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    16 октября 2026, 14:32 • Новости дня

    ВМС Ирана обнаружили горящий танкер в Оманском заливе

    Иран обнаружил горящий танкер в Оманском заливе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Военно-морские силы Ирана обнаружили нефтяной танкер, на котором возник пожар в запретной зоне Оманского залива, сообщила пресс-служба ВМС иранской армии.

    Обнаруженный горящий танкер находился к востоку от Ормузского пролива, передает ТАСС со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

    По данным ВМС Ирана, судно отключило системы отслеживания и пыталось пройти через запретную зону.

    Иранские военные подчеркнули, что такое движение создает угрозы безопасности других судов. Название танкера и причины возгорания не уточняются.

    В среду американские военные уничтожили связанное с Ираном судно в Оманском заливе. В начале месяца возвращение танкеров в Ормузский пролив не смогло снизить цены на нефть. В сентябре иранские пожарные ликвидировали возгорание на атакованном США танкере.

    15 октября 2026, 08:41 • Новости дня
    В США разработали план удара по Ирану «матерью всех бомб»

    CNN: США подготовили план удара по Ирану мощной авиабомбой GBU-43/B

    В США разработали план удара по Ирану «матерью всех бомб»
    @ Public domain

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные подготовили планы возможных ударов по иранской инфраструктуре с применением мощнейшей неядерной авиабомбы GBU-43/B, если президент США Дональд Трамп отдаст соответствующий приказ, отмечают СМИ.

    Соединенные Штаты могут использовать самую мощную неатомную бомбу в своем арсенале в случае возобновления ударов по Ирану, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    По данным телеканала, новые планы американских военных предусматривают атаки на энергетическую инфраструктуру и ядерные объекты исламской республики с помощью крупнейшей неядерной бомбы GBU-43/B MOAB, известной как «мать всех бомб». Удары могут быть нанесены в случае, если Трамп распорядится возобновить военные операции до или после промежуточных выборов.

    Американские военные сомневаются, что применение этого оружия позволит достичь стратегических целей на Ближнем Востоке или изменить баланс сил, однако подчеркивают, что такой шаг станет серьезной эскалацией конфликта.

    Во вторник Трамп пообещал в ближайшее время принять решение о дальнейших действиях Вашингтона в отношении Тегерана. При этом портал Axios сообщил, что переговоры США и Ирана о заключении мирного соглашения фактически не ведутся, но окончательно не свернуты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американские военные уничтожили в Оманском заливе судно, связанное с Ираном.

    Во вторник Тегеран поблагодарил Россию за готовность помочь в урегулировании конфликта с Соединенными Штатами.

    На прошлой неделе Трамп заявил, что получение исламской республикой ядерного оружия угрожало бы крупным американским городам.

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    13 октября 2026, 17:04 • Новости дня
    Хуситы пригрозили ударами по Эр-Рияду

    Хуситы пригрозили ударами по Эр-Рияду и объектам Saudi Aramco

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) пригрозило ударами по Эр-Рияду и объектам саудовской компании Saudi Aramco в ответ на призыв коалиции к эвакуации из района нефтяного объекта в Сане.

    Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция призвала мирных жителей покинуть территорию нефтяного объекта в столице Йемена Сане, передает ТАСС.

    «Командование объединенных сил коалиции просит гражданских лиц ради их безопасности эвакуироваться с территории Йеменской нефтяной компании – центральной станции Ас-Сабаха в Сане», – заявил официальный представитель альянса Турки аль-Малики.

    Вскоре после этого военный представитель хуситов Яхья Сариа выступил со встречным предупреждением, пригрозив жестким ответом на любые удары по Сане. Он призвал сотрудников и граждан, находящихся вблизи объектов Saudi Aramco, немедленно покинуть эти территории, назвав нефтяную инфраструктуру королевства законной целью для сил мятежников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник хуситы пригрозили ударами по интересам США на Ближнем Востоке.

    В понедельник они заявили о ракетном ударе по аэропорту Эр-Рияда. А в воскресенье мятежники призвали отменить авиарейсы в Саудовскую Аравию.

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    15 октября 2026, 20:11 • Видео
    Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

    Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

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    14 октября 2026, 17:11 • Новости дня
    Контейнеровоз под флагом Сингапура затонул у Ормузского пролива

    Reuters: Контейнеровоз под флагом Сингапура затонул у Ормузского пролива

    Контейнеровоз под флагом Сингапура затонул у Ормузского пролива
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Денис Тельманов

    Сингапурский контейнеровоз GFS Pride затонул в районе Ормузского пролива после попадания в него снаряда, на борту судна находилось около 2,5 тыс. контейнеров.

    Судно GFS Pride получило повреждения и затонуло у Ормузского пролива. Оператором контейнеровоза выступает базирующаяся в ОАЭ компания GFS Ship Management FZE, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) сообщили, что судно пыталось пройти через южную часть пролива по несогласованному с властями Ирана маршруту и подорвалось на мине. Контейнеровоз перевозил около 2,5 тыс. контейнеров.

    Кроме того, рядом с Ормузским проливом тонет пораженный снарядом 23 сентября сухогруз Cape Dao под флагом Антигуа и Барбуды. Его оператором выступает эмиратская компания Peonies Shipmanagement FZE. По данным агентства, с февраля это уже второй случай затопления судна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду агентство Reuters сообщило об атаках Ирана на суда для влияния на американские выборы.

    В понедельник иранские военные нанесли удар по супертанкеру в Ормузском проливе.

    В воскресенье Тегеран назвал уступки со стороны Вашингтона условием открытия пролива.

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    14 октября 2026, 16:52 • Новости дня
    МИД: Россия готова принять обогащенный уран из Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель главы МИД России Георгий Борисенко заявил, что Москва при необходимости может переместить иранский обогащенный уран на свою территорию.

    Россия при необходимости и соответствующей потребности готова переместить обогащенный уран из Ирана на свою территорию или помочь это сделать другим странам, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью замглавы МИД Георгия Борисенко телеканалу RTVI.

    «Конечно, мы готовы, если в этом будет необходимость, потребность и об этом договорятся конфликтующие стороны, взять этот обогащенный уран к себе или помочь каким-то другим странам, которые заберут его на свою территорию, поскольку у России очень большой опыт обращения с отработанными ядерными материалами», – отметил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Москва подтвердила США предложение о вывозе иранского урана в Россию.

    В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил обсуждение выхода Ирана из ДНЯО на встрече лидеров.

    Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что получение Ираном ядерного оружия угрожало бы крупным городам США.

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    15 октября 2026, 14:37 • Новости дня
    Лавров предложил провести встречу в формате «3+3» в Азербайджане

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следующую встречу консультативной региональной платформы «3+3» можно провести в Азербайджане, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Новую встречу в формате «3+3» (Азербайджан, Грузия, Армения, Россия, Турция и Иран) можно провести в Азербайджане, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, передает ТАСС.

    «Я бы упомянул формат, который был инициирован Азербайджаном и Турцией, это формат «3+3» – Азербайджан, Грузия, Армения и Россия, Турция, Иран. Мы встречались несколько раз, и сейчас ждем, когда договорятся Армения и Азербайджан о том, кто следующий будет принимать встречу министров иностранных дел этой группы», – сказал Лавров.

    По его словам, ближайшую встречу можно провести в Азербайджане, а следующую – в Ереване. Министр считает, что это было бы правильно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Баку на саммит СВМДА.

    Ранее главы МИД Армении и Азербайджана обсудили продвижение мирной повестки.

    Ранее сообщалось, что Лавров счел своевременным возобновление встреч в формате «3+3».

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    14 октября 2026, 02:38 • Новости дня
    В дельте Нила нашли фрагменты гигантских статуй Рамсеса II

    Министерство древностей Египта сообщило о находке фрагментов статуй Рамсеса II

    Tекст: Антон Антонов

    Археологи обнаружили в дельте Нила фрагменты двух гигантских статуй, предположительно, фараона Рамсеса II, сообщило Министерство туризма и древностей Египта.

    «В ходе раскопок обнаружены фрагменты двух гигантских статуй, предположительно, принадлежащих фараону Рамсесу II. Первая находка представляет собой голову статуи высотой около 1,6 м, а длина обнаруженного фрагмента второй статуи составляет около 2,4 м», – говорится в заявлении министерства.

    Археологи также нашли блок розового гранита длиной 1,3 м с иероглифическими надписями, содержащими царские титулы Рамсеса II – «Царь Верхнего и Нижнего Египта» и «Сын Ра», передает РИА «Новости».

    Раскопки начались после того, как местный житель сообщил властям об обнаружении каменного блока с надписями на своем земельном участке. Обнаруженные артефакты относятся к эпохе Нового царства, а деревня Бехбейт-эль-Хагар, где ведутся работы, известна остатками крупного храма, посвященного богине Исиде, и археологи продолжают исследования, чтобы установить связь новых находок с храмовым комплексом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье израильские археологи обнаружили древний водопровод к Храмовой горе в Иерусалиме.

    Археологи обнаружили фрагмент «Илиады» Гомера в животе древнеегипетской мумии.

    Археологи нашли в Египте гробницу сына фараона Усеркафа.

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    14 октября 2026, 18:34 • Новости дня
    Россия и Египет выступили за срочное урегулирование на Аравийском полуострове

    МИД: Россия и Египет призвали урегулировать ситуацию на Аравийском полуострове

    Tекст: Ольга Иванова

    Заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко и посол Египта Хамди Шаабан обсудили в Москве обострение напряженности на Аравийском полуострове и призвали решить конфликт дипломатическим путем.

    Стороны выразили серьезную обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации в регионе. В ходе переговоров была подчеркнута необходимость принятия неотложных мер для решения существующих противоречий исключительно политико-дипломатическими средствами, говорится на сайте МИД России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Москва потребовала прекратить любые атаки на Аравийском полуострове.

    В воскресенье Россия осудила массированный ракетный обстрел аэропорта в Эр-Рияде.

    В августе министр иностранных дел России Сергей Лавров и его египетский коллега обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

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    13 октября 2026, 21:46 • Новости дня
    Тегеран потребовал от Лондона доказательств по инциденту на базе Фэрфорд

    МИД Ирана вызвал посла Британии из-за обвинений по инциденту на базе Фэрфорд

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Великобритании в Тегеране Хьюго Шортера, потребовав от Лондона доказательств причастности исламской республики к инциденту на военной базе Фэрфорд.

    Иранскому внешнеполитическому ведомству пришлось пойти на этот шаг в ответ на заявления британских чиновников о причастности исламской республики к происшествию. В Тегеране полностью отвергли претензии Лондона, передает ТАСС.

    «Лондон должен как можно скорее представить документы и доказательства своих обвинений в адрес Ирана», – заявили в иранском МИД.

    В противном случае исламская республика пообещала серьезно пересмотреть двусторонние отношения.

    В ведомстве подчеркнули, что ответственность за возможные последствия ляжет на британское правительство, а действия Лондона противоречат его международно-правовым обязательствам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Британии заявил о причастности Ирана к инциденту у авиабазы Фэрфорд.

    На прошлой неделе Лондон официально заподозрил Тегеран в причастности к этому происшествию.

    В начале месяца иранская сторона отвергла обвинения в связи с инцидентом на британском военном объекте.

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    14 октября 2026, 02:10 • Новости дня
    Взрывы прозвучали у штаб-квартиры Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии

    Tекст: Антон Антонов

    В районе штаб-квартиры саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco в городе Дахран на востоке Саудовской Аравии прозвучали взрывы, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

    Источник Reuters сообщил, что по зданию штаб-квартиры был нанесен удар, однако неясно, было ли это прямое попадание или падение обломков.

    В возглавляемой Саудовской Аравией коалиции заявили, что обломки ракеты, перехваченной и уничтоженной в Дахране, упали на жилой район. Других подробностей не приводится.

    Сотрудникам Aramco было приказано работать из дома. Саудовская гражданская оборона позже выпустила предупреждение о потенциальной опасности в столице страны Эр-Рияде, после чего там был слышен громкий звук взрыва.

    По словам одного из источников, штаб-квартира Aramco горит. Как сообщили четыре источника, был отдан приказ об эвакуации здания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Саудовская Аравия отразила атаку беспилотников и ракет.

    В воскресенье хуситы заявили об атаках на НПЗ и газовую станцию в Саудовской Аравии.

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    14 октября 2026, 16:56 • Новости дня
    В МИД призвали стороны конфликта вокруг Саудовской Аравии к переговорам

    Tекст: Ольга Иванова

    Заместитель главы МИД России Георгий Борисенко заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры после ударов по международному аэропорту в Эр-Рияде.

    Стороны конфликта должны незамедлительно начать мирный диалог. Об этом сообщил заместитель главы МИД России Георгий Борисенко, передает телеканал RTVI.

    «Мы исходим из того, что необходимо как можно скорее всем сторонам конфликта сесть за стол переговоров и вернуться к реализации тех мирных договоренностей, которые уже существовали, в частности – дорожной карты урегулирования, которая была выработана еще пять лет назад при поддержке Организации Объединенных Наций», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту Эр-Рияда.

    При ударе по аэропорту короля Халида погиб гражданин Пакистана.

    В воскресенье Россия осудила массированный ракетный обстрел аэропорта в саудовской столице.

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    15 октября 2026, 18:45 • Новости дня
    Хуситы выпустили пять ракет по президентскому дворцу в Адене

    Дворец правительства Йемена получил повреждения при ракетном обстреле

    Tекст: Денис Тельманов

    Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» выпустило пять баллистических ракет по находящемуся в Адене президентскому дворцу.

    Военно-политическое движение «Ансар Алла» атаковало пятью баллистическими ракетами президентский дворец в Адене, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

    Отмечается, что город находится под контролем международно признанного правительства Йемена. В результате ракетного удара здание дворца получило повреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца саудовская авиация атаковала территорию президентского комплекса в Йемене.

    В прошлом месяце ВВС Саудовской Аравии нанесли 40 ударов по йеменской территории за сутки.

    Хуситы заявили о ракетном ударе по объекту Aramco и авиабазе в Саудовской Аравии.

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    15 октября 2026, 19:01 • Новости дня
    Свыше 15 человек погибли при атаках хуситов на аэропорт Эр-Рияда

    Аль-Малики: Жертвами атак хуситов на аэропорт Эр-Рияда стали 17 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атак йеменских мятежников-хуситов на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде погибли 17 человек, еще более 330 ранены, сообщил представитель аравийской коалиции Турки аль-Малики.

    «Семнадцать человек погибли и свыше 330 получили ранения в результате нападений на международный аэропорт имени короля Халида», – заявил аль-Малики, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath.

    Он добавил, что с начала обострения конфликта по территории Саудовской Аравии хуситы выпустили 1104 ракеты и 1135 беспилотников.

    Аль-Малики также сообщил об уничтожении силами коалиции 127 складов мятежников в горах Йемена и множества пусковых установок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг йеменские хуситы пообещали продолжить атаки на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.

    В понедельник они заявили о ракетном ударе по аэропорту Эр-Рияда. Из-за этих атак министр экономики Японии отменил визит в королевство.

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    13 октября 2026, 22:38 • Новости дня
    Танкер подвергся атаке в Ормузском проливе

    Tекст: Антон Антонов

    В Ормузском проливе атакован танкер, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

    «UKMTO получил сообщение об инциденте в Ормузском проливе. Согласно информации из проверенного источника, танкер подвергся удару неизвестного снаряда. Обстоятельства происшествия расследуются», – информировали в центре.

    Данных о пострадавших нет. Название судна, порт его приписки и степень нанесенного ущерба не приводятся, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник танкер и контейнеровоз подверглись обстрелу в Ормузском проливе.

    В воскресенье на выходе из Ормузского пролива подорвался танкер.

    В пятницу Иран пообещал наказывать суда-нарушители за пределами Ормузского пролива.

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    14 октября 2026, 12:28 • Новости дня
    В Ормузском проливе затонул подорвавшийся на мине контейнеровоз

    Контейнеровоз подорвался на мине и затонул в Ормузском проливе

    Tекст: Вера Басилая

    В южной части Ормузского пролива после подрыва на мине затонул контейнеровоз, сообщили военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР).

    КСИР заявил, что контейнеровоз-нарушитель, планировавший пройти по несанкционированному и опасному маршруту в Ормузском проливе, подорвался на морской мине, в результате чего произошел мощный пожар, передает РИА «Новости».

    В Корпусе стражей исламской революции уточнили, что судно перевозило более 2,5 тыс. контейнеров. Оно затонуло в среду утром в южной части Ормузского пролива.

    В понедельник на выходе из Ормузского пролива подорвался танкер.

    В воскресенье под удар в Ормузском проливе попал танкер с индийским экипажем.

    В пятницу Иран пообещал «наказывать» суда-нарушители за пределами пролива.

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    15 октября 2026, 14:28 • Новости дня
    Глава МИД Турции Фидан покинул зал во время речи президента Израиля

    Представители пяти стран покинули саммит в Баку при выступлении главы Израиля

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и представители еще нескольких государств покинули зал заседаний на саммите в Баку во время выступления президента Израиля Ицхака Герцога.

    Во время выступления израильского лидера на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии зал заседаний покинули делегации нескольких государств, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал NewsPulse.

    Помимо турецкого министра, из помещения вышли представители Ирана, Пакистана, Палестины и Кувейта.

    Отношения между Анкарой и Тель-Авивом резко обострились после начала израильской операции в секторе Газа в октябре 2023 года. Турецкие власти жестко раскритиковали действия армии обороны Израиля, а в мае 2024 года приостановили торговлю с еврейским государством до прекращения атак на палестинский анклав и обеспечения бесперебойных поставок гуманитарной помощи. В настоящее время страны поддерживают контакты только по линии спецслужб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг иранская делегация также покинула саммит в Баку во время выступления израильского президента.

    В прошлом месяце Турция жестко ответила на слова главы Минобороны Израиля о президенте Реджепе Тайипе Эрдогане.

    Летом Анкара призвала к международной политической изоляции еврейского государства.

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