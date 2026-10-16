Политики от Демпартии США обошли республиканцев по сборам на выборы

Tекст: Игорь Иножарский

Представители Демократической партии собрали ошеломляющие суммы накануне промежуточных выборов 2026 года, пишет Axios.

В частности, кандидат от демократов в Техасе Джеймс Таларико собрал 64 млн долларов, тогда как его конкурент-республиканец Кен Пакстон – 18 млн долларов. В Джорджии сенатор-демократ Джон Оссофф привлек 33,1 млн долларов против 2,8 млн у республиканца Майка Коллинза. В Мичигане Абдул Эль-Сайед собрал 30,7 млн долларов, а бывший конгрессмен Майк Роджерс от республиканцев – 9,7 млн долларов.

Схожая ситуация наблюдается и в других конкурентных штатах, включая Огайо, Мэн, Аляску, Айову, Северную Каролину и Канзас. Как отмечает издание, преимущество демократов свидетельствует о высоком энтузиазме их сторонников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу секретный брифинг об угрозах выборам в США сорвался из-за сбоя видеосвязи. По оценке The Washington Post, демократический Сенат станет новой проблемой для Дональда Трампа. В начале месяца латиноамериканские избиратели отвернулись от Трампа.