Назван средний размер пенсии по старости в 2027 году

Соцфонд: Пенсии будут получать 43 млн россиян в 2027 году

Tекст: Дарья Григоренко

В Соцфонде уточнили, что в 2027 году пенсии будут получать 43 млн граждан России, передает ТАСС.

Со следующего года фонд перейдет на двухэтапную индексацию страховых выплат. Планируется, что с 1 февраля пенсии будут увеличены на 6,8%, а с 1 апреля – еще на 3,3%.

У неработающих пенсионеров средняя ежемесячная выплата по старости вырастет на 2,4 тыс. рублей и составит 30,2 тыс. рублей. Это повышение затронет 37,5 млн человек. В годовом выражении прибавка окажется сопоставима с дополнительной тринадцатой пенсией на уровне 28,8 тыс. рублей, уточнили в ведомстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Сергей Собянин объявил об увеличении минимального размера пенсии москвичей до 28,5 тыс. рублей.

Глава Союза пенсионеров рассказал об индексации социальных пенсий в 2027 году.

Во вторник Соцфонд сообщил о досрочной выплате пенсий из-за Дня народного единства.