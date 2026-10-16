Пассажирка московской электрички получила травмы из-за брошенного в окно кирпича

Tекст: Алексей Дегтярёв

«По предварительным данным, в начале октября этого года в вагон электропоезда попал кирпич, в результате чего женщина 2004 года рождения получила телесные повреждения», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

В прокуратуре предоставили видео, на котором видно, как кирпич пробивает стекло и попадает в женщину. После этого пострадавшая наклонила голову и закрыла лицо руками.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Транспортная прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства инцидента и ищут виновного.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле двое подростков устроили драку в переходе на станции метро «Калужская». В декабре прошлого года после дебоша в Петербурге в полицию были доставлены 33 подростка. В ноябре приморец распылил перцовый газ в лицо полицейскому.