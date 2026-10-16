Россия и Индонезия запланировали пилотный рейс по Северному морскому пути

Россия и Индонезия обсудили пробный рейс по Севморпути в 2027 году

Tекст: Мария Иванова

Пилотный рейс планируется организовать для оценки эффективности транзитных перевозок по этому маршруту, передает РИА «Новости».

Соответствующее заявление было сделано по итогам встречи первого вице-премьера России Дениса Мантурова с сопредседателем совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству, министром-координатором по экономическим вопросам Индонезии Аирланггой Хартарто в ходе рабочей поездки Мантурова в Индонезию.

«Еще одно актуальное направление повестки – диверсификация международных логистических маршрутов, в том числе с использованием Северного морского пути. Для оценки эффективности транзитных перевозок на этом направлении прорабатывается организация совместного пилотного рейса в 2027 году», – говорится в сообщении правительства.

В ходе встречи стороны также обсудили двустороннее взаимодействие в сферах торговли, инвестиций, финансов, промышленности и энергетики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Минвостокразвития анонсировало создание более 100 судов для Северного морского пути.

Во вторник президент Южной Кореи назвал отношения с Россией ключом к освоению Севморпути.

В понедельник посол Ли Сок Пэ сообщил о планах Сеула освоить Северный морской путь.