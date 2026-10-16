Кравцов назвал условия для изменения расписания занятий в школах

Кравцов: Школьное расписание не должно противоречить санитарным нормам

Tекст: Тимур Шайдуллин

Расписание уроков в школах закрепляется в локальном нормативном акте учебного заведения, но не может противоречить санитарным нормам Роспотребнадзора и порядку организации образовательной деятельности, утвержденному Минпросвещения, сообщил РИА «Новости» министр просвещения Сергей Кравцов.

«Конкретное время начала уроков устанавливает сама образовательная организация, опираясь на предложения родителей, начало светового дня и другие условия. Расписание закрепляется в локальном нормативном акте школы, но не может противоречить федеральным требованиям», – заявил министр.

Кравцов напомнил, что согласно действующим правилам, уроки не могут начинаться раньше 8:00 и заканчиваться позже 19:00 при наличии второй смены.

Ранее в пятницу заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб предложил перенести начало занятий на 9:00 для повышения безопасности школьников, добирающихся на учебу в темное время суток.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Сергей Кравцов указал, что детский сад не должен сводиться к подготовке к школе. До этого он заявил о важности осознанного выбора профессии школьниками.