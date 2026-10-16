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    16 октября 2026, 13:37 • Новости дня

    Собянин: Минимальный размер пенсии москвичей увеличится до 28,5 тыс. рублей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Минимальный размер пенсии неработающих пенсионеров-москвичей с учетом городской доплаты вырос до 28 580 рублей в месяц, сообщил глава города Сергей Собянин.

    «Минимальный размер пенсии неработающих пенсионеров-москвичей с учетом городской доплаты увеличится до 28 580 рублей в месяц», – заявил Собянин в Max.

    Также он отметил, что со следующего года размеры пособий и выплат семьям с детьми, горожанам старшего поколения, людям с инвалидностью будут проиндексированы на 4,3%.

    Кроме того, на социальную поддержку жителей Москвы в 2027–2029 годах заложено 2,4 трлн рублей, социальные расходы составят половину бюджета города в ближайшие три года.

    В четверг Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета столицы на 2027–2029 годы. По словам мэра, главный приоритет города – безусловное выполнение социальных обязательств перед москвичами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава Минтруда Антон Котяков назвал число получателей единого пособия в 2027 году. В четверг Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета Москвы до 2029 года. В начале месяца был раскрыт размер среднегодовой срочной пенсионной выплаты в 2027 году.

    16 октября 2026, 05:35 • Новости дня
    Аэропорты Московского региона вернулись к штатному режиму работы
    Аэропорты Московского региона вернулись к штатному режиму работы
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации сообщил в Max-канале о том, что ограничения сняты в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево, воздушные гавани работают в штатном режиме.

    «Аэропорты Внуково и Шереметьево: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.

    Чуть позже Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское).

    В ночь на пятницу все аэропорты Московского региона ввели временные ограничения полетов ради безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение четверга над регионами страны было уничтожено 80 украинских беспилотников. Количество сбитых на подлете к Москве дронов в ночь на пятницу достигло 79 штук.


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    16 октября 2026, 00:27 • Новости дня
    Почти 60 дронов сбиты на подлете к Москве силами ПВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО уничтожили на подлете к столице еще 22 дрона, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин, таким образом, общее число сбитых БПЛА достигло 59 штук.

    «Уничтожены ещё десять беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    До этого мэр сообщал о 12 сбитых беспилотниках.

    Незадолго до полуночи число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 37 штук.

    Всего по состоянию на 1:10 мск ликвидировано 59 дронов ВСУ на подлете к столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение четверга над регионами страны было уничтожено 80 украинских беспилотников. Все аэропорты Москвы вечером четверга  ввели временные ограничения полетов.



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    15 октября 2026, 20:11 • Видео
    Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

    Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

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    16 октября 2026, 03:22 • Новости дня
    Количество сбитых на подлете к Москве дронов увеличилось до 79

    Tекст: Катерина Туманова

    Еще 20 беспилотников ликвидировано средствами ПВО на подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Max-канале, общее число сбитых дронов достигло 79 штук.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены 20 БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Ранее сообщалось, что почти 60 дронов сбиты на подлете к Москве силами ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение четверга над регионами страны было уничтожено 80 украинских беспилотников.

    Все аэропорты Москвы вечером четверга ввели временные ограничения полетов.



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    15 октября 2026, 23:45 • Новости дня
    Все аэропорты Москвы ввели временные ограничения полетов

    Tекст: Катерина Туманова

    Аэропорты Москвы ввели временные ограничения полетов, сообщил в Max-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорты Внуково, Шереметьево, Домодедово, Жуковский (Раменское): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.

    Ранее Росавиация сообщила, что аэропорты Домодедово, Жуковский и Внуково ввели ограничения полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО вечером четверга уничтожили на подлете к Москве десять дронов. При этом в течение дня было уничтожено 80 украинских беспилотников.


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    15 октября 2026, 23:13 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве десять дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в Max-канале о том, что силы ПВО поздним вечером четверга уничтожили на подлете к городу десять дронов ВСУ.

    «Силы ПВО Минобороны сбили десять беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Перед этим Росавиация сообщила, что аэропорты Домодедово, Жуковский и Внуково ввели ограничения полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ПВО России за сутки сбила четыре ракеты «Фламинго» и 342 украинских БПЛА. При этом в течение дня было уничтожено 80 украинских беспилотников.


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    15 октября 2026, 22:58 • Новости дня
    Аэропорты Домодедово, Жуковский и Внуково ввели ограничения полетов

    Домодедово, Жуковский и Внуково ввели ограничения полетов

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации сообщил вечером четверга о том, что аэропорты Домодедово и Жуковской временно приостановил выпуск и прием рейсов, а Внуково перешел к работе с рейсами по согласованию.

    «Аэропорт Домодедово: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – сказано в сообщении Max-канала ведомства.

    Этот же режим работы затронул аэропорт Жуковский (Раменское).

    В Росавиации добавили, что Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

    В связи с этим возможны корректировки в расписании рейсов. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация в четверг сообщала о том, что аэропорты Казани, Самары, Ульяновска и Чебоксар ограничили полеты.


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    15 октября 2026, 23:50 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве дронов увеличилось до 37

    Tекст: Катерина Туманова

    Общее число дронов, сбитых силами ПВО на подлете к Москве вечером четверга, достигло 37 штук, о чем в Max-канале сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Шестнадцать БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    До этого Собянин сообщал об 11 сбитых дронах.

    А также о первой партии уничтоженных в этот вечер БПЛА на подлете к Москве из  десяти дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение четверга над регионами страны было уничтожено 80 украинских беспилотников. Все аэропорты Москвы вечером четверга  ввели временные ограничения полетов.


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    16 октября 2026, 13:04 • Новости дня
    Москвич избил пассажира метро после столкновения на эскалаторе

    МВД: В московском метро задержали мужчину за избиение пассажира

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Московские полицейские задержали 32-летнего жителя столицы, который избил пассажира в переходе между станциями метро «Лубянка» и «Кузнецкий Мост» из-за столкновения на эскалаторе, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    «Предварительно установлено, что в переходе со станции «Лубянка» на станцию «Кузнецкий Мост» между двумя мужчинами произошел конфликт из-за столкновения на эскалаторе. Один из них нанес своему оппоненту несколько ударов и скрылся», – пояснила Волк в Max.

    Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Личность нападавшего установили, им оказался 32-летний москвич, который уже признал свою вину.

    В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о побоях. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе суд арестовал 26 иностранцев за массовую драку в Москве. В том же месяце подросток получил ножевое ранение в драке на севере города. В апреле двое подростков устроили драку в переходе на станции метро «Калужская».

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    16 октября 2026, 07:22 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили 15 беспилотников на подлете к Москве

    Собянин сообщил об уничтожении 15 БПЛА силами ПВО Минобороны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Пятнадцать беспилотников уничтожены средствами ПВО Минобороны», – сообщил Собянин в «Максе».

    Мэр добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ПВО сбила почти 60 беспилотников на подлете к столице. Количество уничтоженных аппаратов увеличилось до 79.

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    16 октября 2026, 09:55 • Новости дня
    В Олимпийской деревне в Москве при пожаре погибли два человека

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В квартире жилого дома в Олимпийской деревне на западе Москвы произошел пожар, в результате которого погибли мужчина и женщина, сообщили в городской прокуратуре.

    «По предварительным данным, в одной из квартир жилого дома на проспекте Олимпийская деревня произошел пожар. После ликвидации возгорания обнаружены тела мужчины и женщины», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

    Никулинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление причин пожара и ход расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе при пожаре в Москве спасли шестерых человек. В мае мужчина погиб при пожаре в Москве. В апреле при пожаре в Москве пострадали пять человек.

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    16 октября 2026, 13:14 • Новости дня
    Пассажирка московской электрички получила травмы из-за брошенного в окно кирпича

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Москве возбуждено уголовное дело о хулиганстве после того, как брошенный кирпич пробил окно поезда МЦД-2 и травмировал девушку, сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

    «По предварительным данным, в начале октября этого года в вагон электропоезда попал кирпич, в результате чего женщина 2004 года рождения получила телесные повреждения», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

    В прокуратуре предоставили видео, на котором видно, как кирпич пробивает стекло и попадает в женщину. После этого пострадавшая наклонила голову и закрыла лицо руками.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Транспортная прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства инцидента и ищут виновного.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле двое подростков устроили драку в переходе на станции метро «Калужская». В декабре прошлого года после дебоша в Петербурге в полицию были доставлены 33 подростка. В ноябре приморец распылил перцовый газ в лицо полицейскому.

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    16 октября 2026, 07:56 • Новости дня
    Московские врачи спасли младенца с тяжелым иммунодефицитом

    В Москве пересадили костный мозг младенцу с редким иммунодефицитом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты столичных клиник вылечили мальчика с тяжелой комбинированной иммунной недостаточностью, вовремя заметив патологию по анализу крови и проведя пересадку костного мозга.

    Врачи Перинатального центра ГКБ № 31 имени академика Г. М. Савельевой и Морозовской детской больницы помогли новорожденному с редкой наследственной патологией, из-за которой организм уязвим перед инфекциями, передает ТАСС со ссылкой на департамент здравоохранения Москвы.

    Мальчик появился на свет в мае. В первые дни его состояние не вызывало опасений, однако врача-неонатолога Арину Ларину насторожили результаты анализа крови. Она назначила расширенное обследование, которое выявило тяжелую комбинированную иммунную недостаточность.

    «Благодаря ранней диагностике и своевременной госпитализации в Морозовскую больницу пациенту в кратчайшие сроки провели полный спектр исследований для подтверждения ТКИН и подготовки к пересадке костного мозга», – заявил главврач медучреждения Валерий Горев.

    Донором для ребенка стал его отец. Трансплантация прошла успешно, и спустя 100 дней наблюдения малыша выписали домой для продолжения лечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг трансплантологи Московской области спасли десять жизней за сутки. В среду подросток сорвался с 20-метровой скалы в Пермском крае. До этого пострадавшему от нападения медведя на Алтае подростку сделали сложную операцию.

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    16 октября 2026, 15:15 • Новости дня
    В Москве задержали студента за поджог релейного шкафа на железной дороге

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Транспортные полицейские задержали несовершеннолетнего студента, подозреваемого в поджоге релейного шкафа на Московской железной дороге по указанию неизвестных лиц.

    Причиной возгорания трансформаторного шкафа на перегоне Химки – Молжаниново Ленинградского направления Московской железной дороги стал умышленный поджог. Сотрудники уголовного розыска вычислили и задержали подозреваемого, которым оказался 18-летний третьекурсник подмосковного техникума из Владивостока, сообщает управление на транспорте МВД по ЦФО.

    Подросток признался, что действовал по инструкции неизвестных, с которыми познакомился через чат-бот под видом девушки. Кураторы оплатили юноше такси и перевели деньги на покупку горючих материалов. Добравшись до места, студент вскрыл шкаф, поджег его и снял свои действия на камеру телефона.

    Следователи возбудили в отношении задержанного уголовное дело по статье о террористическом акте. На время следствия суд заключил несовершеннолетнего под стражу. Правоохранительные органы проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг за поджоги релейных шкафов суд приговорил жителей Калуги к длительным срокам.

    Во вторник в Кузбассе двух подростков осудили за диверсию.

    На прошлой неделе в Петербурге арестовали подозреваемого в подготовке диверсии на железной дороге.

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    16 октября 2026, 12:35 • Новости дня
    Хирурги в Москве по частям восстановили локоть упавшему с турника ребенку

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Врачи Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка» провели сложную операцию и спасли руку 10-летнему мальчику, который упал с турника и получил перелом плечевой кости, сообщил департамент здравоохранения города.

    В столичный детский стационар поступил ребенок с сильной болью и отеком после неудачного лечения в региональной больнице, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение департамента.

    Ранее пациенту установили конструкцию из спиц и винта. Со временем она не выдержала нагрузки и сместилась. Столичные врачи сняли отек и приступили к повторной сложной операции.

    «Локтевой сустав – один из самых подвижных и капризных. Мы собрали все костные отломки и надежно их зафиксировали», – рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии Антон Неверов.

    После хирургического вмешательства пациенту потребовалась реабилитация и постепенное удаление поддерживающих конструкций. Спустя три месяца мальчик смог свободно двигать рукой и вернулся к привычной активности.

    В июле медики спасли проткнутого ножкой стула россиянина. В июне телеведущий Дмитрий Дибров перенес операцию после перелома руки.

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    16 октября 2026, 15:05 • Новости дня
    В Москве впервые в России пересадили спинной мозг

    Московские врачи впервые в стране провели операцию по пересадке спинного мозга

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В московском Институте скорой помощи имени Склифосовского впервые в России провели успешную операцию по трансплантации спинного мозга, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Уникальное хирургическое вмешательство, длившееся 12 часов, позволило пациенту, которому грозила полная неподвижность, получить шанс на восстановление, указал градоначальник в Max.

    В настоящее время прооперированный чувствует себя хорошо. Данная операция стала продолжением реализуемого в столице проекта по трансплантации верхних конечностей.

    Вмешательство было выполнено с участием китайских коллег в рамках трансфера медицинских технологий. Столичная медицина активно перенимает передовой мировой опыт и развивает международное сотрудничество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в России решили расширить список органов для трансплантации. В Китае провели уникальную операцию по реплантации ног. Российские ученые разработали способ выращивания зубов из стволовых клеток.

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