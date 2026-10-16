  • Новость часаМинобороны и нефтяники занялись усилением ПВО для защиты НПЗ
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Региональные державы учатся побеждать гегемонов
    Американист назвал главную интригу выборов в Конгресс США
    Пекин ответил на критику пресс-секретаря Белого дома туалетов в Китае
    Эксперт: Путин действует как главный политический защитник российского бизнеса
    Российские войска освободили харьковские Варваровку и Николаевку
    Путин обязал компании согласовывать исполнение иностранных законов
    МИД осудил угрозу Молдавии выслать российского посла
    Минобороны и нефтяники занялись усилением ПВО для защиты НПЗ
    На Севморпуть вышла новая страна
    16 октября 2026, 13:16 • Новости дня

    Песков: Россия и США сошлись во мнении о нежелании Киева идти на мир

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и американский лидер Дональд Трамп полностью сходятся во мнении о нежелании Владимира Зеленского выходить на мирное урегулирование.

    Песков заявил, что Владимир Зеленский отказывается брать на себя ответственность за шаги к мирному урегулированию конфликта, передает РИА «Новости».

    «При всем желании обсуждать что-либо без действующего украинского руководства невозможно. Но то, что Зеленский не хочет брать на себя ответственность и выходить в мирное русло урегулирования, это однозначно. И здесь мы полностью сходимся в этой точке зрения с президентом Трампом», – заявил Песков.

    Трамп неоднократно выражал недовольство неготовностью Киева к договоренностям, а также нежеланием прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Кроме того, американский лидер заявлял о необходимости нового руководства на Украине, которое сможет договориться с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков констатировал, что усилия США разбиваются о нежелание Зеленского идти на мир.

    В среду в Кремле сообщили о попытках Дональда Трампа вывести кризис на мирные рельсы.

    Во вторник Москва ответила на идею американского лидера о встрече Владимира Путина и Зеленского.

    15 октября 2026, 21:35 • Новости дня
    Эксперт: Украина фактически принадлежит Лондону

    Дробницкий: За продолжение конфликта на Украине отвечает мировой либеральный мейнстрим

    Эксперт: Украина фактически принадлежит Лондону
    @ REUTERS/Paul Hackett

    Возможности Дональда Трампа повлиять на Киев ограничены, поскольку Украина фактически находится под контролем Лондона, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. По его мнению, продолжение конфликта на Украине поддерживают лидеры ЕС и политики в США как из Демократической, так и Республиканской партии, которые пытаются сорвать любые мирные инициативы. Так эксперт прокомментировал заявление Владимира Зеленского о возобновлении ударов по российским НПЗ вопреки позиции главы Белого дома.

    «За продолжение конфликта отвечает мировой либеральный мейнстрим. Это европейские лидеры и руководство ЕС, Демократическая партия США и примкнувшая к ней часть республиканцев. По сути, Запад ведет коллективную войну против России», – отметил американист Дмитрий Дробницкий.

    Эксперт напомнил, что президент США Дональд Трамп рассчитывал быстро закончить конфликт на Украине и снять с себя обязательства по «восточному флангу» НАТО. «Но без жесткого подавления мейнстрима внутри страны и в Европе остановить войну невозможно», – пояснил он.

    Эксперт считает, что в нынешней ситуации у американского президента рычаги влияния на Киев ограничены, «ведь Украина фактически принадлежит Лондону». «Это проявляется и в истории с разведданными и Starlink. Скорее всего, ситуацию создали превентивно, чтобы возбудить Конгресс и отбить у президента желание действовать в этом направлении», – полагает американист.

    По его мнению, кто-то специально распространил сведения, что Трамп или Маск якобы угрожали отключить Starlink и прекратить обмен разведданными. «Конгресс немедленно отреагировал, начал расследование, и Трамп с Маском сразу заявили, что они тут ни при чем», – добавил эксперт. По его мнению, это показывает, что внутренний истеблишмент и внешние игроки пытаются блокировать любые шаги Белого дома.

    Ранее на этой неделе в интервью газете Financial Times Владимир Зеленский рассказал о новых ударах по российским НПЗ. Зеленский сделал эти заявления, находясь с официальным визитом в Британии. В ходе этой поездки он провел в среду встречу с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом и посетил официальную аудиенцию у короля Чарльза III.

    В среду вице-премьер России Александр Новак на полях форума «Российская энергетическая неделя» подтвердил, что в этот день ВСУ атаковали два нефтеперерабатывающих завода – в Рязанской и Саратовской областях. Новак отдельно подчеркнул: «Мы видим, что украинская сторона не демонстрирует движение в сторону энергетического перемирия».

    В четверг президент России Владимир Путин на встрече с участниками съезда-форума «Деловой России» заявил, что попытки Украины нанести новые удары по российским нефтеперерабатывающим заводам не привели к существенному ущербу.

    Комментарии (9)
    16 октября 2026, 08:55 • Новости дня
    Белый дом поручил ограничить работу спутниковой связи Starshield для ВСУ

    Reuters: Белый дом распорядился ограничить услуги связи Starshield для ВСУ

    Белый дом поручил ограничить работу спутниковой связи Starshield для ВСУ
    @ Lance Cpl. Brady Hathaway/U.S. Marine Corps/Wikipedia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Администрация США передала Пентагону распоряжение замедлить работу американской спутниковой связи Starshield для украинских военных, при этом президент Дональд Трамп лично не отдавал подобного приказа.

    Руководство Пентагона получило распоряжение замедлить работу спутниковой системы Starshield для вооруженных сил Украины на поле боя. Приказ ограничить услуги связи для управления украинскими беспилотниками поступил из Белого дома, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    По данным источников агентства среди американских и западных чиновников, кто именно принял решение об ограничении сервиса, не уточняется. Представитель вашингтонской администрации при этом отметил, что президент США Дональд Трамп не давал подобного распоряжения.

    Starshield является предназначенным для военных нужд типом спутниковой связи Starlink, которую предоставляет компания SpaceX американского предпринимателя Илона Маска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Соединенные Штаты опровергли причастность к ограничению работы Starlink на Украине.

    Киев заявил о возобновлении работы спутниковых систем.

    Владимир Зеленский призвал Илона Маска вернуть украинской армии доступ к терминалам.

    Комментарии (8)
    15 октября 2026, 20:11 • Видео
    Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

    Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

    Комментарии (0)
    16 октября 2026, 06:24 • Новости дня
    Трамп: США приостановили продажу оружия союзникам
    Трамп: США приостановили продажу оружия союзникам
    @ Graeme Sloan/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Соединенные Штаты приостанавливают продажи оружия союзникам до тех пор, пока не будут восполнены собственные арсеналы страны, заявил американский президент Дональд Трамп.

    «В последнее время мы просто оставляем боеприпасы себе, потому что они нужны нам самим. Нам необходимо иметь их у себя. И как только мы пополним запасы, действительно пополним, мы начнем позволять нашим союзникам покупать их у нас», – заявил Трамп в интервью Newsmax, передает РИА «Новости».

    По его словам, ответственность за нехватку боеприпасов лежит на его предшественнике Джо Байдене, который бесплатно отдавал огромное количество оружия Украине.

    Американский лидер добавил, что его политика в отношении Ирана отличалась от действий Байдена на украинском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг итальянская оппозиция упрекнула власти страны в обогащении оружейников за счет Украины.

    В среду в Кремле сочли преждевременными выводы о сокращении западной военной помощи Киеву.

    До этого Трамп обвинил Байдена в развязывании конфликта на Украине.

    Комментарии (4)
    16 октября 2026, 04:35 • Новости дня
    Трамп: С Зеленским не стоит иметь дело
    Трамп: С Зеленским не стоит иметь дело
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский совсем не тот парень, с кем стоит иметь дело, так как он не желает договариваться, а без этого невозможно завершить конфликт.

    Президент США Дональд Трамп выразил недовольство действиями Владимира Зеленского из-за возобновления ударов по российской нефтяной инфраструктуре на фоне мирных усилий.

    В интервью телеканалу Newsmax Трамп признался, что вести диалог с президентом России Владимиром Путиным значительно проще.

    «Зеленский не тот парень, с которым нам стоит иметь дело. Он не хочет договариваться. Он говорит, что хочет договариваться, но это не так. Нет, я не большой поклонник Зеленского», – подчеркнул он во время беседы в Белом доме.

    По его словам, украинская сторона лишь имитирует готовность к дипломатическому урегулированию. Киев прервал паузу в атаках на российские объекты, оправдав это ответными мерами на действия Москвы, несмотря на объявленное ранее прекращение огня.

    Отвечая на вопрос, закончится ли война до того, как он покинет свой пост, Трамп выразил оптимизм по поводу урегулирования, но усомнился в готовности Зеленского к переговорам.

    «Это [конфликт] должно скоро закончиться. Я думаю, что на самом деле они оба хотели бы, чтобы это закончилось. Но я думаю, что с Зеленским труднее иметь дело, чем с Путиным», – ответил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский обвинил президента США в предательстве. Глава МИД России Сергей Лавров назвал позицию Зеленского по дизельной сделке вызовом американскому лидеру.

    Киев атаковал ракетами сделку Трампа.

    Комментарии (8)
    16 октября 2026, 13:14 • Новости дня
    Каллас закатила глаза при вопросе о переговорах ЕС с Россией и США

    Каллас попросили прокомментировать переговоры ЕС с Россией и США

    Каллас закатила глаза при вопросе о переговорах ЕС с Россией и США
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас закатила глаза и тяжело вздохнула перед ответом на вопрос журналистов о возможных переговорах с Россией и США по урегулированию конфликта на Украине.

    Перед началом второго дня саммита ЕС в Брюсселе главу европейской дипломатии попросили прокомментировать перспективы диалога с Москвой и Вашингтоном по украинскому кризису. Услышав вопрос, она закатила глаза, выдержала паузу и глубоко вздохнула, передает РИА «Новости».

    «Это, конечно, сложный вопрос», – признала Каллас.

    Она вновь высказала мнение, что для урегулирования конфликта на Украине необходимо оказать давление на Россию. При этом Москва ранее неоднократно подчеркивала, что разговаривать с ней на языке ультиматумов и санкций контрпродуктивно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Каллас признала крайне тяжелое положение Украины перед зимой.

    В четверг саммит ЕС впервые отложил обсуждение темы на второй день встречи.

    Комментарии (3)
    16 октября 2026, 04:10 • Новости дня
    Путин обязал стратегические компании согласовывать иностранные законы
    Путин обязал стратегические компании согласовывать иностранные законы
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Стратегическим предприятиям запретили исполнять требования иностранного законодательства без согласования с российской стороной, что следует из указа президента России Владимира Путина.

    «Установить, что акционерные общества, включенные в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ <...> вправе только с предварительного согласия федерального органа исполнительной власти, уполномоченного правительством России», – говорится в тексте указа, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.

    Теперь компаниям нельзя без разрешения предоставлять информацию о своей деятельности зарубежным структурам. Исключение составляют лишь сведения, раскрываемые по российским законам или правилам обращения ценных бумаг.

    Организациям также запретили самовольно менять договоры с иностранными контрагентами.

    Помимо этого, без согласования невозможно отчуждать зарубежную недвижимость и доли в иностранных компаниях.

    До подписания указа подобные ограничения действовали исключительно на требования со стороны международных организаций и иностранных государственных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин призвал не считать протекционизмом защиту собственного рынка. Президент также указал на риски иностранного финансирования российского бизнеса.

    В России утвердили механизм лишения ушедших иностранных инвесторов права выкупа активов.

    Комментарии (4)
    16 октября 2026, 13:16 • Новости дня
    Американист назвал главную интригу выборов в Конгресс США

    Американист Ярыгин: Главный вопрос выборов в США – глубина поражения республиканцев

    Американист назвал главную интригу выборов в Конгресс США
    @ J. Scott Applewhite/AP/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    До промежуточных выборов в Конгресс остается чуть больше двух недель. Одна из интриг – исход борьбы за Сенат: республиканцы остро конкурируют с оппонентами даже в «красных» штатах вроде Техаса и на этом фоне наращивают расходы на кампанию рекордными темпами, сказал газете ВЗГЛЯД американист Григорий Ярыгин.

    «Существует устойчивая тенденция: на промежуточных выборах партия, которая контролирует Белый дом, теряет места в Палате представителей, и контроль над ней переходит к оппозиции. Поэтому прогнозировать общий вектор здесь несложно. Главный вопрос – в глубине поражения республиканцев и, соответственно, в масштабе победы демократов», – отметил Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований СПбГУ.

    По его мнению, с Сенатом ситуация куда более напряженная. «Острая конкуренция сохраняется в Огайо и Канзасе. Примечательно, что борьба разворачивается даже в традиционно республиканских штатах. В частности, в Техасе есть вероятность того, что он перейдет к Демпартии. Республиканская партия всерьез обеспокоена исходом», – уточнил собеседник.

    На этом фоне он указал, что республиканцы рекордными темпами наращивают расходы на сенатскую кампанию в Техасе. Более того, в нее активно включился Илон Маск: предприниматель через суперкомитет политических действий (America PAC) направил внушительную сумму на поддержку кандидата от Республиканской партии. Но результат не предопределен.

    Как отметил Ярыгин, ориентироваться на опросы общественного мнения при этом не приходится. «Последние несколько избирательных циклов – и президентских, и выборов в Конгресс – показывают, что американцы далеко не всегда открыто говорят о своих предпочтениях. Эта тенденция прослеживается с 2016 года: тогда не принято было поддерживать Дональда Трампа, но в итоге люди проголосовали именно за него», – напомнил эксперт.

    Поэтому, по его оценкам, сгущать краски для республиканцев преждевременно. «Да, в США сложная экономическая ситуация, а уровень поддержки Трампа невысок. Но можно взглянуть на пример администрации Джо Байдена: к концу срока и авторитет Белого дома был не на высоте, и экономическая ситуация в стране оставляла желать лучшего. При этом демократы не потерпели сокрушительного поражения – тотально они не проиграли гонку за Палату представителей», – рассуждает американист.

    Говоря о настроениях американских избирателей, Ярыгин отметил, что традиционно их внимание в первую очередь сосредоточено на внутренней политике. В этом контексте ключевыми остаются два направления – экономика и здравоохранение. «В экономической плоскости избирателей прежде всего волнуют цены на топливо, что закономерно: Америка – одна из самых автомобилизированных стран в мире», – сказал политолог.

    Кроме того, продолжил собеседник, у американцев серьезное беспокойство вызывают растущие цены в магазинах. Причина не сводится исключительно к инфляции – значительную роль играет динамика цен на топливо, которая напрямую транслируется в подорожание товаров на полках. «Именно поэтому Трамп принимает пожарные меры – стремится насытить внутренний рынок дизелем. Эффект от таких шагов проявится не сразу, и в краткосрочной перспективе они вряд ли кардинально изменят картину. Тем не менее сами эти действия служат сигналом избирателям: администрация работает над решением проблемы», – добавил аналитик.

    Также растущая ставка ФРС ощутимо влияет на общий экономический и корпоративный климат. «Экономика не обрушивается, но ее положение постепенно ухудшается, и динамика ставки служит важным индикатором этого состояния. Это в том числе определяет, как будут голосовать избиратели», – рассуждает Ярыгин.

    Еще один болезненный вопрос – стоимость лекарств и страховок. «Фармацевтические компании не снижают цены на препараты, а это напрямую отражается на стоимости страховых полисов. Такая ситуация беспокоит американцев, но пик оформления страховок приходится на февраль–март. Поскольку этот сезон еще не наступил, проблема пока не стала острой для подавляющего большинства граждан», – отметил спикер.

    Что касается вопроса миграции, то он остается крайне политизированным: время от времени отдельные инциденты вновь привлекают к нему внимание общественности. Тем не менее сейчас он воспринимается как второстепенный по сравнению с экономическими проблемами, заключил политолог.

    Напомним, 3 ноября в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс. На них будут избраны все 435 членов Палаты представителей, а также определены обладатели 35 из 100 мест в Сенате.

    На данный момент обе палаты контролируют республиканцы. В Палате представителей расклад такой: у республиканцев – 218 мест, у демократов – 212, еще четыре мандата остаются вакантными. В Сенате у Республиканской партии 53 сенатора, у Демократической – 45. При этом двое независимых сенаторов при голосовании присоединяются к демократам.

    Согласно данным ресурса Real Clear Politics, за демократов на выборах готовы проголосовать 50,4% избирателей, а за республиканцев – 42,2%. Аналитики сходятся в том, что самая жаркая борьба развернется за нижнюю палату: Poliwave оценивает вероятность ее перехода к Демпартии в 82%. В конкурентных округах Пенсильвании, Северной Каролины, Нью-Йорка и Мичигана небольшое изменение явки может решить исход.

    Согласно анализу Cook Political Report, из 35 сенатских мест примерно 13 эксперты относят к числу конкурентных. Особое внимание аналитиков приковано к четырем штатам: Огайо, Техас, Мэн и Айова. Если республиканцы удержат Сенат, Дональд Трамп сохранит важный рычаг влияния – в частности, при утверждении кадровых назначений.

    Как пишет Politico, амбиции республиканцев в преддверии выборов сводятся к тому, чтобы удержать большинство в Сенате и сохранить за собой как можно больше мест в Палате представителей. При этом сами они признают, что контроль над нижней палатой Конгресса «фактически утрачен». На этом фоне партийные структуры уже сокращают рекламные бюджеты в округах Палаты представителей и перенаправляют средства на спасение позиций в Сенате.

    Комментарии (0)
    16 октября 2026, 04:23 • Новости дня
    Российские войска отодвинули ВСУ от белгородской границы на 30 км

    ВС России отодвинули ВСУ от белгородской границы на 30 км

    Российские войска отодвинули ВСУ от белгородской границы на 30 км
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военные сформировали буферную зону, отбросив подразделения украинской армии на 30 км от приграничья Белгородской области на волчанском участке, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    Подразделения ВСУ отодвинуты от государственной границы России на волчанском участке в Харьковской области.

    «На волчанском участке, где как раз находятся Нефедовка и Черное, сформирована самая большая буферная зона: нам удалось отодвинуть противника от государственной границы Российской Федерации порядка на 30 км. Я думаю, что мы будем и дальше продолжать формировать буферную зону на данном участке», – сказал он ТАСС.

    Ранее, 15 октября, в Министерстве обороны сообщили об установлении контроля над населенными пунктами Нефедовка и Черное в Харьковской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны раскрыло детали освобождения харьковских сел Нефедовка и Черное.

    ВС России развернули бои за пять населенных пунктов в Харьковской области.

    Российские войска нанесли массированный удар по объектам в Киеве и Харькове.


    Комментарии (2)
    16 октября 2026, 12:15 • Новости дня
    МИД осудил угрозу Молдавии выслать российского посла
    МИД осудил угрозу Молдавии выслать российского посла
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала недопустимым заявление спикера молдавского парламента о возможной высылке главы российской дипломатической миссии Олега Озерова.

    Как отметила Захарова, угрозы политического руководства Молдавии выслать руководителя российской дипмиссии недопустимы, передает РИА «Новости».

    «1 октября спикер молдавского парламента вообще заявил о возможности высылки главы российской дипмиссии, а также обвинил его, это очень смешно, в империализме. Подобная риторика в принципе недопустима», – заявила Захарова.

    По ее словам, подобные высказывания свидетельствуют о полном отсутствии у оппонентов посла Озерова реальных поводов для обвинений в неуважении к стране пребывания. Захарова отметила, что власти Молдавии скатываются до прямой лжи, беспочвенных обвинений и откровенного хамства.

    Дипломат добавила, что граждане самой Молдавии осознают реальную цену антироссийским заявлениям политического руководства страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае посольство России не исключило инсценировки падения беспилотника властями Молдавии.

    В апреле Кишинев решился на антироссийский выпад в Приднестровье.

    В марте российское дипломатическое представительство заявило о возрождении нацистских идей в Молдавии.

    Комментарии (2)
    16 октября 2026, 01:15 • Новости дня
    Путин наградил воспитательницу из Оренбургской области за спасение детей

    Путин наградил воспитательницу детсада, обезвредившую мужчину с ножом

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин наградил медалью «За спасение погибавших» воспитателя детского сада Лию Галееву, защитившую детей в феврале от вооруженного злоумышленника в Бугуруслане Оренбургской области.

    «За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью «За спасение погибавших» Галееву Лию Наилевну – воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования «город Бугуруслан» «Детский сад присмотра и оздоровления N1», Оренбургская область», – сказано в указе о государственных наградах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, детский сад № 1 в Бугуруслане Оренбургской области стал знаменит после того, как воспитательница Лия Галеева и учитель музыки Людмила Платонова спасли десятерых малышей от ворвавшегося в детсад во время тихого часа наркомана с ножом. Благодаря действиям педагогов, мужчина не смог навредить детям. Во время сопротивления злоумышленнику Галеева получила ранение руки.

    Комментарии (3)
    15 октября 2026, 23:29 • Новости дня
    Эксперт: Путин провел открытый диалог государства и бизнеса

    Политолог Данилин: Путину важно получать информацию от бизнеса из первых рук

    Эксперт: Путин провел открытый диалог государства и бизнеса
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Встреча Владимира Путина с отечественными лидерами несырьевого бизнеса показала, что государство понимает проблемы делового сообщества и готово поддерживать его в условиях санкций, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. По его оценке, поддержанные главой государства инвестиционные инициативы помогут компаниям привлекать долгосрочный капитал, а укрепление суверенитета страны создает основу для повышения конкурентоспособности отечественной продукции. В четверг президент провел встречу с участниками форума-съезда «Деловой России».

    «Встреча Владимира Путина с участниками форума-съезда «Деловой России» прошла на фоне оголтелой информационной кампании Запада против России. Западные СМИ массово рассказывают о проблемах в нашей экономике, подсвечивают проблемные места, но никогда не пишут о позитиве. Президент, встретившись с бизнес-сообществом, показал, что держит руку на пульсе», – сказал политолог Павел Данилин, директор Центра политического анализа и социальных исследований, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    Одним из значимых итогов обсуждения политолог назвал поддержку президентом идеи создания фондов роста и прямых инвестиций. Такие инструменты призваны обеспечить компании долгосрочным капиталом. Президент подчеркнул стратегическую задачу – рост инвестиций.

    «Сейчас сложное время: санкции вредят экономике, рост замедлился, но государство понимает проблемы и намерено поддерживать бизнес. А прямой диалог с предпринимателями позволяет Путину получать информацию о положении дел в экономике из первых рук и принимать самые эффективные решения», – добавил Данилин.

    По его мнению, открытый разговор с президентом позволяет предпринимателям, гражданам и зарубежным партнерам увидеть, как власти работают с экономическими вызовами. «Президент показывает и бизнес-сообществу, и гражданам, и нашим партнерам, что мы развиваемся, знаем о проблемах, контролируем и купируем их», – сказал политолог. В качестве примера инициативы, способной принести пользу компаниям, он привел долгосрочный отложенный инвестиционный налоговый вычет: «Он повлияет на тех, кто делает инвестиции, строит, закупает станки».

    Данилин особо отметил сформулированный президентом принцип: «Сильная, суверенная страна – залог сильного и конкурентного бизнеса». «Когда страна несуверенна, бизнес сталкивался с нечестной конкуренцией, захватом рынков, выдавливанием из ниш, особенно за границей. Сейчас, когда страна суверенна и сильна, ситуация меняется в лучшую сторону. Да, мы потеряли рынки на Западе, но приобрели огромные рынки на Востоке», – пояснил он.

    Еще одной важной темой встречи президента с бизнес-сообществом стала помощь предпринимателей участникам СВО и их семьям. По оценке Данилина, такая деятельность постепенно становится устойчивой практикой, хотя в нее вовлечены пока не все представители бизнеса.

    «Многие бизнесмены помогают, поддерживают ветеранов, отправляют на передовую машины, квадроциклы. Но есть и те, кто до сих пор делает вид, что ничего не происходит, и даже не может правильно нарисовать границы Российской Федерации. Однако в целом формируется устойчивая тенденция социальной ответственности предпринимательства, которая сочетается с основной задачей бизнеса – извлечением прибыли и развитием», – считает Данилин.

    В четверг Владимир Путин провел по видеосвязи встречу с лидерами несырьевого бизнеса – участниками XXI форума-съезда «Деловой России». Она продлилась почти три часа.

    Одной из главных тем стал создание новых условий для внутренней инвестиционной активности. «Перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл, увеличить вложения средств в инновационные компании, в промышленные, логистические, креативные, туристические и другие проекты, которые ориентированы на повышение емкости национального рынка, а также на растущий глобальный спрос», – подчеркнул Путин.

    На встрече обсуждалось развитие финансового рынка и механизмов прямых инвестиций. Президент отметил, что российский фондовый рынок пока не в полной мере реализует свой потенциал, и призвал добиться более амбициозных результатов. При этом создание фондов роста и прямых инвестиций, по его мнению, должно сопровождаться защитой средств частных инвесторов и пенсионных накоплений.

    Президент поддержал инициативы бизнеса, связанные с высокими технологиями. Путин связал успехи в развитии систем больших данных и искусственного интеллекта с уровнем конкурентоспособности российских компаний.

    Комментарии (8)
    16 октября 2026, 08:45 • Новости дня
    Европейские союзники призвали Зеленского прекратить критику Трампа

    Bloomberg: Европа призвала Зеленского умерить критику Трампа

    Европейские союзники призвали Зеленского прекратить критику Трампа
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские партнеры Владимира Зеленского советуют ему воздержаться от критики политики президента США Дональда Трампа, так как альтернативы американской помощи нет.

    Европейские союзники призывают Зеленского умерить критику действий Дональда Трампа, поскольку Европа не сможет компенсировать возможную потерю американской поддержки, в том числе поставок оружия и разведданных, пишет Bloomberg.

    Министры иностранных дел ЕС в понедельник в частном порядке договорились сохранять неизменной европейскую политику в отношении Украины, взаимодействуя с США по мере возможности и продолжая поддерживать Киев, передает «Интерфакс».

    Ранее Дональд Трамп в интервью Newsmax заявил, что решение украинского конфликта будет найдено без участия Зеленского, поскольку тот не желает урегулирования. Трамп также отметил сложности во взаимодействии с украинским лидером.

    В то же время, по данным The New York Times, представители администрации США, включая Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и вице-президента Джей Ди Вэнса, неоднократно просили Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Зеленский обвинил Трампа в предательстве Украины и переходе на сторону России.

    Ранее советник Трампа обвинил Зеленского в подрыве политики США.

    В тот же день украинцы испугались последствий конфликта Зеленского с Трампом.

    Комментарии (0)
    16 октября 2026, 05:02 • Новости дня
    Карин Кнайсль оказалась поклонницей фильмов «Брат» и «Брат 2»
    Карин Кнайсль оказалась поклонницей фильмов «Брат» и «Брат 2»
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рекомендовала ознакомиться с культовыми российскими кинолентами с участием актера Сергея Бодрова-младшего «Брат» и «Брат 2».

    Руководитель центра G.O.R.K.I. Петербургского государственного университета поделилась впечатлениями от российского кинематографа на полях Международного форума «Российская энергетическая неделя», передает РИА «Новости».

    «Да, я смотрела, это обязательно. «Брат» и «Брат 2» – очень интересно», – заявила она.

    Кнайсль добавила, что считает картины захватывающими, несмотря на трагические судьбы создателей.

    Режиссер дилогии Алексей Балабанов ушел из жизни в 2013 году из-за острой сердечной недостаточности. Исполнитель главной роли Сергей Бодров-младший погиб со съемочной группой в 2002 году при сходе ледника в Кармадонском ущелье в Северной Осетии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кнайсль отказалась возвращаться в политику и ответила на планы лишить ее гражданства Австрии.

    При этом Отец Илона Маска рассказывал о любви сына к русской литературе.


    Комментарии (0)
    16 октября 2026, 05:35 • Новости дня
    Аэропорты Московского региона вернулись к штатному режиму работы
    Аэропорты Московского региона вернулись к штатному режиму работы
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации сообщил в Max-канале о том, что ограничения сняты в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево, воздушные гавани работают в штатном режиме.

    «Аэропорты Внуково и Шереметьево: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.

    Чуть позже Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское).

    В ночь на пятницу все аэропорты Московского региона ввели временные ограничения полетов ради безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение четверга над регионами страны было уничтожено 80 украинских беспилотников. Количество сбитых на подлете к Москве дронов в ночь на пятницу достигло 79 штук.


    Комментарии (0)
    16 октября 2026, 12:06 • Новости дня
    Эксперт: Путин действует как главный политический защитник российского бизнеса

    Политолог Сетов: Путин справедливо увязывает защиту российского рынка с экономическим суверенитетом

    Эксперт: Путин действует как главный политический защитник российского бизнеса
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Президент Владимир Путин справедливо указывает, что защита собственного рынка не является протекционизмом. Поддержка отечественных компаний неразрывно связана с экономическим суверенитетом и конкурентоспособностью страны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Никита Сетов. Ранее Путин провел встречу с участниками форума «Деловой России».

    «Логика президента Владимира Путина как главного политического защитника интересов российского бизнеса исходит из необходимости поддерживать национальных предпринимателей, особенно в условиях санкционного давления», – отметил Никита Сетов, замгендиректора КГ «Полилог», эксперт ЭИСИ.

    Спикер напомнил: в своем выступлении перед предпринимательскими кругами глава государства на «Деловой России» увязал поддержку отечественных компаний с экономическим суверенитетом и конкурентоспособностью страны.

    «Санкции усилили эту установку. Устойчивость экономики зависит от способности российского бизнеса сохранять производственные связи и привлекать капитал внутри национальной финансовой системы. Защита внутреннего рынка в такой логике является инструментом экономической политики. Механизм должен дать компаниям время и ресурсы для технологического обновления и запуска нового инвестиционного цикла», – подчеркнул эксперт.

    Ранее президент Владимир Путин провел по видеосвязи встречу с участниками XXI форума-съезда организации «Деловая Россия». Глава государства напомнил, что перед страной «стоит задача запустить новый инвестиционный цикл, увеличить вложения средств в инновационные компании, в промышленные, логистические, креативные, туристические и другие проекты, которые ориентированы на повышение емкости национального рынка, а также на растущий глобальный спрос».

    «Наши предприниматели каждодневным напряженным трудом доказывают, что их знания, умения, интересы и планы прочно связаны с Россией, с ростом благополучия наших граждан. И очень важно, что мы вместе работаем над воплощением в жизнь очевидной, проверенной историей формулы: сильная, суверенная страна – залог сильного и конкурентного бизнеса», – отметил Путин.

    По его словам, ведущая роль в этой работе принадлежит бизнесу, опирается на его заинтересованность в перспективных проектах, в создании хороших, современных рабочих мест в городах, поселках.

    «В нынешнее объективно непростое время российский бизнес демонстрирует ответственную гражданскую позицию, желание вносить свой вклад в качество жизни граждан. В этом смысле отечественный предпринимательский класс у нас стал деятельной, активной частью российского гражданского общества», – детализировал президент.

    Также глава государства указал на важность сотрудничества бизнеса с профильными ведомствами. «С подачи деловых кругов мы начали системно снижать административную нагрузку на бизнес, убирать избыточное регулирование, упрощать отчетность и получение различных разрешений, запустили оценку самими предпринимателями, как влияет на их деятельность принятие того или иного нормативного акта, того или иного закона», – напомнил Путин.

    Кроме того, в ходе беседы были затронуты вопросы маркировки импорта, которую глава Минпромторга Антон Алиханов назвал механизмом защиты потребителя, мерой регулирования рынка и очистки от контрафакта. В связи с этим он указал на важность соблюдения баланса, чтобы не превращать инструмент в меру торгового протекционизма.

    «Защита собственного рынка не является протекционизмом», – пояснил в ответ Путин. – «И, кстати говоря, те, кто больше всего говорят о недопущении протекционизма, больше всего протекционизмом занимаются».

    По его словам, «российские бизнес-лидеры, предприниматели не только, что называется, растут сами, выходят на новые рубежи, но и берут на себя ответственность за консолидацию и формулирование запросов делового сообщества, участвуют в создании общих правил работы для динамичного, поступательного развития экономики всей страны».

    В свою очередь, председатель «Деловой России» Алексей Репик рассказал о развитии российского бизнеса. «Мы идем в новые рынки, отрасли, технологии, страны. Когда привычные направления закрылись, мы, предприниматели, пошли в Азию, на Ближний Восток, в Африку, наладили логистику, расчеты, создали технологические партнерства. Наряду с сырьем, металлами, удобрениями на экспорт идут комплексные решения, сервисы, ноу-хау. Причем такие контракты не только приносят выручку бизнесу, но и укрепляют позиции страны», – указал он.

    Ранее политолог Павел Данилин отмечал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД, что встреча Путина с отечественным бизнесом показала, что государство понимает проблемы делового сообщества и готово поддерживать его в условиях санкций. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как западные корпорации начали подготовку к возвращению в Россию.

    Комментарии (8)
    Главное
    Генерал Алексеев сделал первое заявление после покушения
    Украина заявила о нехватке 40 млрд евро на военные нужды
    Каллас закатила глаза после вопроса о переговорах ЕС с Россией и США
    Ветеран СВО Коломацкий: Путинские удары настигают врага в любой точке
    Политики от Демпартии США обошли республиканцев по сборам на выборы
    Tesla показала способный перепрыгивать препятствия спорткар Roadster
    Названы пять отстающих в подготовке к отопительному сезону регионов