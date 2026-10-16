Силуанов на встрече Всемирного банка предложил ускорить бюджетную консолидацию

Tекст: Тимур Шайдуллин

Россия на встрече Всемирного банка в Бангкоке выступила в поддержку ускоренной консолидации бюджета. Это должно снизить долговую нагрузку, сообщил в Таиланде министр финансов Антон Силуанов.

«Россия заявляла и сейчас выставила предложение, что нужно быстрее заниматься бюджетной консолидацией, решить вопросы долга, которые являются одной из проблем. Это можно делать только через снижение дефицита бюджета», – приводит слова Силуанова РИА «Новости».

По словам министра, вопрос долговой нагрузки стран рассматривался на встрече как один из важнейших. Силуанов подчеркнул, что решение вопроса долга позволит послать инвесторам сигналы, что государство занимается снижением долговой нагрузки, и даст им понимание дальнейших действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Минфин объяснил цель предложения изменить бюджетное правило. Во вторник вице-премьер Алексей Оверчук обсудил участие российских компаний в закупках Всемирного банка.

На прошлой неделе Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП России на уровне 0,8%.