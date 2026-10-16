Названа цена обновленного российского автомобиля Aurus Senat

Российский премиальный автомобильный бренд Aurus открыл предзаказы на обновленную модель Senat, передает РИА «Новости».
«Цена автомобиля 48,5 млн рублей. Это условно базовая цена… Мы всегда опционально дополняем автомобили по максимуму… и в этом смысле цена может разниться, но не очень существенно. В среднем мы ожидаем, что сделка будет 51-52 млн рублей», – сказал Юсупов.
Модель получила новые передние и задние фары, решетку радиатора, капот и колеса большего диаметра. В салоне появились новый селектор переключения передач, мультируль, мультимедийная система и камера ночного видения. Кроме того, расширен функционал для пассажиров заднего ряда.
Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой с бензиновым двигателем V8 объемом 4,4 литра мощностью 598 лошадиных сил и электромотором на 62 лошадиные силы. В паре с ними работает девятиступенчатая отечественная автоматическая трансмиссия. Модель разработана в научно-инжиниринговом центре ФГУП «НАМИ» на единой модульной платформе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на фестивале в Екатеринбурге представили прототип водородного автомобиля Aurus.
Также бренд показал кабриолет и обновленный Senat на ПМЭФ.
Тем временем король Малайзии получил в подарок российский лимузин Aurus.