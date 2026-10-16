Максимальное пособие по уходу за ребенком увеличено до 95,5 тыс. рублей

Соцфонд: Выплаты по уходу за ребенком в 2027 году увеличены до 95,5 тыс. рублей

Tекст: Дарья Григоренко

В Соцфонде уточнили, что в 2027 году предельная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет увеличится с 83 до 95,5 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

Также ожидается, что максимальный размер выплат по беременности и родам превысит 1,1 млн рублей. В ведомстве подчеркнули, что в следующем году вырастут объемы ключевых мер поддержки семей. В их числе материнский капитал, единое пособие и новая ежегодная выплата для работающих родителей с двумя и более детьми.

Всего на поддержку семей с детьми в 2027 году планируется направить 2,2 трлн рублей. Соответствующий проект бюджета Социального фонда председатель организации Сергей Чирков представил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр труда и социальной защиты Антон Котяков назвал число получателей единого пособия в 2027 году.

В понедельник более 100 тыс. многодетных семей оформили выплату на ипотеку через «Госуслуги».

В прошлом месяце Соцфонд анонсировал даты зачисления выплат семьям с детьми за сентябрь.