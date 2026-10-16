Генсек World Gymnastics назвал печальной невыдачу виз россиянкам в Нидерландах

World Gymnastics сохранила олимпийский статус за чемпионатом мира без россиянок

Tекст: Дмитрий Зубарев

Чемпионат мира по спортивной гимнастике в Роттердаме не будет лишен статуса квалификационного турнира к Олимпийским играм 2028 года, несмотря на недопуск представительниц России, передает ТАСС.

«Все попытки, которые мы сделали, чтобы убедить правительство Нидерландов выдать визы всем атлетам, не увенчались успехом. Это очень печально, потому что WG не хочет смешивать спорт с политикой. Но в конце концов получился политический поворот», – заявил Буомпан.

Генсек организации добавил, что решение сохранить статус турнира стало итогом долгой дискуссии. По его словам, в сложившейся ситуации не было идеального выхода, однако федерация планирует дополнительно обсудить возможные пути решения подобных визовых проблем в будущем.

Ранее стало известно, что Нидерланды отказали во въезде олимпийским чемпионкам Ангелине Мельниковой и Виктории Листуновой, а также Анне Калмыковой. В ответ министр спорта Михаил Дегтярев анонсировал обращение в Международный олимпийский комитет и World Gymnastics с требованием лишить мировое первенство статуса отборочного этапа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду World Gymnastics выразила сожаление из-за отказа в визах гимнасткам из России.

Во вторник Федерация спортивной гимнастики России решила обратиться в МОК по поводу недопуска спортсменок.

Ранее стало известно, что власти Нидерландов не выдали разрешения на въезд российским атлетам для участия в чемпионате мира.