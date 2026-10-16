В Петербурге прооперировали отравленного матерью 12-летнего мальчика

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Ребенку провели операцию 15 октября, он в реанимации, состояние стабильное», – сказал собеседник РИА «Новости».

Ранее мальчик был введен в искусственную кому.

В субботу стало известно, что петербурженку арестовали на два месяца по делу о покушении на убийство. По версии следствия, она попыталась утопить сына в озере, перед этим вылив ему в горло 70-процентную уксусную кислоту и плеснув ею в лицо. Ребенку удалось выбраться на берег и добраться до прохожих, которые вызвали скорую помощь. У мальчика ограниченные возможности здоровья.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье состояние отравленного матерью мальчика оценили как средней тяжести.

Напомним, в Петербурге женщина попыталась убить сына уксусом и утопить в озере.

В январе прошлого года иностранку в Подмосковье обвинили в попытке отравления сына уксусом.