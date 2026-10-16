Объявлено об увеличении максимальной ежедневной выплаты по больничному листу

Максимальную выплату по больничному листу увеличили до 7,86 тыс. рублей в день

Tекст: Дарья Григоренко

Как уточнили в Соцфонде, максимальная стоимость одного дня по больничному листу в России в 2027 году увеличится до 7,86 тыс. рублей, сообщает РИА «Новости».

«В следующем году россияне смогут получать больше за время, проведенное на больничном. Максимальная стоимость дня по больничному листу вырастет до 7,86 тыс. рублей. Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности за полный календарный месяц вырастет с 207,5 тыс. рублей до 239 тыс. рублей», – говорится в сообщении фонда.

Уточняется, что всего на выплаты пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством выделено около 1,6 трлн рублей. Эти выплаты получат более 21 млн человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр труда и социальной защиты Антон Котяков назвал число получателей единого пособия в 2027 году.

В четверг Соцфонд сообщил о досрочной выплате детских пособий в ноябре.

Во вторник в ведомстве заявили о досрочной выплате пенсий из-за Дня народного единства.