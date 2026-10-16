Собянин: Минимальный размер пенсии москвичей увеличится до 28,5 тыс. рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Минимальный размер пенсии неработающих пенсионеров-москвичей с учетом городской доплаты увеличится до 28 580 рублей в месяц», – заявил Собянин в Max.

Также он отметил, что со следующего года размеры пособий и выплат семьям с детьми, горожанам старшего поколения, людям с инвалидностью будут проиндексированы на 4,3%.

Кроме того, на социальную поддержку жителей Москвы в 2027–2029 годах заложено 2,4 трлн рублей, социальные расходы составят половину бюджета города в ближайшие три года.

В четверг Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета столицы на 2027–2029 годы. По словам мэра, главный приоритет города – безусловное выполнение социальных обязательств перед москвичами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава Минтруда Антон Котяков назвал число получателей единого пособия в 2027 году. В четверг Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета Москвы до 2029 года. В начале месяца был раскрыт размер среднегодовой срочной пенсионной выплаты в 2027 году.