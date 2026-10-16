Глава Соцфонда сообщил о двухэтапной индексации пенсий в 2027 году

Председатель Соцфонда Чирков анонсировал двухэтапную индексацию пенсий россиян

Tекст: Дмитрий Зубарев

В 2027 году власти перейдут на двухэтапное повышение страховых пенсий вместо единоразового, передает РИА «Новости».

«Со следующего года... мы перейдем на двухэтапную индексацию страховых пенсий вместо одного повышения, как было в этом году и до этого», – заявил Чирков на заседании комитета Госдумы по бюджету и рынкам.

Размер повышения с 1 февраля на уровень инфляции составит 6,8%, а с 1 апреля с учетом роста доходов фонда – 3,3%. По словам главы ведомства, благодаря этому решению выплаты будут расти быстрее, чем в текущем году.

Чирков также отметил, что бюджет Социального фонда на 2027 год полностью сбалансирован. Это обеспечит в полном объеме все социальные и пенсионные обязательства перед гражданами России на фоне роста доходов и расходов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава Союза пенсионеров рассказал об индексации социальных пенсий в 2027 году.

В четверг депутаты настояли на двойной индексации пенсий.

В понедельник министр финансов Антон Силуанов объяснил причины этого решения.