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    16 октября 2026, 13:35 • Новости дня

    Отдыхающие в Анталье россияне пожаловались на январскую погоду

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Анталья и другие турецкие курорты оказались во власти необычайно холодной для октября погоды с сильными штормами и резким похолоданием.

    В октябре на курортах юга Турции дневная температура опустилась до плюс 18 градусов вместо привычной нормы в 26,6 градуса, продолжаются мощные ливни. Отдыхающие оказались застигнуты врасплох январской погодой, передает РИА «Новости».

    «Дождь льет, море бушует, гром гремит», – охарактеризовала погоду в районе Авсаллар российская туристка Лариса. Она отметила, что несмотря на шторм, отель работает в обычном режиме, а организаторы даже устраивали дискотеку на пляже.

    Турист Александр, отдыхающий с семьей в Каше, сообщил, что вода в Средиземном море стала холоднее, чем в прошлые годы, из-за чего местные жители уже завершили купальный сезон. В свою очередь турецкие СМИ публикуют видео последствий непогоды, на одном из которых пианист играет саундтрек из фильма «Титаник» в подтопленном отеле.

    По данным метеорологов, в Аланье и Манавгате за несколько дней выпала месячная норма осадков. При этом в Российском союзе туриндустрии пояснили, что удешевление путевок в Анталью связано не с дождями, а с плановым окончанием пляжного сезона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число жертв рекордных ливней в Стамбуле достигло пяти.

    14 октября 2026, 15:19 • Новости дня
    У берегов Турции нашли древнейшее в мире затонувшее судно

    Минкультуры Турции: Археологи обнаружили древнейшее в мире затонувшее судно

    Tекст: Мария Иванова

    Группа ученых из университета Акдениз обнаружила у турецкого острова Кекова обломки древнейшего в мире затонувшего торгового судна.

    «Мы обнаружили следы древнейшего в мире затонувшего судна. Обнаруженные амфоры, которым 4,7 тыс. лет, позволяют получить информацию о морской торговле на берегах Турции. Предположительно, эти сосуды использовались для транспортировки оливкового масла или вина, они свидетельствуют о торговле и межкультурной коммуникации в Восточном Средиземноморье», – заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, передает РИА «Новости».

    По его словам, анализ показал, что найденные на судне амфоры, вероятнее всего, были изготовлены в долине реки Иордан. Подобные сосуды ранее находили в Египте, на Крите и на руинах Трои.

    Министр добавил, что особый интерес представляет амфора с двумя отверстиями и девятью символами. По предположению ученых, она могла служить маслобойкой, что указывает на возможность производства моряками масла или сыра во время долгих плаваний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце археологи нашли тысячи керамических сосудов с древнего корабля у берегов Антальи.

    В январе ученые обнаружили руины монастыря византийских монахов в Египте.

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    14 октября 2026, 02:55 • Новости дня
    Аномальные морозы пришли на Чукотку и в Якутию

    Tекст: Антон Антонов

    На Чукотке, в Магаданской области и Якутии наблюдаются аномальные холода, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

    «Естественно, номер один – это Чукотка, Магаданская область и Якутия», – рассказал Шувалов, отвечая на вопрос, в каких регионах России наблюдаются аномальные морозы.

    В отдельных пунктах ночные температуры опускаются до минус 20, 25 и 27 градусов, а местами уже зафиксированы первые 30-градусные морозы, передает РИА «Новости».

    Синоптик добавил, что в ближайшие три дня ожидается понижение температуры до минус шести градусов в Томске, Красноярске и на севере Иркутской области, что тоже будет выходить за рамки климатической нормы для середины октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в ближайшие сутки в Москве завершится период золотой осени и начнется глубокая осень.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что вероятность выпадения первого снега в Москве позже средних многолетних дат крайне велика.

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    15 октября 2026, 20:11 • Видео
    Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

    Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

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    14 октября 2026, 16:11 • Новости дня
    Пострадавший в ДТП с сыном экс-мэра Махачкалы на Пхукете россиянин вышел из комы

    Tекст: Ольга Иванова

    Россиянин Данила Горбунов, пострадавший в лобовом столкновении с мотоциклом погибшего сына экс-мэра Махачкалы на Пхукете, вышел из комы и готовится к выписке.

    «Наконец-то пришел в себя Данила, который пострадал в аварии на Пхукете ночью пятого октября», – сообщила РИА «Новости» лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева.

    По ее словам, врачи провели россиянину операцию по скреплению челюсти скобами. Она добавила, что 17-летний молодой человек дает хорошую динамику, несмотря на тяжелые травмы, врачи говорят о скорой выписке.

    Ранее сообщалось о лобовом столкновении двух мотоциклов в районе Патонг. Одним из них управлял сын экс-мэра Махачкалы Асхаб Мусаев, который погиб. На втором мототакси ехал Горбунов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе тело погибшего в ДТП на Пхукете россиянина отправили домой.

    Пропавшего в Таиланде российского подростка нашли в состоянии комы.

    Летом россиянка погибла в результате ДТП в Таиланде.

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    15 октября 2026, 14:37 • Новости дня
    Лавров предложил провести встречу в формате «3+3» в Азербайджане

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следующую встречу консультативной региональной платформы «3+3» можно провести в Азербайджане, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Новую встречу в формате «3+3» (Азербайджан, Грузия, Армения, Россия, Турция и Иран) можно провести в Азербайджане, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, передает ТАСС.

    «Я бы упомянул формат, который был инициирован Азербайджаном и Турцией, это формат «3+3» – Азербайджан, Грузия, Армения и Россия, Турция, Иран. Мы встречались несколько раз, и сейчас ждем, когда договорятся Армения и Азербайджан о том, кто следующий будет принимать встречу министров иностранных дел этой группы», – сказал Лавров.

    По его словам, ближайшую встречу можно провести в Азербайджане, а следующую – в Ереване. Министр считает, что это было бы правильно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Баку на саммит СВМДА.

    Ранее главы МИД Армении и Азербайджана обсудили продвижение мирной повестки.

    Ранее сообщалось, что Лавров счел своевременным возобновление встреч в формате «3+3».

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    14 октября 2026, 18:45 • Новости дня
    В ДТП с пассажирским автобусом в Анталье пострадали семь россиян

    Tекст: Ольга Иванова

    В турецкой провинции Анталья семеро граждан России получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса.

    В районе Коркутели произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, среди пассажиров которого находились российские туристы, передает ТАСС.

    «По информации, полученной от турецких компетентных органов, сегодня в районе Коркутели провинции Анталья произошло ДТП, в результате которого пострадали семеро российских граждан. Они были доставлены в местную больницу. На данный момент в медучреждении остаются двое пострадавших, остальные, в том числе дети, выписаны», – сообщили в генконсульстве России в Анталье.

    В диппредставительстве добавили, что обращений к ним по данной ситуации пока не поступало, однако дипломаты держат вопрос на контроле и готовы оказать необходимое консульское содействие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Турции сообщили о 40 пострадавших в дорожно-транспортном происшествии.

    Российское посольство подтвердило отсутствие соотечественников в другом попавшем в аварию автобусе.

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    14 октября 2026, 15:48 • Новости дня
    В Турции задержали 33 человека за связи с ФЕТО и ИГ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр юстиции Турции Акын Гюрлек заявил о задержании 33 человек в ходе операций против запрещенной в стране организации ФЕТО и террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

    Турецкие силовики провели четыре операции в Измире, Эскишехире и Агры, в результате которых под стражу были взяты подозреваемые в причастности к экстремистской деятельности, передает ТАСС.

    «Сегодня в Измире, Эскишехире и Агры при координации с органами прокуратуры в результате совместных действий полиции и жандармерии были проведены четыре отдельные операции против террористических организаций ФЕТО и ИГ. В рамках операций из 35 подозреваемых 33 были задержаны», – сообщил Гюрлек.

    По словам главы ведомства, правоохранители получили важную информацию о финансовых связях ФЕТО. Выяснилось, что через связанную с организацией американскую компанию проходили денежные переводы за турецкие товары. Следствие полагает, что эти средства могли использоваться для финансирования восстановления структуры ФЕТО.

    Кроме того, в ходе операции в Агры был задержан один подозреваемый по делу о финансировании группировки ИГ. Еще один фигурант находится за границей, второго продолжают искать на территории Турции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае турецкая разведка захватила в Сирии организаторов терактов.

    Полиция задержала более 300 сторонников ИГ.

    В прошлом году правоохранители задержали почти 300 подозреваемых в связях с ИГ.

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    14 октября 2026, 14:46 • Новости дня
    Грузовое судно село на мель на черноморском побережье Стамбула

    Грузовое судно село на мель в Черном море у берегов Турции

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На черноморском побережье Стамбула в районе Чаталджа село на мель грузовое судно, на место инцидента направлены подразделения береговой охраны, сообщают турецкие СМИ.

    Грузовое судно село на мель на пляже Чилингез в районе Чаталджа на черноморском побережье Стамбула, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.

    На место происшествия направлены подразделения береговой охраны, специалисты начали подготовку к снятию судна с мели. Информация о причинах происшествия, названии, флаге и типе судна пока отсутствует.

    По внешнему виду оказавшееся на мели судно напоминает крупный сухогруз или танкер. Информации о пострадавших или загрязнении акватории не поступало.

    Во вторник власти Стамбула предупреждали о сильном ветре и штормовых порывах до 80 км/ч в отдельных районах города и его предместьях, в том числе в Чаталдже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Черном море при атаке беспилотников на судно погиб капитан.

    В начале месяца МВД Румынии заявило о спасении 11 человек с загоревшегося в акватории судна.

    Летом атакованный беспилотником сухогруз сел на мель в Черном море.

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    15 октября 2026, 15:29 • Новости дня
    Подросток в Стамбуле погиб от удара током в луже во время ливня

    Tекст: Дарья Григоренко

    В центральном районе Стамбула Фатих 14-летний юноша получил смертельный удар током, наступив в образовавшуюся после рекордных осадков лужу.

    Подросток стал первой жертвой масштабных ливней, передает «Комсомольская правда» со ссылкой на телеканал Haberturk.

    По данным властей турецкой провинции, инцидент произошел в парке Чукурбостан. Ребенок был госпитализирован и находился в сознании, однако врачам не удалось его спасти.

    В среду на Стамбул обрушилась непогода, выпало свыше 200 мм осадков на квадратный метр. В городе зафиксировано более 1,2 тыс. подтоплений жилых домов и 15 оползней. Дороги во многих районах оказались затоплены, а загруженность автомагистралей достигала 89%. К ликвидации последствий стихии привлекли более 8 тыс. сотрудников экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг число жертв ливней в Стамбуле выросло до трех человек.

    Российским туристам дали советы на фоне рекордных осадков.

    В среду пассажирам развернувшихся по пути из Турции в Москву самолетов поменяли билеты.

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    16 октября 2026, 01:45 • Новости дня
    Захарова раскрыла «топорную схему» фейк-кампании о помощи Звинчуку

    Захарова раскрыла схему кампании дезинформации о помощи Звинчуку

    Tекст: Катерина Туманова

    В блогосфере началась массовая публикация однотипной дезинформации с целью очернить действия сотрудников дипмиссии по поддержке задержанных в Черногории россиян, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «С каждым разом фейки всё топорнее и примитивнее. Если раньше старались хотя бы внешне по-разному обыграть спущенную методичку, то теперь просто лениво клепают, как говорят на профжаргоне, «копипасту». Совпадение текстов местами стопроцентное», – написала она в Telegram-канале, приложив наглядные материалы.

    Захарова отметила, что точкой входа для распространения фейков становятся иноагентские ресурсы, но дипломат была удивлена, что среди распространителей дезинформации оказались члены Союза писателей России.

    «Хотя после такого мощного тиражирования заимствований можно их смело записывать в члены Союза Списателей», – иронично завершила пост Захарова.

    Напомним, владельца Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука и команду задержали в черногорском городе Рисан после официального запроса на съемку фильма в Цетинском монастыре. Посольство России оперативно потребовало от местных властей разъяснить причины произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Звинчук 11 октября вернулся в Россию после задержания в Черногории.

    Он заявил, что Мария Захарова сыграла ключевую роль в возвращении команды Звинчука на родину.

    Звинчук также поблагодарил МИД и спецслужбы за возвращение в Россию.

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    14 октября 2026, 12:40 • Новости дня
    В Стамбуле задержали разыскиваемого за хищение американца Шулера

    Medyatava: В Турции задержали американца Шулера за хищение 1,5 млрд долларов

    Турецкая полиция задержала в Стамбуле американского бизнесмена Ричарда Шулера, который разыскивался по линии Интерпола за мошенничество на сумму около 1,5 млрд долларов.

    Американец разыскивался Финляндией по обвинению в крупном мошенничестве с отягчающими обстоятельствами, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкое издание Medyatava.

    «Полицейский спецназ в результате совместной операции с разведкой задержал Шулера в его квартире в районе Бешикташ. В результате обыска конфискованы 64 наручных часов Rolex и Patek Philippe, 4 млн долларов наличными, драгоценности и оружие в большом количестве», – сообщило издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце разыскиваемого Интерполом за мошенничество россиянина задержали в Турции.

    В прошлом году США депортировали в Россию разыскиваемого Интерполом за мошенничество мужчину.

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    14 октября 2026, 21:34 • Новости дня
    В Казахстане отменили концерт задержанного за наркотики рэпера Navai

    Tекст: Вера Басилая

    Выступление российского рэпера Наваи Бакирова, известного под псевдонимом Navai, в Астане перенесли на неопределенный срок после задержания исполнителя правоохранительными органами Казахстана по подозрению в контрабанде наркотиков.

    Мероприятие, которое должно было пройти 14 октября, не состоится по техническим причинам, передает РИА «Новости».

    Накануне правоохранительные органы Жамбылской области совместно с пограничниками задержали артиста при въезде в республику. В автомобиле музыканта обнаружили наркотики, после чего стражи порядка завели уголовное дело о покушении на контрабанду запрещенных веществ.

    Зрителям предложили сдать билеты через платформы покупки. Поздняя отмена выступления вызвала возмущение у поклонников артиста. Директор исполнителя Рауф Гусанов отказался давать комментарии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду рэпера задержали в Казахстане по делу о контрабанде наркотиков.

    В прошлом месяце Центр организации дорожного движения отозвал иск к артисту на 91 тыс. рублей.

    Судебные приставы взыскали с музыканта задолженность за коммунальные услуги.

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    14 октября 2026, 21:50 • Новости дня
    Болгария, Румыния и Турция начали готовить план безопасности Черного моря

    Politico: Болгария, Румыния и Турция готовят план безопасности Черного моря

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Болгария совместно с Румынией и Турцией работает над инициативой по защите свободы судоходства в Черном море на фоне участившихся атак на суда.

    Болгария, Румыния и Турция работают над инициативой по безопасности в Черном море. Премьер-министр Болгарии Румен Радев планирует представить эту инициативу на саммите Европейского совета 15 и 16 октября, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Politico.

    Издание подчеркивает, что вопрос безопасности судоходства станет одним из центральных на предстоящем саммите. В проекте заявления по итогам саммита будет подчеркнута необходимость незамедлительного восстановления безопасного прохода для грузовых судов с зерном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Болгарии обсудил с послом России атаки дронов на суда в Черном море.

    Ранее София запросила помощь ЕС и НАТО после инцидентов.

    А в конце прошлой недели уже Турция предложила России и Украине два коридора безопасности в акватории.

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    15 октября 2026, 14:28 • Новости дня
    Глава МИД Турции Фидан покинул зал во время речи президента Израиля

    Представители пяти стран покинули саммит в Баку при выступлении главы Израиля

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и представители еще нескольких государств покинули зал заседаний на саммите в Баку во время выступления президента Израиля Ицхака Герцога.

    Во время выступления израильского лидера на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии зал заседаний покинули делегации нескольких государств, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал NewsPulse.

    Помимо турецкого министра, из помещения вышли представители Ирана, Пакистана, Палестины и Кувейта.

    Отношения между Анкарой и Тель-Авивом резко обострились после начала израильской операции в секторе Газа в октябре 2023 года. Турецкие власти жестко раскритиковали действия армии обороны Израиля, а в мае 2024 года приостановили торговлю с еврейским государством до прекращения атак на палестинский анклав и обеспечения бесперебойных поставок гуманитарной помощи. В настоящее время страны поддерживают контакты только по линии спецслужб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг иранская делегация также покинула саммит в Баку во время выступления израильского президента.

    В прошлом месяце Турция жестко ответила на слова главы Минобороны Израиля о президенте Реджепе Тайипе Эрдогане.

    Летом Анкара призвала к международной политической изоляции еврейского государства.

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    15 октября 2026, 20:23 • Новости дня
    Вьетнам приветствовал решение Путина о безвизовом въезде для граждан страны

    МИД Вьетнама приветствовал решение Путина о безвизовом режиме для вьетнамцев

    Tекст: Ольга Иванова

    Вьетнам приветствует решение России ввести безвизовый режим для граждан республики, имеющих обычные паспорта, заявила официальный представитель МИД страны Фам Тху Ханг.

    Такое решение было принято в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пишет ТАСС.

    Ханг напомнила, что в сентябре во время визита генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама То Лама в Россию стороны приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении партнерства между двумя странами. В документе подчеркивается намерение укреплять и расширять сотрудничество в сфере трудовых ресурсов, активизировать туристические обмены, упрощать процедуры въезда и выезда для граждан Вьетнама и стремиться к введению безвизового режима для владельцев обычных паспортов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Россия и Вьетнам наметили шаги по наращиванию взаимодействия в оборонной сфере.

    В понедельник президент России Владимир Путин утвердил безвизовый въезд в Россию для граждан Вьетнама.

    В Ассоциации туроператоров России (АТОР) спрогнозировали рост турпотока из Вьетнама в Россию на 30%.

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    15 октября 2026, 20:51 • Новости дня
    АТОР назвала самые популярные зарубежные направления на ноябрьские праздники

    АТОР: Египет и Турция стали самыми популярными на ноябрьские праздники

    Tекст: Ольга Иванова

    Египет, Турция, Таиланд и Вьетнам стали самыми востребованными зарубежными направлениями среди российских туристов на ноябрьские праздники в 2026 году, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

    «На ноябрьские праздники топ-продаж – это Египет, Турция. Египет, Таиланд, Вьетнам. Это направления, которые на ноябрьские праздники достаточно востребованы», – сказала Ломидзе, ее слова приводит РИА «Новости».

    Вместе с тем в ассоциации не отмечают всплеска спроса россиян на дополнительные дни отпуска в этот праздник в 2026 году.

    «Ноябрь и февраль – два самых тяжелых месяца в межсезонье, потому что: либо уже ничего толком не работает, либо еще более или менее не разогрелось», – добавила Ломидзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник эксперты назвали популярные направления для отдыха на ноябрьские выходные.

    В августе эксперты зафиксировали рекордный рост туризма на Дальнем Востоке.

    В июле россияне заплатили рекордные 2,5 млн рублей за отдых в Турции.

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