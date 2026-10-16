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    16 октября 2026, 14:05 • Новости дня

    МВФ предупредил об угрозе рецессии в Европе даже после небольших потрясений

    МВФ: Даже небольшие потрясения угрожают ввергнуть экономику Европы в рецессию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Даже небольшие экономические потрясения могут спровоцировать рецессию в европейской экономике, предупредил Международный валютный фонд (МВФ).

    Экономика Европы может оказаться в рецессии даже вследствие небольших потрясений. Об этом говорится в очередном докладе европейского департамента МВФ, посвященном перспективам экономического развития региона, отмечает ТАСС.

    «Тем не менее даже после того, как предложение энергоносителей в конечном счете нормализуется, структурные слабости Европы будут в среднесрочной перспективе сдерживать рост [ее экономики]. Потенциал медленного роста делает Европу менее стойкой, так что последствия даже небольших потрясений могут усиливаться и угрожать рецессией», – заявили авторы отчета.

    В фонде считают, что корнем проблемы Европы является слабая производительность труда из-за отсутствия инноваций. Эксперты также отметили, что четверти европейских стран потребуется провести бюджетную консолидацию в объеме более 5% ВВП для обеспечения устойчивости госдолга.

    Кроме того, аналитики МВФ ожидают, что Европейскому центральному банку (ЕЦБ) в 2026 году потребуется повысить ключевые ставки не менее одного раза из-за инфляции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу МВФ отметил нехватку газа в европейских хранилищах перед зимой. Во вторник фонд заявил о близком к исчерпанию запасе прочности мировой экономики.

    Ранее МВФ сообщал о надвигающемся рекордном энергокризисе в ЕС.

    15 октября 2026, 04:36 • Новости дня
    FT: США предложили Европе разморозить российские активы
    FT: США предложили Европе разморозить российские активы
    @ Molly Riley/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    США предлагают Европе разморозить часть российских активов для возобновления мирных переговоров по Украине, но европейские представители отвергли предложение, выдвинутое переговорщиками Дональда Трампа в ходе встречи в Майами.

    Идея была выдвинута в ходе дискуссий в Майами на прошлой неделе между участниками переговоров Дональда Трампа и официальными лицами с Украины, а также из Франции, Германии, Британии, ЕС и НАТО, пишет Financial Times.

    Американская сторона предложила несколько возможных методов разморозки активов. Один из вариантов предполагает их перевод в новую финансовую структуру специального назначения под контролем Вашингтона.

    Представитель США отметил, что использование замороженных российских активов обсуждалось как часть всеобъемлющего мирного соглашения.

    Европейские делегаты отвергли этот план, представленный спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Инициатива вызвала беспокойство в европейских столицах и Киеве, заставив поднять вопросы о намерениях США и их подходе к завершению конфликта.

    Западные союзники заморозили около 260 млрд евро российских государственных активов в 2022 году, при этом большая часть суммы находится в ЕС. Украина получила кредит в размере 45 млрд евро от стран G7 под залог процентов, полученных от иммобилизованных активов ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон и Варшава призвали Евросоюз разобраться с активами России. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва вернет замороженные в Евросоюзе активы.

    Дипломат Галузин заявил об отсутствии предмета для диалога с Европой по Украине

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    15 октября 2026, 17:44 • Новости дня
    Париж оценил долю Европы в передаваемых Украине разведданных

    МИД Франции: Украина получает две трети разведданных от Европы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Две трети разведывательной информации, которую Украина получает от других государств, передается европейскими странами, заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

    Во Франции оценили долю Европы в предоставлении разведывательных данных Украине. Показатель озвучил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

    «Две трети разведданных, которые передаются Украине, поступают сегодня от европейцев, и в частности, от Франции», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию France Inter.

    Так министр прокомментировал ограничения в работе спутниковой связи Starlink на Украине и сообщения, что США могут оставить Киев без американских разведданных. Барро добавил, что основную поддержку Киеву уже давно оказывает именно Европа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник США предупредили Украину о готовности прекратить передачу разведданных.

    А в воскресенье США пригрозили заблокировать поставки оружия Киеву из-за ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

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    15 октября 2026, 20:11 • Видео
    Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

    Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

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    13 октября 2026, 22:00 • Новости дня
    CNN: Дизельная сделка России и США «вбила кол» в западный союз

    CNN: Сделка России и США по дизелю стала ударом для западных союзников

    CNN: Дизельная сделка России и США «вбила кол» в западный союз
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сделка по дизельному топливу между Россией и США стала ударом для западных политиков и союзников Украины, сообщает CNN.

    Сделка президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по дизелю стала ударом для западных политиков и тех, кто поддерживает Украину.

    «Дело в том, что само соглашение и сопровождающая его риторика вбивают кол в самое сердце западного союза, стремившегося изолировать Москву из-за конфликта на Украине», – передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Отмечается, что президент США Дональд Трамп обозначил «новую, шокирующую реальность», когда высмеял гневную реакцию Владимира Зеленского на договоренность по дизельному топливу.

    На ваш взгляд
    Что для вас является наиболее значимым в дизельной сделке России и США?






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    16 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев назвал лицемерием критику соглашения со стороны ЕС.

    Ранее Европа заявила о предательстве в стремлении вести конфликт до последнего украинца. В частности, в воскресенье польские СМИ также отметили, что дизельная сделка стала шоком для союзников Украины.

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    16 октября 2026, 13:07 • Новости дня
    МВФ отметил нехватку газа в европейских хранилищах перед зимой
    МВФ отметил нехватку газа в европейских хранилищах перед зимой
    @ Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Специалисты европейского департамента Международного валютного фонда предупредили о нехватке запасов природного газа в подземных хранилищах стран Европы накануне зимы, что грозит региону повышением цен на отопление.

    Специалисты европейского департамента Международного валютного фонда предупредили о нехватке запасов природного газа в подземных хранилищах стран Европы накануне зимы, что грозит региону повышением цен на отопление, передает ТАСС.

    В докладе организации отмечается, что стоимость голубого топлива остается существенно выше уровня, наблюдавшегося до конфликта США и Ирана, однако не достигает пиковых значений, зафиксированных после начала спецоперации на Украине.

    Аналитики подчеркнули, что ситуация осложняется климатическим фактором. Недавние рекордные температуры и дефицит осадков уже ударили по сельскому хозяйству, речному транспорту и энергогенерации, при этом эксперты прогнозируют дальнейшие экстремальные погодные явления в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу запасы газа в хранилищах Европы обновили исторический минимум.

    Биржевые цены на этот энергоноситель опустились ниже тысячи долларов.

    В прошлом месяце в Чехии предупредили о наступлении нового энергетического кризиса в регионе.

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    16 октября 2026, 11:30 • Новости дня
    Чехия отказалась выступать гарантом по кредиту Евросоюза для Украины

    Премьер Чехии Бабиш отказался гарантировать кредит Евросоюза для Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что республика не станет выступать гарантом по многомиллиардному кредиту Евросоюза для Украины.

    Прага не планирует предоставлять поручительство по новым европейским заимствованиям для Киева, передает ТАСС.

    «Мне не нравится, что в европейском бюджете заложены 100 млрд евро для Украины. Эти деньги должны были бы быть предоставлены в долг. В любом случае Чехия не будет гарантировать этот кредит», – сообщил Бабиш перед началом второго дня заседания Евросовета.

    Он подчеркнул, что средства для Киева следует привлекать вне рамок бюджета сообщества на 2028–2034 годы, поскольку у стран объединения нет достаточного количества свободных денег. Политик выразил уверенность, что Владимир Зеленский вновь выступит с заявлениями об отсутствии средств и систем противовоздушной обороны Patriot.

    Чешский премьер также высказался за скорейшее урегулирование конфликта на Украине. По его словам, Европа сейчас фактически находится вне мирного процесса, несмотря на продолжающиеся боевые действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Чехия отвергла предложения Еврокомиссии по долгосрочному бюджету ЕС.

    Глава Европарламента заявила о беспрецедентном расколе в объединении из-за финансового документа.

    В среду Словакия исключила участие в новом кредите для Украины.

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    14 октября 2026, 14:24 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 1000 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 1000 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе после недавнего роста ускорили снижение и опустились ниже отметки в 1000 долларов за тысячу кубометров.

    Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

    Ноябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 1007 долларов, показав снижение на 0,1%. К 9:30 мск показатель составлял 1000 долларов (-0,8%), а к 14:04 мск опустился до 984,4 доллара (-2,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 1008,3 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Исторический рекорд цен на газ в Европе был установлен весной 2022 года – 3892 доллара за тысячу кубометров. В 2024 году на фоне конфликта на Ближнем Востоке цены вновь начали расти. В сентябре средняя заполненность подземных хранилищ газа в Евросоюзе превысила 71,5%, оставаясь на минимальном уровне с 2011 года.

    Ранее Европейская сеть операторов газотранспортных систем (ENTSOG) предупредила, что запасы газа в хранилищах ЕС могут сократиться до 11% к концу зимы при сохранении ограничений на поставки СПГ и прекращении трубопроводного импорта из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду биржевые цены на газ в Европе снизились до 1000 долларов за тысячу кубометров.

    Во вторник они приблизились к тысяче долларов. В тот же день котировки достигли максимума с конца 2022 года.

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    14 октября 2026, 12:08 • Новости дня
    Мелони призвала Евросоюз выбрать единого переговорщика по Украине

    Мелони предложила выбрать представителя ЕС для мирных переговоров по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала страны Евросоюза согласовать единую позицию и назначить общего представителя для мирных переговоров по Украине.

    Мелони считает необходимым определить общего делегата от ЕС для участия в переговорах по украинскому урегулированию с мандатом от всех 27 стран объединения, передает РИА «Новости».

    «Я продолжаю настаивать на том, чтобы 27 стран определили авторитетную фигуру, наделенную общим мандатом и способную донести до переговорного стола позицию Европы», – заявила Мелони.

    Она отметила, что в случае провала согласования единой кандидатуры полномочиями можно наделить узкую группу стран, например Францию, Германию и Британию. По ее словам, Европа не должна оставаться в стороне, поскольку условия мира на Украине напрямую затрагивают европейскую безопасность.

    Мелони добавила, что Евросоюз не должен действовать вразнобой, так как внутренние разногласия по поводу форматов переговоров производят инфантильное впечатление и демонстрируют незрелость.

    Ранее премьер-министр Британии Энди Бернем пообещал Зеленскому «несокрушимую поддержку».

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил признательность США за усилия по украинскому урегулированию.

    В субботу Вашингтон пообещал продолжить посредничество на данном направлении.

    Премьер-министр Британии Энди Бернем пообещал Зеленскому «несокрушимую поддержку».

    Президент Владимир Путин заявил об отсутствии предварительных условий для возобновления отношений с европейскими странами и подчеркнул нежелание Москвы развалить Евросоюз.

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    16 октября 2026, 01:45 • Новости дня
    Захарова раскрыла «топорную схему» фейк-кампании о помощи Звинчуку

    Захарова раскрыла схему кампании дезинформации о помощи Звинчуку

    Tекст: Катерина Туманова

    В блогосфере началась массовая публикация однотипной дезинформации с целью очернить действия сотрудников дипмиссии по поддержке задержанных в Черногории россиян, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «С каждым разом фейки всё топорнее и примитивнее. Если раньше старались хотя бы внешне по-разному обыграть спущенную методичку, то теперь просто лениво клепают, как говорят на профжаргоне, «копипасту». Совпадение текстов местами стопроцентное», – написала она в Telegram-канале, приложив наглядные материалы.

    Захарова отметила, что точкой входа для распространения фейков становятся иноагентские ресурсы, но дипломат была удивлена, что среди распространителей дезинформации оказались члены Союза писателей России.

    «Хотя после такого мощного тиражирования заимствований можно их смело записывать в члены Союза Списателей», – иронично завершила пост Захарова.

    Напомним, владельца Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука и команду задержали в черногорском городе Рисан после официального запроса на съемку фильма в Цетинском монастыре. Посольство России оперативно потребовало от местных властей разъяснить причины произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Звинчук 11 октября вернулся в Россию после задержания в Черногории.

    Он заявил, что Мария Захарова сыграла ключевую роль в возвращении команды Звинчука на родину.

    Звинчук также поблагодарил МИД и спецслужбы за возвращение в Россию.

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    16 октября 2026, 12:57 • Новости дня
    Каллас признала крайне тяжелое положение Украины перед зимой

    Каллас заявила о потребности Украины в дополнительных системах ПВО

    Каллас признала крайне тяжелое положение Украины перед зимой
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас констатировала сложное положение Украины перед наступающей зимой и призвала европейские страны увеличить поставки средств противовоздушной обороны.

    Лидеры государств Евросоюза собрались в Брюсселе для обсуждения дополнительной военной и финансовой поддержки Киева, передает РИА «Новости».

    «Ситуация действительно очень тяжелая. Нам необходимо поддержать Украину, чтобы она смогла пережить зиму, поскольку зима будет суровой», – сказала Каллас журналистам перед началом второго дня саммита.

    По ее словам, украинским войскам прежде всего требуются дополнительные средства противовоздушной обороны. На встрече европейские политики намерены обсудить защиту энергетической инфраструктуры Украины, а также потребности государства на 2027 год, несмотря на ранее согласованный кредит в размере 90 млрд евро.

    Москва неоднократно заявляла, что продолжение военных поставок Западом затягивает конфликт. Российские войска наносят удары по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуре Украины, используемым для обеспечения военных действий, а не по гражданскому населению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Соединенные Штаты отказались жертвовать ракетами противовоздушной обороны ради поставок на Украину.

    В четверг участники саммита Евросоюза впервые отложили обсуждение помощи Киеву на второй день встречи.

    В среду премьер-министр Словакии Роберт Фицо исключил участие страны в новом кредите для украинского государства.

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    15 октября 2026, 00:10 • Новости дня
    Хакеры получили доступ к реестру физлиц Дании из-за пароля «123456»

    Tекст: Катерина Туманова

    Киберзлоумышленники получили доступ к центральной базе гражданской регистрации (CPR) Дании благодаря использованию сотрудниками IT-компании простейшей комбинации цифр для защиты административных учетных записей.

    По меньшей мере три учетные записи в компании, связанные с крупным нарушением датского реестра физлиц CPR, использовали пароль «123456», включая учетную запись администратора, пишет Copenhagen Post.

    Инцидент затронул информацию о почти 8,8 млн номеров социального страхования, передает издание Politiken.

    Профессор Орхусского университета Йенс Мируп Педерсен назвал подобный подход фатальным.

    «На самом деле никакой защиты нет, это открытая дверь. Пароль типа «123456» – один из первых, который вы решили бы использовать, если бы взяли список самых  распространенных паролей. Мне трудно представить, чтобы система безопасности могла сработать хуже. Проблемы рано или поздно должны были произойти», – отметил эксперт.

    Компания Pays ApS подтвердила, что хакеры получили доступ к CPR именно через её системы.

    «Наша компания подверглась атаке, в результате которой был нарушен наш законный доступ к поиску информации в системе CPR», – сказала управляющий директор компании Софи Лаурсен

    Анонимный хакер сообщил журналистам, что находился в системе 21 день и 17 часов. Продавать похищенную базу злоумышленник не планирует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Дании 5 октября произошла утечка личных данных почти 9 млн человек. Хакерская атака обрушила японскую систему данных о стихийных бедствиях.

    Киберполиция научила россиян искать утекшие пароли в браузерах.

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    15 октября 2026, 12:36 • Новости дня
    Саммит ЕС впервые отложил обсуждение Украины на второй день встречи

    Саммит Евросоюза впервые отложил дискуссию об Украине на второй день

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что лидеры европейских стран впервые с начала спецоперации решили перенести обсуждение вопросов поддержки Киева на второй день саммита в Брюсселе.

    В первый день встречи основная речь пойдет об энергетическом кризисе сообщества и проблемах согласования семилетнего бюджетного плана, передает ТАСС.

    «Поддержка Украины, ее мы будем обсуждать во второй день саммита», – заявила Каллас журналистам по прибытии на встречу.

    Отмечается, что это первый случай с начала российской специальной военной операции, когда украинский вопрос обсуждается не в первый день встречи лидеров стран Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Каллас сочла лидеров ЕС слишком занятыми для обсуждения Грузии.

    В среду европейские политики решили обсудить проблему вывоза украинского зерна.

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    15 октября 2026, 04:10 • Новости дня
    Галузин заявил об отсутствии предмета для диалога с Европой по Украине

    Галузин заявил об отсутствии предмета диалога с ЕС по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин исключил возможность переговоров с представителями Европы, которые не настроены искать пути политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса через устранение его первопричин.

    Российский МИД не видит перспектив для возобновления переговоров с Европой, так как предмета для разговора с Германией, Францией и Британией сейчас нет.

    Европейские государства продолжают обсуждать новые санкционные пакеты вместо реального поиска путей политического урегулирования.

    «Мы в принципе не намерены идти договариваться с западноевропейцами. Они безоглядно накачивают киевский режим оружием и деньгами для террористических атак против населения России», – заявил «Известиям» Галузин.

    По его оценке, подобные шаги наглядно демонстрируют полную недоговороспособность Запада.

    «Конструктивных идей не предлагают, то есть предмета для разговора с ними сейчас, по сути, нет», – пояснил дипломат.

    При этом Галузин добавил, что Москва рассмотрит возможные обращения послов о новых встречах, однако западным представителям необходимо приходить с конструктивными идеями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил об уступках США похоронившей договоренности в Анкоридже Европе. Мелони призвала Евросоюз выбрать единого переговорщика по Украине.

    Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии предварительных условий для возобновления отношений с европейскими странами.

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    15 октября 2026, 13:59 • Новости дня
    Полянский уличил страны Европы в панике из-за диалога России и США

    Полянский: Европейские страны запаниковали из-за диалога Москвы и Вашингтона

    Tекст: Дарья Григоренко

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что европейские государства впадают в панику и пытаются сорвать процесс при признаках налаживания диалога Москвы и Вашингтона.

    Полянский на закрытом заседании постсовета ОБСЕ отметил, что Брюссель нервно реагирует на возобновившийся американо-российский диалог, передает РИА «Новости».

    «Как только между Россией и США появляются признаки налаживания уважительного и взаимовыгодного диалога, как только неприкасаемость и непогрешимость киевского главаря ставится под вопрос, европейские государства неизменно впадают в панику и предпринимают шаги, направленные на срыв этого процесса», – заявил он.

    По его словам, для срыва движения к устойчивому миру Евросоюз использует поставки оружия Киеву и новые санкции. Дипломат добавил, что России нужен долгосрочный мир с признанием реалий на земле, а спецоперация будет продолжаться до реализации всех поставленных задач.

    Полянский также отметил, что в Киеве не задумываются о деэскалации, она существует лишь в речах Владимира Зеленского, рассчитанных на западную аудиторию. С 5 по 11 октября из-за действий украинских военных погибли 52 мирных жителя и 274 получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что усилия США по Украине разбиваются о нежелание Киева идти на мир.

    Во вторник постоянный представитель России при ОБСЕ рассказал о негласных контактах с европейцами.

    Евросоюз готовил новые санкции против Москвы вопреки мирным инициативам Вашингтона.

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    15 октября 2026, 13:37 • Новости дня
    Песков назвал деструктивной позицию Европы по дизельной сделке России и США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Позиция стран Европы по сделке между Россией и США о поставках дизельного топлива является деструктивной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Мы по-прежнему видим деструктивную позицию европейских стран. Они не то что не приветствовали эту сделку, они подвергли ее достаточно жесткой критике. И лично президента Трампа, и подобное решение американской администрации», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Кроме того, Песков отметил, что глобальные энергетические рынки находятся в крайне напряженном состоянии. По его словам, на это влияет множество факторов, в том числе невозможность выводить значительные объемы российской нефти и нефтепродуктов на экспорт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг The New York Post узнала о сроках доставки в США российского дизельного топлива.

    Во вторник президент Владимир Путин обсудил с президентом ОАЭ поставки топлива.

    В тот же день премьер Чехии Андрей Бабиш назвал сделку России и США по дизелю шоком.

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    14 октября 2026, 10:40 • Новости дня
    Лондон отказался вводить пошлины на китайские автомобили

    The Guardian: Британия не стала облагать китайские авто пошлинами

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министр бизнеса Британии Джонатан Рейнолдс заявил, что правительство не будет вводить импортные пошлины на автомобили из Китая ради сближения с Евросоюзом, и отверг опасения по поводу «черного хода» на рынок ЕС.

    Министр бизнеса Джонатан Рейнолдс заявил, что британское правительство не станет менять торговые правила и вводить пошлины на автомобили из Китая под давлением Евросоюза, настаивающего на выравнивании подходов Лондона и Брюсселя к китайскому импорту, пишет The Guardian.

    «Я просто хочу прояснить: когда мы принимаем любое решение в сфере торговли, касающееся защитных пошлин в отношении ЕС, оно основано на интересах Британии, а не на просьбах какой-то другой страны», – заявил Рейнолдс во время торговой поездки в Индию. Он напомнил, что в 2024 году Лондон уже тщательно изучал вопрос пошлин на китайские автомобили и продолжает держать его под контролем, учитывая потребности промышленности и экспортный характер британского автопрома.

    На фоне пошлин ЕС до 45% на китайские электромобили в Брюсселе опасаются, что китайские компании смогут использовать Британию как «черный ход» на единый рынок, в том числе через возможное производство машин Chery на заводах Nissan в северной Англии. Рейнолдс отверг такие опасения, указав, что в стране пока нет крупных китайских автопроизводителей, выпускающих машины для поставок в ЕС, и признал, что санкции против китайских товаров возможны в будущем, но предупредил о риске ответных мер Пекина против британских компаний вроде Jaguar Land Rover.

    Министр связал спор о пошлинах с подготовкой к ноябрьскому саммиту Британия – ЕС в Брюсселе, который премьер Эндрю Бернхэм рассматривает как первый шаг к возможному возвращению в Евросоюз и расширению доступа к единому рынку, таможенному союзу или членству. Он подчеркнул, что включение Британии в новые европейские правила Made in Europe выгодно самому ЕС из-за тесной интеграции цепочек поставок, и параллельно продвигает соглашение о свободной торговле с Индией, уже снизившее индийские пошлины на шотландский виски со 150% до 75% и открывающее путь к взаимному признанию юридических квалификаций и инвестициям в Британию на сумму свыше 1 млрд фунтов стерлингов в течение ближайших 15 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Евросоюз решил вдвое сократить импорт гибридных автомобилей из Китая в рамках ответных мер против демпинга. На прошлой неделе Британия собралась ввести пошлины на китайские электромобили, обсуждая защиту собственного автопрома. В 2024 году в ЕС ввели пошлины на китайские электромобили, обосновав их необходимостью защитить европейских производителей.

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