Захарова: Ждем, когда в протестах во Франции найдут «руку Кремля»

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что правящие элиты Франции предпочитают уходить от ответственности и игнорировать системный характер охвативших страну беспорядков, передает РИА «Новости».
«Называют и обзывают этих самых школьников, <...> твердят о происках опять же внешних сил. Жду, когда найдут руку Кремля где-нибудь в кармане школьной курточки. А если не найдут, придется ведь объясняться со своими собственными гражданами», – заявила Захарова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу французские школьники устроили протесты из-за грязных туалетов.
Во вторник МВД Франции отчиталось о спаде протестной активности школьников и студентов.
На прошлой неделе полиция Парижа применила водометы для разгона протестующих студентов.