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    16 октября 2026, 13:41 • Новости дня

    Советник президента Кобяков заявил о наступлении «золотого века» газа

    Советник президента Кобяков: Мир входит в золотой век газа

    Tекст: Мария Иванова

    Газ становится источником энергетической безопасности, тогда как нефть превратилась в инструмент манипуляции, заявил советник президента Антон Кобяков на Российской энергетической неделе.

    «Надо иметь в виду, что мир входит в «золотой век» газа. Газ больше не является переходным топливом», – заявил Кобяков, передает РИА «Новости».

    По его словам, раньше газ рассматривался как временное топливо при переходе от угля и нефти к возобновляемым источникам энергии.

    Кобяков также отметил, что в нынешних условиях газ стал ключевым элементом энергобезопасности, в то время как нефть используется для экономического принуждения и манипуляций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе был подсчитан срок исчерпания запасов газа в Европе.

    В прошлом месяце Еврокомиссия призвала страны ЕС сократить потребление газа и света.

    Газпром предрек рост мирового спроса на СПГ к 2035 году.

    16 октября 2026, 00:03 • Новости дня
    Фон дер Ляйен предложила создать стратегические запасы газа ЕС
    Фон дер Ляйен предложила создать стратегические запасы газа ЕС
    @ Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать стратегический запас газа на фоне опасений, что континент столкнется с нехваткой его зимой, сообщили Politico три дипломата и два чиновника ЕС.

    Существующие в Европе газовые хранилища, которые, как правило, пополняются в течение года коммерческими структурами, в этом году находятся на рекордно низком уровне после того, как высокие летние цены, связанные с войной в Иране, подорвали рыночные стимулы к пополнению запасов, пишет Politico.

    В результате ЕС недостаточно подготовлен к зиме. Один высокопоставленный чиновник ЕС охарактеризовал идею главы ЕК как долгосрочную меру, призванную защитить блок от будущих рисков, как это уже делается странами с нефтью и нефтепродуктами.

    Документы, подробно описывающие ноябрьские планы по обновлению архитектуры газовой безопасности ЕС, с которыми ознакомилась Politico, включают планы по улучшению антикризисного управления компаниями. Напрямую создание стратегических запасов в бумагах не упоминается, но подразумевается в намерении призвать энергетические компании делать запасы газа больше.

    Страны, которые полагаются на коммерческую заправку хранилищ, в этом году были вынуждены изменить подход, поскольку стали очевидны ограничения существующей модели.

    Нидерланды перешли на субсидирование закупок электроэнергии, что обошлось им почти в 1 млрд евро, в то время как Германия изучает возможность создания собственных стратегических запасов.

    По словам двух дипломатов, отдельное предложение Еврокомиссии о создании общеевропейского механизма для осуществления совместных закупок энергоносителей было воспринято лидерами ЕС в четверг без энтузиазма, резюмирует газета Politico.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Европа ускорила закачку газа в подземные хранилища к зиме. Еврокомиссия предрекла Европе очень сложную зиму.

    Британию предупредили о самых высоких за десятилетия рисках блэкаутов.

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    15 октября 2026, 14:26 • Новости дня
    Газпром объявил о готовности к зиме

    Газпром заявил о готовности к предстоящему зимнему сезону

    Tекст: Мария Иванова

    Газпром сообщил о готовности к надежному снабжению потребителей газом предстоящей зимой, создав исторически рекордный оперативный резерв газа.

    Компания готова к осенне-зимнему периоду 2026/2027 года. К 1 октября завершены все планово-профилактические и ремонтные работы на газопроводах Единой системы газоснабжения России и «Силе Сибири», сообщает Газпром.

    В подземных хранилищах газа (ПХГ) России к 8 октября создан рекордный резерв в объеме 73,296 млрд кубометров. С учетом хранилищ в Белоруссии и Армении оперативный резерв составит 74,543 млрд куб. м.

    Также закончены ремонты на более чем 900 объектах добычи, транспортировки и хранения газа. Максимальная суточная производительность российских ПХГ сохранена на уровне 858,8 млн куб. м, что позволяет оперативно наращивать поставки при колебаниях спроса.

    На прошлой неделе компания сообщала, что создала рекордный запас газа в подземных хранилищах России.

    В августе Газпром заявил об антирекордных запасах газа в Европе.

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    15 октября 2026, 20:11 • Видео
    Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

    Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

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    16 октября 2026, 13:07 • Новости дня
    МВФ отметил нехватку газа в европейских хранилищах перед зимой
    МВФ отметил нехватку газа в европейских хранилищах перед зимой
    @ Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Специалисты европейского департамента Международного валютного фонда предупредили о нехватке запасов природного газа в подземных хранилищах стран Европы накануне зимы, что грозит региону повышением цен на отопление.

    Специалисты европейского департамента Международного валютного фонда предупредили о нехватке запасов природного газа в подземных хранилищах стран Европы накануне зимы, что грозит региону повышением цен на отопление, передает ТАСС.

    В докладе организации отмечается, что стоимость голубого топлива остается существенно выше уровня, наблюдавшегося до конфликта США и Ирана, однако не достигает пиковых значений, зафиксированных после начала спецоперации на Украине.

    Аналитики подчеркнули, что ситуация осложняется климатическим фактором. Недавние рекордные температуры и дефицит осадков уже ударили по сельскому хозяйству, речному транспорту и энергогенерации, при этом эксперты прогнозируют дальнейшие экстремальные погодные явления в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу запасы газа в хранилищах Европы обновили исторический минимум.

    Биржевые цены на этот энергоноситель опустились ниже тысячи долларов.

    В прошлом месяце в Чехии предупредили о наступлении нового энергетического кризиса в регионе.

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    13 октября 2026, 18:55 • Новости дня
    Власти ФРГ запланировали создать газовый резерв за счет взносов с граждан

    Reuters: Германия профинансирует создание газового резерва за счет граждан

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство Германии решило сформировать национальный чрезвычайный запас газа путем введения нового целевого сбора с населения.

    Правительство Германии планирует создать национальный чрезвычайный резерв газа и оплатить его за счет целевого сбора с домохозяйств, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

    Согласно законопроекту, сбор покроет прогнозируемые расходы на формирование резерва, которые за первые 10 лет могут достичь 3,08 млрд евро. Взимание средств начнется 1 октября 2027 года. Ожидается, что для среднестатистической семьи дополнительные расходы составят от 3,77 до 7,20 евро ежегодно.

    Запас в объеме 24 ТВтч газа необходим для обеспечения дополнительных объемов топлива на случай чрезвычайных ситуаций, диверсий или сбоев в работе критически важной инфраструктуры. Такого объема хватит, чтобы полностью компенсировать прекращение работы крупнейшего газоимпортного объекта страны в течение 30 дней.

    Инициатива продвигается вопреки критике со стороны депутатов от правящей коалиции. В Минэкономики ФРГ отказались комментировать разработку документа, хотя ранее глава ведомства Катерина Райхе допускала возможность финансирования проекта напрямую из федерального бюджета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Бундесбанк предрек сохранение высокой инфляции в ФРГ из-за энергокризиса.

    В августе в Германии потребовали запустить «Северный поток» из-за полупустых хранилищ.

    До этого власти страны исключали возможный дефицит газа зимой.

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    13 октября 2026, 17:14 • Новости дня
    Минэнерго Казахстана заявило о штатных поставках газа после инцидента под Пензой

    Tекст: Ольга Иванова

    Инцидент на газопроводе в Пензенской области не сказался на поставках газа в Казахстан и его транзите в Узбекистан, сообщило министерство энергетики Казахстана.

    Поставки российского газа в Казахстан продолжаются в штатном режиме, в рамках действующих контрактов и в соответствии с заявками, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Кроме того, в министерстве подчеркнули, что транзит газа через территорию страны в Узбекистан идет в плановых объемах. Запросов от Газпрома на изменение режима поставок газа по диспетчерским каналам не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Пензенской области произошел разрыв магистрального газопровода.

    В начале месяца взрыв на газопроводе вывел из строя три электростанции в Сирии.

    В июне эвакуированные из-за взрывов на газопроводе жители Дагестана вернулись домой.

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    14 октября 2026, 14:24 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 1000 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 1000 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе после недавнего роста ускорили снижение и опустились ниже отметки в 1000 долларов за тысячу кубометров.

    Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

    Ноябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 1007 долларов, показав снижение на 0,1%. К 9:30 мск показатель составлял 1000 долларов (-0,8%), а к 14:04 мск опустился до 984,4 доллара (-2,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 1008,3 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Исторический рекорд цен на газ в Европе был установлен весной 2022 года – 3892 доллара за тысячу кубометров. В 2024 году на фоне конфликта на Ближнем Востоке цены вновь начали расти. В сентябре средняя заполненность подземных хранилищ газа в Евросоюзе превысила 71,5%, оставаясь на минимальном уровне с 2011 года.

    Ранее Европейская сеть операторов газотранспортных систем (ENTSOG) предупредила, что запасы газа в хранилищах ЕС могут сократиться до 11% к концу зимы при сохранении ограничений на поставки СПГ и прекращении трубопроводного импорта из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду биржевые цены на газ в Европе снизились до 1000 долларов за тысячу кубометров.

    Во вторник они приблизились к тысяче долларов. В тот же день котировки достигли максимума с конца 2022 года.

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    15 октября 2026, 14:33 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе замедлили утреннее снижение

    Биржевые цены на газ в Европе замедлили утреннее снижение до 993,5 доллара

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе днем в четверг замедлили утреннее снижение, опустившись до 993,5 доллара за тысячу кубометров.

    Согласно данным лондонской биржи ICE, ноябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего в Европе распределительного центра TTF открыли торги на отметке 1012,3 доллара за тысячу кубометров. К 14:00 мск этот показатель составил 993,5 доллара, передает РИА «Новости».

    Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, которая составила 1007,2 доллара.

    Исторический рекорд цен на газ в Европе был установлен весной 2022 года – 3892 доллара за тысячу кубометров. В этом году конфликт на Ближнем Востоке привел к новому значительному удорожанию газа.

    В августе эксперты предупреждали, что зимой стоимость газа на бирже может превысить 1200 долларов из-за проблем с заполнением подземных хранилищ. По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, средняя заполненность ПХГ в Евросоюзе в сентябре превысила 71,5%, но осталась на самом низком уровне за всю историю наблюдений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 1000 долларов за тысячу кубометров.

    В среду цена упала ниже этой отметки.

    В понедельник биржевые котировки выросли до 950 долларов.

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    14 октября 2026, 09:54 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе снизились до 1000 долларов за тысячу кубометров

    Цена тысячи кубометров газа на лондонской бирже опустилась до 1000 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе в ходе торгов среды продемонстрировали слабое снижение и достигли отметки в 1000 долларов за тысячу кубометров.

    Ноябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в начале торгов среды незначительно подешевели, передает РИА «Новости».

    По итогам сентября расчетные средние биржевые цены на энергоноситель выросли на 20%, превысив 890 долларов за тысячу кубометров. К новому существенному удорожанию газа в Европе привел конфликт на Ближнем Востоке.

    Согласно последним данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, средняя заполненность подземных хранилищ в регионе по итогам сентября превысила 71,5%, но осталась на минимальном уровне за всю историю наблюдений с 2011 года. Эксперты не исключают, что зимой биржевая стоимость газа может преодолеть уровень в 1200 долларов из-за проблем с заполнением резервуаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник биржевые цены на газ в Европе приблизились к тысяче долларов. Котировки достигли максимума с конца 2022 года.

    В понедельник стоимость энергоресурсов выросла до 950 долларов.

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    15 октября 2026, 09:03 • Новости дня
    Заполненность газовых хранилищ Европы достигла минимума с 2011 года

    Объем газа в европейских хранилищах достиг минимальных значений с 2011 года

    Tекст: Мария Иванова

    Темпы закачки энергоносителей в европейские подземные хранилища начали падать по мере снижения температур, при этом к середине октября запасы удалось довести лишь до 74%.

    К настоящему времени европейские государства смогли закачать в подземные хранилища только 74% необходимых к предстоящей зиме объемов топлива, передает ТАСС со ссылкой на подсчеты ассоциации газовой инфраструктуры Европы.

    Средние темпы пополнения запасов в октябре остаются самыми высокими за последние четыре года, однако наиболее благоприятные летние месяцы регион уже упустил. На данный момент показатель на 14,88 процентного пункта ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет, и является наименьшим за всю историю наблюдений с 2011 года.

    В хранилищах Евросоюза находится около 80,9 млрд куб. м газа, что на 10,8 млрд куб. м меньше накоплений прошлого года. По прогнозам Газпрома, запасы могут не достичь даже 75%, в результате чего регион ждет тяжелый осенне-зимний сезон.

    Согласно требованиям Еврокомиссии, страны объединения должны обеспечивать заполнение хранилищ на 90% в период с 1 октября по 1 декабря. Допускается 10-процентная гибкость, поэтому в надежде на теплую зиму европейские власти могут снизить показатель до 80%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Еврокомиссия предрекла Европе очень сложную зиму.

    Биржевые цены на газ в макрорегионе опустились ниже 1000 долларов.

    В начале месяца европейские страны ускорили закачку топлива в подземные хранилища.

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    16 октября 2026, 09:09 • Новости дня
    Запасы газа в хранилищах Европы обновили исторический минимум

    Запасы газа в хранилищах Европы оказались на минимальном с 2011 года уровне

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне похолодания и роста цен темпы закачки газа в подземные хранилища Евросоюза продолжают падать, а уровень запасов опускается до исторических минимумов.

    К середине октября Европа смогла закачать в подземные хранилища лишь 74,1% необходимых к зиме объемов газа, передает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

    Отмечается, что этот показатель на 14,85 процентного пункта ниже среднего значения за последние пять лет. В хранилищах находится около 81 млрд куб. м газа, что стало наименьшим значением на эту дату за всю историю наблюдений с 2011 года.

    Согласно требованиям Еврокомиссии, страны ЕС должны обеспечивать заполнение хранилищ на 90%. Однако на фоне ожиданий теплой зимы этот показатель может быть снижен до 80%. В Газпроме ранее прогнозировали, что европейские запасы могут не достичь и 75%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг заполненность газовых хранилищ Европы достигла минимума с 2011 года.

    На прошлой неделе европейские операторы предрекли истощение запасов до 11% к концу зимы.

    В начале месяца эксперты подсчитали срок исчерпания объемов топлива в регионе.

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    15 октября 2026, 09:50 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже тысячи долларов

    Биржевые цены на газ в Европе вновь упали ниже 1000 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе снижаются почти на 2%, опускаясь ниже отметки в 1000 долларов за тысячу кубометров.

    Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает РИА «Новости». Ноябрьские фьючерсы по индексу TTF, крупнейшего в Европе распределительного центра в Нидерландах, открыли торги на уровне 1012,3 доллара, но затем снизились до 990,3 доллара.

    Отмечается, что цены на газ в Европе достигли исторического рекорда в марте 2022 года – почти 3,9 тыс. долларов. Позже они снизились, но вновь стали расти в этом году на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

    Эксперты предупреждают, что зимой биржевая стоимость газа в Европе может превысить 1200 долларов из-за проблем с заполнением хранилищ. По данным ассоциации GIE, заполненность ПХГ в Евросоюзе в сентябре оставалась на рекордном минимуме с 2011 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг сообщалось, что заполненность газовых хранилищ Европы достигла минимума с 2011 года.

    В среду биржевые цены на газ в Европе уже опускались ниже 1000 долларов.

    В понедельник они поднимались до 950 долларов.

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    16 октября 2026, 09:26 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 1000 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе незначительно снижаются и находятся на уровне ниже 1000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

    Ноябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 994,9 доллара, а к 9:00 мск составили 998,1 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные биржи ICE.

    В 2021–2022 годах цены на газ в Европе достигали исторических максимумов, а весной 2022 года был установлен рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров. В этом году конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал новый рост цен: в августе они превысили 800 долларов, в начале сентября – 900 долларов, а в середине сентября ненадолго преодолели отметку в 1000 долларов.

    Ранее Европейская сеть операторов газотранспортных систем (ENTSOG) предупредила, что запасы газа в ПХГ ЕС могут сократиться до 11% к концу зимы при сохранении ограничений поставок СПГ и прекращении трубопроводного импорта из России. По данным Gas Infrastructure Europe, заполненность ПХГ в ЕС по итогам сентября превысила 71,5%, но осталась на минимальном уровне за историю наблюдений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу запасы газа в хранилищах Европы обновили исторический минимум.

    В четверг биржевые цены на газ в Европе замедлили утреннее снижение.

    В среду они опустились ниже 1000 долларов.

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    16 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    Венгрия вернула второе место по импорту российского газа в Евросоюзе

    Венгрия стала второй в ЕС по закупкам российского газа

    Tекст: Мария Иванова

    По итогам августа Венгрия поднялась на второе место среди стран Евросоюза по объемам импорта природного газа из России, в то время как Франция сохранила лидерство.

    Франция осталась на первом месте по импорту российского газа, несмотря на снижение поставок на 32%, до 247,8 млн евро. Париж закупает у России исключительно сжиженный природный газ (СПГ), передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Евростата.

    Венгрия, импортирующая только трубопроводный газ, поднялась на вторую строчку. Поставки выросли на 34% и составили 229,3 млн евро. Третье место заняла Греция, увеличившая закупки на 35%, до 178,2 млн евро.

    Болгария стала четвертой с объемом импорта в 164,6 млн евро (рост на 39%). Бельгия, сократившая закупки СПГ на 35% (до 121,2 млн евро), опустилась со второго на пятое место.

    В августе российский газ также импортировали Нидерланды (117,3 млн евро, рост в 3,5 раза), Словакия (106,5 млн евро, рост на 19%) и Испания (91,2 млн евро, рост на 17%).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер Венгрии Петер Мадьяр признал невозможность быстрого отказа страны от российского газа.

    На прошлой неделе страны ЕС рекордно нарастили закупки арктического СПГ из России вопреки санкциям.

    В августе Европа резко сократила импорт СПГ ради российского трубопроводного газа.

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    16 октября 2026, 15:43 • Новости дня
    Миллер констатировал антирекордный уровень запасов газа в хранилищах Европы

    Миллер: Заполненность подземных хранилищ газа в Европе упала до 74,1%

    Миллер констатировал антирекордный уровень запасов газа в хранилищах Европы
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Газпрома Алексей Миллер сообщил, что уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа опустился до антирекордной отметки для середины октября.

    Как уточнил Миллер, Европа вступила в переходный период от летнего режима работы подземных хранилищ газа к зимнему, однако времени на подготовку к холодам у государств ЕС остается все меньше, передает РИА «Новости».

    «Заполненность европейских газовых хранилищ находится на антирекордном для середины октября уровне – 74,1%. Это следует из данных Gas Infrastructure Europe», – заявил Миллер журналистам на полях форума «Российская энергетическая неделя».

    По его словам, в период с 1 по 14 октября суммарный отбор из хранилищ превысил закачку топлива в ряде европейских государств. Такая ситуация, в частности, наблюдалась в Австрии, Бельгии, Дании, Польше, Словакии, Хорватии и Чехии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу МВФ отметил нехватку газа в европейских хранилищах перед зимой.

    Запасы голубого топлива в Европе обновили исторический минимум.

    В четверг уровень заполненности европейских ПХГ достиг минимальных значений с 2011 года.

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    16 октября 2026, 14:28 • Новости дня
    Миллер обсудил газовое сотрудничество с министром энергетики Турции

    Глава «Газпрома» Миллер и глава Минэнерго Турции обсудили сотрудничество

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар обсудили в Москве перспективы сотрудничества в газовой сфере.

    «В рамках РЭН-2026 состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и министра энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Альпарслана Байрактара. Стороны рассмотрели ход и перспективы сотрудничества в газовой сфере», – передает РИА «Новости» сообщение «Газпрома».

    Байрактар отметил, что на встрече обсуждалось «давно налаженное сотрудничество в сфере природного газа, являющееся краеугольным камнем наших отношений с РФ в энергетике». Также стороны оценили новые возможности для продвижения взаимодействия.

    Министр подчеркнул, что стратегическое партнерство основывается на принципе взаимной выгоды и продолжит вносить вклад в энергобезопасность Турции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг «Газпром» объявил о готовности к зиме.

    Ранее глава корпорации Алексей Миллер заявил о новых рекордах поставок газа в Китай.

    Также он сообщил о готовности обеспечить азиатскую страну российским газом.

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