Хирурги в Москве по частям восстановили локоть упавшему с турника ребенку

Tекст: Алексей Дегтярёв

В столичный детский стационар поступил ребенок с сильной болью и отеком после неудачного лечения в региональной больнице, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение департамента.

Ранее пациенту установили конструкцию из спиц и винта. Со временем она не выдержала нагрузки и сместилась. Столичные врачи сняли отек и приступили к повторной сложной операции.

«Локтевой сустав – один из самых подвижных и капризных. Мы собрали все костные отломки и надежно их зафиксировали», – рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии Антон Неверов.

После хирургического вмешательства пациенту потребовалась реабилитация и постепенное удаление поддерживающих конструкций. Спустя три месяца мальчик смог свободно двигать рукой и вернулся к привычной активности.

В июле медики спасли проткнутого ножкой стула россиянина. В июне телеведущий Дмитрий Дибров перенес операцию после перелома руки.