Суд Екатеринбурга арестовал подростка за поджог двух машин полиции

На Урале подростка арестовали за поджог машин полиции по заданию кураторов

Tекст: Алексей Дегтярёв

Мера пресечения в виде ареста избрана в отношении обвиняемого до 14 декабря, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

В отношении молодого человека расследуется уголовное дело по статье о диверсии. По версии следствия, он совершил поджог двух полицейских машин, выполняя указания неизвестных кураторов.

Во время задержания сотрудник правоохранительных органов применил табельное оружие, в результате чего подросток получил касательное ранение.

Во вторник суд в Кузбассе вынес приговор двум подросткам по делу о диверсии.

В январе на Урале бывший полицейский получил 18 лет лишения свободы за диверсию и государственную измену.

В прошлом году полиция Центрального федерального округа создала специальные формирования для защиты железных дорог.