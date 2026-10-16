Верховный суд счел обязательной конфискацию преступных доходов

Верховный суд предписал обязательно изымать имущество у преступников

Tекст: Денис Тельманов

Верховный суд России указал на обязательную при вынесении приговоров конфискацию денег и имущества, полученных в результате преступлений, говорится в опубликованном тематическом обзоре о практике применения судами положений Уголовного кодекса, передает ТАСС.

«Отсутствие в приговоре решения о конфискации имущества, указанного в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, является существенным нарушением уголовного и уголовно-процессуального закона, повлиявшим на исход дела, и влечет отмену приговора в части разрешения данного вопроса с передачей на новое рассмотрение», – отметил Верховный суд.

В обзоре подчеркивается, что если предмет преступления израсходован или утрачен, суд обязан взыскать эквивалентную денежную сумму, а при ее отсутствии – иное имущество нарушителя. Отсрочка в исполнении приговора не отменяет необходимости изъятия незаконных доходов.

Мера применяется вне зависимости от возраста и материального положения виновного. Так, инстанция вернула в нижестоящий суд дело двоих несовершеннолетних, осужденных за диверсии, указав на необходимость конфисковать их вознаграждение в размере 14 тыс. и 18 тыс. рублей.

По данным Судебного департамента, с 2023 года частота применения конфискации выросла почти вдвое. Только в 2025 году суды изъяли незаконные денежные средства на сумму свыше 26 млрд рублей, а за первую половину 2026 года – более 17 млрд рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Верховный суд лишил юристов гонорара в 1,8 млрд рублей по делу банка «Югра».

В среду инстанция признала «баталхаджинцев» террористической организацией. Суд разрешил лишать прав за пьяную езду на мопеде.