Импорт немецкого пива в Россию упал до минимума с 1999 года

Евростат: Импорт пива из Германии в Россию упал до минимума за 27 лет

Tекст: Мария Иванова

В августе импорт пива из Германии в Россию снизился вдвое по сравнению с предшествующим месяцем, передает РИА «Новости» со ссылкой на Евростат.

В денежном выражении закупки составили 52,1 тыс. евро, что стало минимальным значением с июня 1999 года.

Крупнейшим поставщиком пива на российский рынок среди стран Евросоюза стала Латвия. Прибалтийская республика увеличила отгрузки в пять раз за месяц, и на нее пришлась треть всех европейских поставок в денежном выражении – 674,4 тыс. евро.

На втором месте расположилась Польша, которая снизила экспорт пива в Россию в шесть раз, до 582,4 тыс. евро, заняв 29% импорта из ЕС. Замыкает тройку лидеров Бельгия, показавшая рост поставок в два раза к июлю – до 353,5 тыс. евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом импорт китайского пива в Россию достиг исторического максимума.

Евросоюз резко увеличил поставки пива на российский рынок.

В июне Москва удвоила закупки хмельного напитка из Литвы.