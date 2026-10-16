Грузия выдвинула условие ПАСЕ

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Доверие к международным институтам снижается в целом в мире. Среди тех, кто в этом виновен, – ПАСЕ», – сказал он грузинским журналистам в Риме на полях форума председателей парламентов Совета Европы.

«ПАСЕ подрывает принцип суверенитета стран», – заявил глава высшего законодательного органа Грузии.

Шалва Папуашвили сообщил, что провел в Риме откровенную беседу с президентом ПАСЕ Петрой Байр.

«Я четко объяснил нашу позицию – пока будет ущемлен суверенитет народа Грузии со стороны ПАСЕ, вы там нашу делегацию не увидите», – сказал он.

По его словам, «настало время для ПАСЕ уважать демократию, выбор народов».

«Как только ПАСЕ вернется к соблюдению фундаментальных норм международного права, наша делегация возобновит работу в этой организации», – сообщил председатель парламента Грузии.