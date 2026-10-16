Миллер обсудил газовое сотрудничество с министром энергетики Турции

Фон дер Ляйен предложила создать стратегические запасы газа ЕС

Tекст: Катерина Туманова

Существующие в Европе газовые хранилища, которые, как правило, пополняются в течение года коммерческими структурами, в этом году находятся на рекордно низком уровне после того, как высокие летние цены, связанные с войной в Иране, подорвали рыночные стимулы к пополнению запасов, пишет Politico.

В результате ЕС недостаточно подготовлен к зиме. Один высокопоставленный чиновник ЕС охарактеризовал идею главы ЕК как долгосрочную меру, призванную защитить блок от будущих рисков, как это уже делается странами с нефтью и нефтепродуктами.

Документы, подробно описывающие ноябрьские планы по обновлению архитектуры газовой безопасности ЕС, с которыми ознакомилась Politico, включают планы по улучшению антикризисного управления компаниями. Напрямую создание стратегических запасов в бумагах не упоминается, но подразумевается в намерении призвать энергетические компании делать запасы газа больше.

Страны, которые полагаются на коммерческую заправку хранилищ, в этом году были вынуждены изменить подход, поскольку стали очевидны ограничения существующей модели.

Нидерланды перешли на субсидирование закупок электроэнергии, что обошлось им почти в 1 млрд евро, в то время как Германия изучает возможность создания собственных стратегических запасов.

По словам двух дипломатов, отдельное предложение Еврокомиссии о создании общеевропейского механизма для осуществления совместных закупок энергоносителей было воспринято лидерами ЕС в четверг без энтузиазма, резюмирует газета Politico.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Европа ускорила закачку газа в подземные хранилища к зиме. Еврокомиссия предрекла Европе очень сложную зиму.

Британию предупредили о самых высоких за десятилетия рисках блэкаутов.