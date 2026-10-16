ВМС Ирана обнаружили горящий танкер в Оманском заливе

Обнаруженный горящий танкер находился к востоку от Ормузского пролива, передает ТАСС со ссылкой на иранское агентство Tasnim.
По данным ВМС Ирана, судно отключило системы отслеживания и пыталось пройти через запретную зону.
Иранские военные подчеркнули, что такое движение создает угрозы безопасности других судов. Название танкера и причины возгорания не уточняются.
В среду американские военные уничтожили связанное с Ираном судно в Оманском заливе. В начале месяца возвращение танкеров в Ормузский пролив не смогло снизить цены на нефть. В сентябре иранские пожарные ликвидировали возгорание на атакованном США танкере.