Котяков назвал число получателей единого пособия в 2027 году

Котяков: Едиными пособиями в 2027 году охватят около 8 млн детей

Tекст: Дарья Григоренко

«Основным стержневым мероприятием или мерой поддержки является единое пособие. В 2027 году на эти выплаты запланировано почти 1,23 трлн рублей из федерального бюджета и еще порядка 326 млрд рублей из региональных бюджетов в качестве софинансирования», – цитирует Котякова РИА «Новости».

По его словам, в следующем году едиными пособиями смогут охватить порядка 8 млн детей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Котяков анонсировал рост МРОТ в 2027 году до 28,9 тыс. рублей.

В четверг Соцфонд сообщил о досрочной выплате детских пособий в ноябре.