Минстрой назвал пять отстающих в подготовке к отопительному сезону регионов

Минстрой назвал пять регионов с низкой готовностью к отопительному сезону

Tекст: Тимур Шайдуллин

Средний уровень готовности коммунальной инфраструктуры страны к холодам в целом по России составляет 99%, однако в ряде субъектов наблюдается отставание. Об этом рассказал замглавы Минстроя Алексей Ересько на Российской энергетической неделе, пишет РИА «Новости».

«Ниже среднероссийской готовности у Рязанской области, Красноярского края, Липецкой области, Дагестана и Кабардино-Балкарии. Коллеги, прошу подтянуться здесь», – отметил Ересько.

На данный момент тепло уже подается в 2379 муниципалитетах в 72 регионах страны. При этом в новых субъектах России уровень готовности объектов ЖКХ в министерстве оценили в 95%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг о готовности к зиме объявил Газпром.

На прошлой неделе первый вице-премьер Денис Мантуров поручил оценить готовность социальных учреждений к отопительному сезону. Ранее он также оценил готовность коммунальной инфраструктуры к грядущим холодам.