключевых приоритетов. Согласно документу, прожиточный минимум и МРОТ в 2027 году увеличатся на 6,8% – до 20 227 и 28 935 рублей соответственно, а средний размер пенсии по старости к концу года составит 29 904 рубля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу власти решили увеличить максимальное пособие по уходу за ребенком до 95,5 тыс. рублей.

Министр труда Антон Котяков назвал ожидаемое число получателей единого пособия в 2027 году.

Глава Минтруда анонсировал рост МРОТ до 28,9 тыс. рублей.