France info: Французские школьники устроили протесты из-за грязных туалетов

Tекст: Мария Иванова

Антисанитарное состояние школьных туалетов стало одной из причин недовольства протестующих во Франции старшеклассников, передает РИА «Новости» со ссылкой на France info.

Ученики жалуются на обветшавшие и неработающие кабинки, а также на нехватку мыла и туалетной бумаги. Некоторые подростки признались, что вынуждены терпеть весь день из-за невозможности посещать грязные уборные.

Отдельной проблемой антисанитария стала для девушек, которым отсутствие элементарных средств гигиены мешает посещать уроки во время менструаций. При этом поддерживающие акции протеста преподаватели отмечают, что администрация школ сама убирает бумагу из туалетов из-за того, что ученики используют ее не по назначению.

Массовые выступления старшеклассников во Франции продолжаются уже несколько недель. Учащиеся также недовольны перегруженным расписанием и нехваткой учителей. Демонстрации регулярно перерастают в беспорядки, для подавления которых полиция применяет слезоточивый газ, водометы и шумовые гранаты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду участники массовых протестов разгромили восемь банков в Лионе.

Во вторник во французских городах начались столкновения школьников с полицией.