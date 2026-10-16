Питерский блогер выдал бабушку за одинокую блокадницу и собрал 600 тыс. рублей

Блогер Семенов собрал 600 тыс. рублей по схеме с бабушкой-блокадницей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Петербургский блогер Егор Семенов публиковал трогательные истории о встрече с «одинокой бабушкой Людмилой», которую водил в театры и кафе. Он говорил, что ей негде жить, и собрал около 600 тыс. рублей на покупку квартиры. Однако RT удалось выяснить, что пожилая жительница города на Неве на самом деле его бабушка.

В районной администрации уточнили, что женщина не одинока и действительно пережила блокаду. Квартира, полученная ею от государства в 70-х годах, была продана в 2019 году, а новая оформлена на двух внуков.

«Квартира, в которой на данный момент живет моя бабушка, находится в залоге у банка. И ежемесячно я плачу деньги банку и обслуживаю обременения. Если я по какой-то причине перестану платить, банк заберет эту квартиру», – заявлял Семенов, добавив, что его посты были правдивыми. Тем не менее ролики о сборе средств он удалил.

Адвокат Мария Меренкова отметила, что действия блогера подпадают под статью о мошенничестве. «Это мошенничество. И бабушка, и внучек – это группа лиц по предварительному сговору, которые ввели в заблуждение большое число людей», – сказала она, допустив, что возраст Людмилы может стать смягчающим обстоятельством. В отношении нее, скорее всего, будут проводить комплексную психиатрическую экспертизу, так как, возможно, она вообще не понимала и не осознавала всю тяжесть своих действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Мосгорсуд сократил срок заключения блогеру Аязу Шабутдинову.

Ранее «Единая Россия» обратилась в СК по факту обмана туристов турагентом-блогером.