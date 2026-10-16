Генсек СНГ назвал изоляцию Афганистана путем к катастрофе

Генсек СНГ Лебедев призвал включить Афганистан в гуманитарное сотрудничество

Tекст: Дмитрий Зубарев

Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев назвал изоляцию Афганистана путем к катастрофе и призвал вовлекать Кабул в региональные проекты, передает РИА «Новости».

«Позиция СНГ в отношении Афганистана остается прагматичной и последовательной. Изоляция Кабула – это путь к катастрофе и новому витку внутренних и внешних конфликтов. Страны Содружества ведут постоянный диалог с афганским правительством на основе уважения национальных условий Афганистана», – заявил Лебедев в ходе конференции ОДКБ, СНГ и ШОС по безопасности в Центральной Азии и Афганистане.

По его словам, создание прочного экономического фундамента позволит афганскому народу самостоятельно решать свою судьбу. Он подчеркнул важность вовлечения страны в инфраструктурные и энергетические проекты, а также развития торговли с государствами Центральной Азии.

Кроме того, Лебедев указал на необходимость включения Афганистана в гуманитарное сотрудничество в рамках СНГ и ШОС. Он отметил, что стабилизация обстановки позволила афганским властям обеспечить рост экономики на 3% в этом году, однако для дальнейшего развития стране требуются кадры и создание национальной системы здравоохранения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Лебедев пообещал жестко пресекать попытки прорыва южных границ СНГ.

Глава МИД России Сергей Лавров предупредил о долгом преодолении последствий действий США в Афганистане.

Ранее в ОДКБ раскрыли детали выстраивания отношений с Кабулом.