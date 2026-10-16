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    16 октября 2026, 13:33 • Новости дня

    Гонконг открыл первый экспериментальный центр робототехники и ИИ

    SCMP: В Гонконге открылся первый центр испытаний робототехники и ИИ

    Гонконгский совет по вопросам производительности запустил первый в мегаполисе испытательный комплекс для разработчиков воплощенного искусственного интеллекта и гуманоидных роботов.

    Гонконг рассчитывает занять значимое место в глобальном буме робототехники, создав площадку для тестирования новейших разработок, передает ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post.

    Новый комплекс предлагает условия, имитирующие реальную среду, где компании могут оптимизировать свои продукты перед выходом на мировой рынок. В проекте принимают участие семь технологических предприятий из материкового Китая и самого Гонконга, среди которых лидеры отрасли Unitree Robotics и Galbot.

    «Гуманоидная робототехника и воплощенный искусственный интеллект – это ключевые направления новой волны технологических инноваций. Они обладают огромным потенциалом для трансформации промышленных процессов и формирования новых качественных производительных сил», – заявил глава гонконгского ведомства по инновациям, технологии и промышленности Сунь Дун.

    Запуск площадки состоялся на фоне международной выставки Hong Kong Electronics Fair. В экспозиции представлены более 120 машин различных видов и размеров, включая роботов-гуманоидов от китайских производителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе китайский хакер взломал банки Южной Кореи с помощью искусственного интеллекта.

    В прошлом месяце США и Китай договорились о диалоге по развитию этой технологии.

    Летом Китай разработал около 200 стандартов для искусственного интеллекта.

    16 октября 2026, 12:13 • Новости дня
    Пекин ответил на критику пресс-секретаря Белого дома туалетов в Китае

    Пекин пригласил пресс-секретаря Белого дома в Китай после критики туалетов

    Пекин ответил на критику пресс-секретаря Белого дома туалетов в Китае
    @ Samuel Corum/Pool/CNP, Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин пригласила нового пресс-секретаря Белого дома Кэти Закарию чаще приезжать в страну в ответ на ее высказывание об отсутствии там нормальных туалетов.

    Официальный представитель китайского дипломатического ведомства прокомментировала слова американской коллеги, что в азиатском государстве нет нормальных туалетов, передает РИА «Новости».

    «Приглашаем при возможности почаще посещать Китай», – заявила Мао Нин.

    Ранее Кэти Закария, которая некоторое время жила в Китае, рассказала в интервью, что по возвращении в Соединенные Штаты в 2013 году сомневалась в перспективах развития КНР из-за того, что «у них даже нормальных туалетов нет».

    Закария сменила на посту пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, покинувшую должность в августе ради семьи. Отмечается, что первый брифинг новой представительницы американской администрации во вторник продлился всего 14 минут, тогда как ее предшественница обычно выступала около 40 минут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу новый пресс-секретарь президента США заявила об отсутствии в Китае нормальных туалетов.

    Она заступила на свой пост через шесть дней после получения соответствующего предложения.

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    15 октября 2026, 10:28 • Новости дня
    Эксперт назвал китайских инвесторов на Курилах поражением Японии

    Востоковед Маслов: Китайские инвесторы на Курилах стали поражением для Японии

    Эксперт назвал китайских инвесторов на Курилах поражением Японии
    @ sakhalin.gov.ru

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российско-китайские проекты на Курилах могут затрагивать рыболовецкий промысел, инфраструктурные инициативы и даже взаимодействие в военной сфере. Япония расценит расширение подобной деятельности как свое поражение, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов. Ранее Токио выразил возмущение визитом бизнесменов из КНР на Итуруп.

    «Частный бизнес из КНР совершил визит на Итуруп совершенно законно. Представители китайских предпринимательских кругов и ранее наслаждались российским гостеприимством на островах Курильской гряды, правда – в частном порядке», – рассказал Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ.

    Спикер отметил: идея России заключается в привлечении на Курилы совместных инвестиций для обоюдовыгодных проектов. «Кроме того, подобная деятельность может стать для Пекина значимой с точки зрения политического престижа, учитывая его противоречия с Токио по поводу острова Дяоюйдао», – продолжил аналитик.

    При этом, по словам эксперта, китайские компании опасаются вторичных санкций. «Поэтому они будут очень аккуратно, что называется, прощупывать почву. Если Китай убедится в отсутствии рестрикций в первую очередь со стороны США и ряда других стран, то Москва и Пекин могут запустить обсуждение весьма серьезных и широкомасштабных инициатив», – спрогнозировал собеседник.

    Маслов отметил: совместные программы могут затрагивать рыболовецкий промысел, инфраструктурные проекты и даже взаимодействие в военной сфере, касающееся коллективной защиты территорий и обеспечения безопасности в регионе.

    Политолог также указал на схожесть позиций Москвы и Пекина относительно Второй мировой войны. «Убежденность в недопустимости пересмотра итогов этого конфликта является одним из главных тезисов китайского политического нарратива», – подчеркнул аналитик.

    Причем, заметил он, Пекин объединяет в единое комплексное антифашистское противостояние Вторую мировую войну и японо-китайский конфликт 1937–1945 годов. «Также Китай не приемлет пересмотра территориальных реалий, возникших по итогам этих событий», – акцентировал китаист.

    «Что касается японской реакции на потенциальную совместную российско-китайскую деятельность на Курилах, то Токио будет разъярен. Япония сама была бы не против развивать проекты на островах. При этом она не хочет отменять санкции против России, чтобы не утратить доверие Вашингтона. Теперь она воспримет происходящее как свое поражение», – резюмировал эксперт.

    Ранее МИД Японии вызвал российского посла в Токио Николая Ноздрева из-за визита китайских бизнесменов на Курилы, а также задержания журналиста Имаи Юки, говорится в сообщении японского внешнеполитического ведомства.

    В ходе встречи гендиректор бюро по европейским делам японского МИД Хитоши Накамура заявил российскому дипломату, что якобы «Северные территории являются исторически и юридически неотъемлемой частью Японии».

    «Неприемлемо, чтобы представители правительства и бизнеса из третьих стран въезжали на Северные территории и вели там деятельность таким образом, который бы указывал на принадлежность их России», – заявил Накамура. Он также настоятельно призвал к принятию соответствующих мер.

    Напомним, делегация КНР посетила Курильские острова для изучения возможностей реализации совместных проектов. Представители органов власти и предприниматели провинции Хэйлунцзян заинтересовались развитием гостиничного бизнеса и выращиванием морских биоресурсов, сообщает правительство Сахалинской области.

    «Наша задача – создавать условия для инвесторов, чтобы на островах появлялись новые предприятия, рабочие места и современная инфраструктура. Для этого мы внедряем специальные меры поддержки, упрощаем взаимодействие с органами власти и сопровождаем проекты на всех этапах», – отметил Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области.

    Комментируя реакцию Токио на произошедшее, Мао Нин, представитель МИД КНР, указала: «Китай последовательно заявляет о необходимости уважать и отстаивать результаты победы в мировой антифашистской войне».

    Дипломат отметила, что предприниматели из Хэйлунцзяна находились в Южно-Сахалинске для дружеских обменов с регионом-побратимом. Она добавила, что не будет комментировать коммерческую деятельность частных компаний, представители которых вошли в китайскую делегацию.

    Что касается задержанного сотрудниками ФСБ Имаи Юки, то корреспондент южно-сахалинского бюро японской газеты «Хоккайдо Симбун» подозревается в сборе информации об участниках СВО из числа жителей Курильских островов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент России Владимир Путин впервые посетил Итуруп с рабочей поездкой. МИД Японии выразил решительный протест. В ответ Пекин призвал Токио соблюдать установленный после Второй мировой войны международный порядок.

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    15 октября 2026, 20:11 • Видео
    Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

    Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

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    14 октября 2026, 11:20 • Новости дня
    Поездка бизнесменов из Китая на Итуруп вызвала протесты Японии

    SCMP: Поездка бизнесменов из Китая на Итуруп вызвала протесты Японии

    Поездка бизнесменов из Китая на Итуруп вызвала протесты Японии
    @ sakhalin.gov.ru

    Tекст: Игорь Иножарский

    Делегация чиновников и представителей бизнеса из китайской провинции Хэйлунцзян прибыла на остров Итуруп для обсуждения совместных экономических проектов, что вызвало официальные протесты со стороны Японии.

    Китайская бизнес-делегация посетила остров Итуруп для изучения возможностей совместных экономических проектов, пишет South China Morning Post. Представители власти и деловых кругов провинции Хэйлунцзян, граничащей с российским Дальним Востоком, прибыли для оценки инвестиционного потенциала. Как сообщили в правительстве Сахалинской области, делегаты проявили особый интерес к аквакультуре, переработке морепродуктов и туризму, в частности к выращиванию морских ежей и трепангов.

    Токио, оспаривающий принадлежность южной части Курильских островов, выразил решительный протест. Глава японского МИД Тосимицу Мотэги подчеркнул, что Япония строго отвергает инвестиции и визиты третьих стран, осуществляемые по российским правилам. Японская сторона довела свою позицию до Москвы и Пекина по дипломатическим каналам.

    В ответ на японскую реакцию официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила: «Победоносный исход антифашистской войны следует уважать и защищать». При этом она отказалась комментировать деятельность частных китайских компаний на островах.

    Интерес китайских инвесторов может быть связан с созданием Россией в 2022 году специальной экономической зоны на Курилах. Режим предоставляет инвесторам освобождение от ряда налогов на 20 лет в рамках развития Дальнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент России Владимир Путин впервые посетил курильский остров Итуруп с рабочей поездкой. Министерство иностранных дел Японии выразило решительный протест в связи с этим событием. В ответ официальный Пекин призвал Токио соблюдать установленный после Второй мировой войны международный порядок.

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    15 октября 2026, 15:31 • Новости дня
    Ямпольская сочла бесовщиной воссоздание покойных актеров с помощью ИИ

    Ямпольская назвала бесовщиной воскрешение умерших актеров нейросетями

    Ямпольская сочла бесовщиной воссоздание покойных актеров с помощью ИИ
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Советник президента России Елена Ямпольская заявила, что попытки воссоздать на экране умерших актеров с использованием технологий искусственного интеллекта являются бесовщиной.

    «Все попытки так называемого воскрешения покойных актеров на экране с помощью искусственного интеллекта, на мой взгляд, – это просто бесовщина», – заявила Ямпольская, передает РИА «Новости».

    Она пояснила, что проблема заключается не в самих технологиях, а в людях, применяющих их для воссоздания образов ушедших артистов. По словам советника президента, созданные на основе прижизненных материалов образы будут помещены в новые обстоятельства и могут действовать так, как сами артисты не захотели бы при жизни.

    Ямпольская подчеркнула, что только сам человек вправе решать, в каких проектах участвовать. «Абсолютно никто, на мой взгляд, ни вдовы, ни дети, ни внуки, никто не имеет права решать за того человека, которого уже нет с нами», – добавила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг народный артист России Владимир Машков отказал нейросетям в способности передать глубокие эмоции и заменить живых актеров.

    В пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила массовые страхи перед искусственным интеллектом.

    В прошлом месяце в Китае появились музыкальные конкурсы с ИИ-артистами.

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    14 октября 2026, 18:13 • Новости дня
    Лавров анонсировал визит Путина в Шэньчжэнь на саммит АТЭС

    Лавров сообщил о планах Путина посетить Китай для участия в саммите АТЭС

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим китайским коллегой Ван И заявил, что президент Владимир Путин в следующем месяце посетит Шэньчжэнь.

    Российский министр открыл переговоры с главой внешнеполитического ведомства Китая в Баку, передает ТАСС.

    «Наши руководители находятся в регулярном контакте, контролируют работу на всех направлениях развития нашего многопланового партнерства и стратегического взаимодействия. Дважды в этом году встречались президент Путин и Си Цзиньпин, в ходе официального визита российского президента в Китай и в Бишкеке на полях заседания глав государств ШОС. Ну, а в следующем месяце президент России посетит Шэньчжэнь для участия в саммите АТЭС», – указал Лавров.

    Москва с нетерпением ожидает очередного разговора российского лидера с Си Цзиньпином. По словам министра, международная обстановка остается непростой, поэтому переговоры предоставляют хорошую возможность обменяться мнениями о дальнейшем выполнении поставленных руководителями двух стран задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Лавров прибыл в Баку на саммит СВМДА. Кремль пока не подтвердил возможную встречу Путина и Дональда Трампа на полях АТЭС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал об уважительном отношении Москвы к позиции Пекина по вопросу ядерных арсеналов.

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    15 октября 2026, 19:38 • Новости дня
    Путин: С помощью ИИ можно проследить каждую пачку гречки и ее качество
    Путин: С помощью ИИ можно проследить каждую пачку гречки и ее качество
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на форуме «Деловой России» заявил, что технологии искусственного интеллекта позволяют детально контролировать качество товаров на электронных площадках.

    Глава государства во время выступления отметил, что развитие систем больших данных и искусственного интеллекта служит конкурентным преимуществом страны, передает ТАСС.

    «С помощью искусственного интеллекта можно на самом деле проследить каждую пачку гречки и ее качество. Но только этим надо заниматься, и тогда это даст дополнительное мощное конкурентное преимущество нашим производителям и платформенным электронным площадкам», – заявил Путин и добавил, что подобное использование современных технологий является крайне перспективным направлением для бизнеса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин заявил об активном внедрении сервисов искусственного интеллекта в России.

    В начале месяца президент призвал выработать правила использования таких технологий.

    В прошлом месяце глава государства предупредил об опасностях искусственного интеллекта.

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    16 октября 2026, 10:05 • Новости дня
    Си Цзиньпин пообещал «вырвать больные деревья» ради борьбы с коррупцией

    Си Цзиньпин призвал «вырвать больные деревья» при борьбе с коррупцией

    Си Цзиньпин пообещал «вырвать больные деревья» ради борьбы с коррупцией
    @ XINHUA/Ding Haitao/EPA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости вырвать с корнем или срубить все «больные деревья» в рамках бескомпромиссной борьбы с коррупцией.

    Китайский лидер выступил с рядом резких предупреждений в адрес правящей Коммунистической партии в преддверии крупного партийного съезда, пишет South China Morning Post.

    Фрагменты январской речи главы государства на пятом пленуме Центральной комиссии по проверке дисциплины опубликовал ведущий партийный журнал «Цюши».

    «Борьба с коррупцией – это главная битва, которую мы не можем позволить себе проиграть и не должны проигрывать никогда. Мы не можем остановиться ни на мгновение или отступить хотя бы на полшага... [Мы должны] вырывать с корнем или рубить «больные деревья» там, где это необходимо», – заявил Си Цзиньпин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в МИД России допустили встречу Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Китае. В августе председатель КНР сообщил о дальнейшем укреплении российско-китайских отношений. В июле он заявил о беспрецедентной модернизации китайской армии.

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    15 октября 2026, 07:19 • Новости дня
    В работе китайской платформы DeepSeek произошел сбой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В четверг утром сайт и приложения китайской платформы DeepSeek временно перестали работать, сообщили информационные агентства.

    Сбой был зафиксирован после 08.00 по пекинскому времени (03.00 мск), передает ТАСС со ссылкой на издание Yicai.

    Сервер оставался недоступным к 11.40 по пекинскому времени (06.40 мск). Сервисная поддержка компании устанавливает причину неполадок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце создателей DeepSeek и Moonshot пригласили в Совбез ООН.

    Тогда же пользователи в России столкнулись с массовыми сбоями в работе нейросети DeepSeek.

    Летом Роскомнадзор сообщил об отсутствии решений ограничить доступ к этой платформе.

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    15 октября 2026, 10:05 • Новости дня
    Китай и КНДР открыли трехкилометровый мост через реку Ялуцзян
    Китай и КНДР открыли трехкилометровый мост через реку Ялуцзян
    @ Pan Yulong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пекин и Пхеньян официально запустили движение грузового транспорта по новому трехкилометровому мосту через реку Ялуцзян, стремясь оживить двустороннюю торговлю после многолетних ограничений, сообщает Reuters.

    Китай и Северная Корея официально открыли свой самый значимый сухопутный пограничный переход, пишет Reuters. Трехкилометровый вантовый мост соединяет китайский город Даньдун с территорией КНДР.

    Строительство объекта завершилось еще в 2014 году, однако он не использовался из-за того, что северокорейская сторона не достроила подъездные пути и таможенный комплекс на своей территории.

    «Двусторонние отношения вступают в новую фазу, открывая новую главу», – заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян в видеообращении по случаю открытия.

    По его словам, пограничный переход будет активно способствовать торгово-экономическому сотрудничеству двух стран.

    С ответным видеообращением также выступил премьер КНДР Пак Тэ Сон. Ожидается, что новый маршрут поможет Пхеньяну импортировать тяжелое оборудование, сырье и энергоносители, необходимые для развития инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Китай выразил поддержку социалистическому курсу лидера КНДР Ким Чен Ына.

    В среду страны объявили об открытии нового пограничного моста.

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    14 октября 2026, 14:59 • Новости дня
    В Китае испытали добывающего железо из песка робота в стиле «Дюны»

    SCMP: В Китае испытали гусеничного робота для добычи железа из песка

    Tекст: Мария Иванова

    Разработанный специалистами из Таримского университета самоходный робот приступил к испытаниям по извлечению ферромагнитных материалов в пустыне Такла-Макан.

    Аппарат проходит проверку в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР, передает ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post.

    Созданный учеными гусеничный робот отделяет ферромагнитные материалы от песка методом сухой магнитной сепарации. Для этого применяется специальное кольцо из постоянных магнитов на основе сплава неодима, железа и бора.

    По оценкам исследователей, содержание железа в песках пустыни Такла-Макан составляет около 6%, однако их рассредоточенное залегание препятствовало эффективному извлечению ресурсов. Во время недавних испытаний прототипа аппарат смог выделить магнитный материал с общим содержанием железа от 24% до 32%.

    Издание отмечает, что принцип действия китайского устройства напоминает передвижные комбайны из научно-фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна», которые занимались добычей ценного вещества из песков вымышленной планеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца китайская нейросеть выдала инструкции по подготовке терактов и созданию зарина.

    В мае Ростех анонсировал выход нового российско-китайского вертолета.

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    14 октября 2026, 15:47 • Новости дня
    Путин заявил об активном внедрении сервисов ИИ в России

    Путин: Россия активно внедряет сервисы на основе искусственного интеллекта

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия активно внедряет сервисы, созданные на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ), заявил президент Владимир Путин на совещании по кибербезопасности.

    «Активно распространяем сервисы на основе технологий искусственного интеллекта. Идет платформизация экономики», – приводит слова Путина ТАСС.

    Глава государства добавил, что координирующую роль в этой работе играет комиссия при президенте России по искусственному интеллекту и ведомственная рабочая группа по платформенной экономике.

    По его словам, российские власти хорошо понимают, что от активного внедрения цифровых технологий во многом зависит устойчивое развитие страны и общества. Путин подчеркнул, что в стране системно и последовательно выстраивается цифровой контур экономики и социальной сферы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин заявил об укреплении суверенитета России во всех сферах.

    Он назвал вопрос цифровой безопасности особенно важным для развития страны.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал системное совещание главы государства по кибербезопасности.

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    14 октября 2026, 13:19 • Новости дня
    В российских вузах приняли меры против генерации дипломных работ с помощью ИИ

    Академик Чубарьян заявил о борьбе с написанием курсовых работ через нейросети

    Tекст: Вера Басилая

    Научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян сообщил, что в российских высших учебных заведениях начали применять меры против использования ИИ для написания курсовых и дипломных работ.

    По словам Чубарьяна, в российских вузах активно борются с попытками недобросовестных студентов переложить интеллектуальную работу на нейросети, передают «Вести».

    «Сейчас большая проблема в школе, в вузе – искусственный интеллект. Немного это раздуто, но мода есть. Принимаются сейчас меры, чтобы знания были знаниями, а не так чтобы, нажав на кнопку, можно с ИИ сделать курсовую или диссертацию. Основа всего, конечно, знание самих материалов, самой дискуссии», – рассказал Чубарьян.

    Академик также выразил сожаление из-за недостаточного знания русской литературы у современной молодежи. По его словам, многие студенты читают классические произведения, такие как «Анна Каренина», только в кратком изложении, что негативно сказывается в том числе на понимании истории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу специалисты определили четыре принципа использования ИИ в науке и образовании.

    Летом суд признал незаконным отчисление студентки из-за сгенерированного искусственным интеллектом диплома.

    В прошлом году 11 российских вузов поддержали применение подобных технологий при написании квалификационных работ.

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    14 октября 2026, 14:49 • Новости дня
    Песков: Россия с уважением относится к позиции Китая по ядерным арсеналам

    Tекст: Вера Басилая

    Россия с уважением относится к позиции Пекина, что китайские ядерные потенциалы пока несопоставимы с российскими и американскими, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля ответил на вопрос, может ли тема ядерных арсеналов войти в повестку трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Передает ТАСС.

    «Вы знаете, что китайские друзья считают, что их ядерные потенциалы в настоящее время несопоставимы с ядерными потенциалами России и Америки, и они считают, что нет темы для разговора. Это позиция китайской стороны, мы с уважением к ней относимся», – заявил Песков.

    Президент Владимир Путин выразил готовность Москвы немедленно возобновить с Вашингтоном обсуждение вопросов стратегической стабильности и ограничения вооружений.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал интересной и витающей в воздухе идею проведения трехсторонней встречи президента Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и главы США Дональда Трампа на саммите АТЭС в Китае.

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    14 октября 2026, 20:33 • Новости дня
    Китай поприветствовал встречу Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС

    Глава МИД КНР Ван И поприветствовал встречу Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД КНР Ван И заявил, что Пекин приветствует предстоящую встречу председателя Китая Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

    «В следующем месяце в китайском Шэньчжэне пройдет очередная неофициальная встреча лидеров АТЭС. Мы приветствуем диалог с президентом Путиным», – заявил Ван И в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Баку, передает ТАСС.

    Китайский министр напомнил, что лидеры двух стран уже встречались в мае во время визита российского президента в Пекин, а также в августе на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МИД Сергей Лавров анонсировал визит президента Владимира Путина в Шэньчжэнь на саммит АТЭС.

    На прошлой неделе помощник президента Юрий Ушаков анонсировал встречу Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

    В начале месяца российский лидер допустил возможность встречи с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином на саммите АТЭС.

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    15 октября 2026, 19:28 • Новости дня
    Путин назвал развитие систем больших данных и ИИ конкурентным преимуществом России
    Путин назвал развитие систем больших данных и ИИ конкурентным преимуществом России
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на форуме общероссийской общественной организации «Деловая Россия» заявил, что развитие систем больших данных и искусственного интеллекта (ИИ) является значимым конкурентным преимуществом страны.

    Президент Владимир Путин на форуме общероссийской общественной организации «Деловая Россия» назвал развитие систем больших данных и ИИ конкурентным преимуществом России.

    «У нас есть еще одно конкурентное преимущество большое – это развитие систем больших данных и искусственного интеллекта», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин заявил об активном внедрении сервисов искусственного интеллекта в России.

    В тот же день глава государства назвал вопрос цифровой безопасности особенно важным для развития страны.

    В начале месяца в России решили выделить более 35 млрд рублей на развитие ИИ.

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