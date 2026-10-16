Котяков анонсировал рост МРОТ в 2027 году до 28,9 тыс. рублей

В Минтруде анонсировали повышение МРОТ до 28,9 тыс. рублей в 2027 году

Tекст: Мария Иванова

В 2027 году в России запланировано очередное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщил глава Минтруда, передает РИА «Новости».

«Одним из ключевых мероприятий госпрограммы является также увеличение минимального размера оплаты труда, в будущем году у нас предусмотрено его увеличение до уровня 28 тыс. 935 рублей», – заявил Котяков на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье профессор Александр Сафонов спрогнозировал рост МРОТ до 29 тыс. рублей.

В прошлом месяце эксперт Александр Балынин заявил об увеличении минимальных декретных выплат в 2027 году.

Весной специалисты разъяснили, кто из россиян по закону может получать зарплату ниже МРОТ.