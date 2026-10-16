Итальянские студенты устроили массовые протесты против политики Мелони

ANSA: В городах Италии прошли массовые студенческие протесты против властей

Масштабная студенческая акция получила название «День против Мелони», передает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

В Риме собрались до 20 тыс. манифестантов, которые прошли шествием мимо Колизея и сожгли флаги США и Израиля. В Турине участники акции забросали полицейских яйцами, а в Милане несколько тысяч студентов выступили против ограничения числа иностранных учащихся. Антиправительственные манифестации состоялись также во Флоренции и Пизе.

Митингующие скандировали лозунги с требованиями направить деньги школам, а не на войну. Ряд образовательных профсоюзов объявил забастовку, а основная акция против «экономики войны» итальянских и европейских властей намечена на 30 октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг оппозиция Италии обвинила власти в обогащении оружейников за счет Украины.

В мае масштабная забастовка из-за низких зарплат охватила всю Италию.