Кобяков заявил о рекордном росте премий на дизельное топливо

Кобяков: Дефицит перерабатывающих мощностей привел к росту премий на дизтопливо

Tекст: Тимур Шайдуллин

История с дизелем на Западе только начинается, считает советник президента Антон Кобяков. По его словам, дефицит перерабатывающих мощностей вызвал рекордный рост премий на дизельное топливо, а США теперь вынуждены благодарить за поставки. Об этом советник главы государства заявил на пресс-конференции в рамках Российской энергетической недели, пишет ТАСС.

«Рынок нефтепродуктов еще интереснее. На прошлом форуме, ровно год назад, мы обращали внимание на дефицит нефтепродуктов на мировом рынке, в частности, на рынке дизельного топлива», – сказал Кобяков.

По его словам, до спецоперации европейский дизель редко стоил больше 15 долларов за баррель, чем нефть марки Brent. Год назад разница была около 20 долларов в Европе и 30 долларов в США. Сегодня эта премия составляет 90 долларов в ЕС и плюс 180 долларов к цене барреля нефти в США, отметил он.

«Собственно, мы их предупреждали, об этом говорил неоднократно президент Российской Федерации. А теперь руководитель США благодарит президента России за небольшие поставки дизеля. Хотя год назад сам призывал не покупать солярку у России. И теперь на Западе история с дизелем только начинается», – подчеркнул советник президента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, также в пятницу Кобяков заявил о наступлении «золотого века» газа. На прошлой неделе в правительстве подтвердили готовность направить на мировой рынок 500 тыс. тонн дизтоплива.

А вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия готова поставить 300 тыс. тонн дизеля в октябре и 500 тыс. в ноябре.