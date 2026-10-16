Вице-премьер Сербии Дачич пообещал продолжить сотрудничество с Россией

Tекст: Дарья Григоренко

«Сербия и Россия всегда были братскими и дружественными странами. Так останется навсегда. Мы уверены, что наше сотрудничество и взаимодействие только продолжатся после парламентских выборов, потому что братство и дружба наших народов продолжаются века», – цитирует его ТАСС.

По словам Дачича, для него встреча с Шойгу является особенной, так как их связывают долгие годы совместной работы. Вице-премьер напомнил о помощи, которую Сербия получала во время бомбардировок Югославии силами НАТО в 1999 году, подчеркнув, что сербский народ всегда будет благодарен за эту поддержку.

Также Дачич отметил успешное сотрудничество в рамках межправительственной комиссии, сопредседателями которой они были, и создание Российско-сербского гуманитарного центра в Нише, которому уже 15 лет.

Кроме того, глава МВД Сербии объяснил свою задержку с приездом в Москву, сообщив, что в начале года перенес тяжелую пневмонию, после которой, по его словам, у него началась «вторая жизнь».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил о попытках Запада вмешаться в выборы в Сербии.

Во вторник экс-президент Сербии Александр Вучич сообщил, что «Студенческий список» при победе на выборах в Сербии введет санкции к России.

В тот же день Вучич указал на сохранение дружеских отношений с Москвой.