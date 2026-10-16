Советник президента Кобяков заявил о наступлении «золотого века» газа

Советник президента Кобяков: Мир входит в золотой век газа

Tекст: Мария Иванова

«Надо иметь в виду, что мир входит в «золотой век» газа. Газ больше не является переходным топливом», – заявил Кобяков, передает РИА «Новости».

По его словам, раньше газ рассматривался как временное топливо при переходе от угля и нефти к возобновляемым источникам энергии.

Кобяков также отметил, что в нынешних условиях газ стал ключевым элементом энергобезопасности, в то время как нефть используется для экономического принуждения и манипуляций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе был подсчитан срок исчерпания запасов газа в Европе.

В прошлом месяце Еврокомиссия призвала страны ЕС сократить потребление газа и света.

Газпром предрек рост мирового спроса на СПГ к 2035 году.