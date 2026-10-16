Миллер обсудил газовое сотрудничество с министром энергетики Турции

«В рамках РЭН-2026 состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и министра энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Альпарслана Байрактара. Стороны рассмотрели ход и перспективы сотрудничества в газовой сфере», – передает РИА «Новости» сообщение «Газпрома».
Байрактар отметил, что на встрече обсуждалось «давно налаженное сотрудничество в сфере природного газа, являющееся краеугольным камнем наших отношений с РФ в энергетике». Также стороны оценили новые возможности для продвижения взаимодействия.
Министр подчеркнул, что стратегическое партнерство основывается на принципе взаимной выгоды и продолжит вносить вклад в энергобезопасность Турции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг «Газпром» объявил о готовности к зиме.
Ранее глава корпорации Алексей Миллер заявил о новых рекордах поставок газа в Китай.
Также он сообщил о готовности обеспечить азиатскую страну российским газом.