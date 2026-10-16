Михаил Гребенщиков опроверг слухи о проблемах со здоровьем

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Я даже не хочу этот бред комментировать. У меня нет никаких проблем со здоровьем. А насчет врачей, то я просто написал жалобу на медсестру, так как она не очень хорошо мне ответила, такое право есть у каждого человека», – заявил певец РИА «Новости».

Ранее появилась информация, что Гребенщикову рекомендовали отказаться от игры на гитаре из-за остеоартроза суставов рук, после чего артист якобы накричал на медработницу.

Ранее народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что чувствует себя отлично и продолжает концертную деятельность вопреки сообщениям об ухудшении здоровья.

