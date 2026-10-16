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    Региональные державы учатся побеждать гегемонов
    Американист назвал главную интригу выборов в Конгресс США
    Пекин ответил на критику пресс-секретаря Белого дома туалетов в Китае
    Эксперт: Путин действует как главный политический защитник российского бизнеса
    Российские войска освободили харьковские Варваровку и Николаевку
    Путин обязал компании согласовывать исполнение иностранных законов
    МИД осудил угрозу Молдавии выслать российского посла
    Минобороны и нефтяники занялись усилением ПВО для защиты НПЗ
    На Севморпуть вышла новая страна
    16 октября 2026, 12:15 • Новости дня

    МИД осудил угрозу Молдавии выслать российского посла

    МИД осудил угрозу Молдавии выслать российского посла
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала недопустимым заявление спикера молдавского парламента о возможной высылке главы российской дипломатической миссии Олега Озерова.

    Как отметила Захарова, угрозы политического руководства Молдавии выслать руководителя российской дипмиссии недопустимы, передает РИА «Новости».

    «1 октября спикер молдавского парламента вообще заявил о возможности высылки главы российской дипмиссии, а также обвинил его, это очень смешно, в империализме. Подобная риторика в принципе недопустима», – заявила Захарова.

    По ее словам, подобные высказывания свидетельствуют о полном отсутствии у оппонентов посла Озерова реальных поводов для обвинений в неуважении к стране пребывания. Захарова отметила, что власти Молдавии скатываются до прямой лжи, беспочвенных обвинений и откровенного хамства.

    Дипломат добавила, что граждане самой Молдавии осознают реальную цену антироссийским заявлениям политического руководства страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае посольство России не исключило инсценировки падения беспилотника властями Молдавии.

    В апреле Кишинев решился на антироссийский выпад в Приднестровье.

    В марте российское дипломатическое представительство заявило о возрождении нацистских идей в Молдавии.

    16 октября 2026, 04:10 • Новости дня
    Путин обязал стратегические компании согласовывать иностранные законы
    Путин обязал стратегические компании согласовывать иностранные законы
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Стратегическим предприятиям запретили исполнять требования иностранного законодательства без согласования с российской стороной, что следует из указа президента России Владимира Путина.

    «Установить, что акционерные общества, включенные в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ <...> вправе только с предварительного согласия федерального органа исполнительной власти, уполномоченного правительством России», – говорится в тексте указа, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.

    Теперь компаниям нельзя без разрешения предоставлять информацию о своей деятельности зарубежным структурам. Исключение составляют лишь сведения, раскрываемые по российским законам или правилам обращения ценных бумаг.

    Организациям также запретили самовольно менять договоры с иностранными контрагентами.

    Помимо этого, без согласования невозможно отчуждать зарубежную недвижимость и доли в иностранных компаниях.

    До подписания указа подобные ограничения действовали исключительно на требования со стороны международных организаций и иностранных государственных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин призвал не считать протекционизмом защиту собственного рынка. Президент также указал на риски иностранного финансирования российского бизнеса.

    В России утвердили механизм лишения ушедших иностранных инвесторов права выкупа активов.

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    16 октября 2026, 04:23 • Новости дня
    Российские войска отодвинули ВСУ от белгородской границы на 30 км

    ВС России отодвинули ВСУ от белгородской границы на 30 км

    Российские войска отодвинули ВСУ от белгородской границы на 30 км
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военные сформировали буферную зону, отбросив подразделения украинской армии на 30 км от приграничья Белгородской области на волчанском участке, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    Подразделения ВСУ отодвинуты от государственной границы России на волчанском участке в Харьковской области.

    «На волчанском участке, где как раз находятся Нефедовка и Черное, сформирована самая большая буферная зона: нам удалось отодвинуть противника от государственной границы Российской Федерации порядка на 30 км. Я думаю, что мы будем и дальше продолжать формировать буферную зону на данном участке», – сказал он ТАСС.

    Ранее, 15 октября, в Министерстве обороны сообщили об установлении контроля над населенными пунктами Нефедовка и Черное в Харьковской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны раскрыло детали освобождения харьковских сел Нефедовка и Черное.

    ВС России развернули бои за пять населенных пунктов в Харьковской области.

    Российские войска нанесли массированный удар по объектам в Киеве и Харькове.


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    15 октября 2026, 20:11 • Видео
    Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

    Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

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    16 октября 2026, 01:15 • Новости дня
    Путин наградил воспитательницу из Оренбургской области за спасение детей

    Путин наградил воспитательницу детсада, обезвредившую мужчину с ножом

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин наградил медалью «За спасение погибавших» воспитателя детского сада Лию Галееву, защитившую детей в феврале от вооруженного злоумышленника в Бугуруслане Оренбургской области.

    «За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью «За спасение погибавших» Галееву Лию Наилевну – воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования «город Бугуруслан» «Детский сад присмотра и оздоровления N1», Оренбургская область», – сказано в указе о государственных наградах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, детский сад № 1 в Бугуруслане Оренбургской области стал знаменит после того, как воспитательница Лия Галеева и учитель музыки Людмила Платонова спасли десятерых малышей от ворвавшегося в детсад во время тихого часа наркомана с ножом. Благодаря действиям педагогов, мужчина не смог навредить детям. Во время сопротивления злоумышленнику Галеева получила ранение руки.

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    15 октября 2026, 23:29 • Новости дня
    Эксперт: Путин провел открытый диалог государства и бизнеса

    Политолог Данилин: Путину важно получать информацию от бизнеса из первых рук

    Эксперт: Путин провел открытый диалог государства и бизнеса
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Встреча Владимира Путина с отечественными лидерами несырьевого бизнеса показала, что государство понимает проблемы делового сообщества и готово поддерживать его в условиях санкций, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. По его оценке, поддержанные главой государства инвестиционные инициативы помогут компаниям привлекать долгосрочный капитал, а укрепление суверенитета страны создает основу для повышения конкурентоспособности отечественной продукции. В четверг президент провел встречу с участниками форума-съезда «Деловой России».

    «Встреча Владимира Путина с участниками форума-съезда «Деловой России» прошла на фоне оголтелой информационной кампании Запада против России. Западные СМИ массово рассказывают о проблемах в нашей экономике, подсвечивают проблемные места, но никогда не пишут о позитиве. Президент, встретившись с бизнес-сообществом, показал, что держит руку на пульсе», – сказал политолог Павел Данилин, директор Центра политического анализа и социальных исследований, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    Одним из значимых итогов обсуждения политолог назвал поддержку президентом идеи создания фондов роста и прямых инвестиций. Такие инструменты призваны обеспечить компании долгосрочным капиталом. Президент подчеркнул стратегическую задачу – рост инвестиций.

    «Сейчас сложное время: санкции вредят экономике, рост замедлился, но государство понимает проблемы и намерено поддерживать бизнес. А прямой диалог с предпринимателями позволяет Путину получать информацию о положении дел в экономике из первых рук и принимать самые эффективные решения», – добавил Данилин.

    По его мнению, открытый разговор с президентом позволяет предпринимателям, гражданам и зарубежным партнерам увидеть, как власти работают с экономическими вызовами. «Президент показывает и бизнес-сообществу, и гражданам, и нашим партнерам, что мы развиваемся, знаем о проблемах, контролируем и купируем их», – сказал политолог. В качестве примера инициативы, способной принести пользу компаниям, он привел долгосрочный отложенный инвестиционный налоговый вычет: «Он повлияет на тех, кто делает инвестиции, строит, закупает станки».

    Данилин особо отметил сформулированный президентом принцип: «Сильная, суверенная страна – залог сильного и конкурентного бизнеса». «Когда страна несуверенна, бизнес сталкивался с нечестной конкуренцией, захватом рынков, выдавливанием из ниш, особенно за границей. Сейчас, когда страна суверенна и сильна, ситуация меняется в лучшую сторону. Да, мы потеряли рынки на Западе, но приобрели огромные рынки на Востоке», – пояснил он.

    Еще одной важной темой встречи президента с бизнес-сообществом стала помощь предпринимателей участникам СВО и их семьям. По оценке Данилина, такая деятельность постепенно становится устойчивой практикой, хотя в нее вовлечены пока не все представители бизнеса.

    «Многие бизнесмены помогают, поддерживают ветеранов, отправляют на передовую машины, квадроциклы. Но есть и те, кто до сих пор делает вид, что ничего не происходит, и даже не может правильно нарисовать границы Российской Федерации. Однако в целом формируется устойчивая тенденция социальной ответственности предпринимательства, которая сочетается с основной задачей бизнеса – извлечением прибыли и развитием», – считает Данилин.

    В четверг Владимир Путин провел по видеосвязи встречу с лидерами несырьевого бизнеса – участниками XXI форума-съезда «Деловой России». Она продлилась почти три часа.

    Одной из главных тем стал создание новых условий для внутренней инвестиционной активности. «Перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл, увеличить вложения средств в инновационные компании, в промышленные, логистические, креативные, туристические и другие проекты, которые ориентированы на повышение емкости национального рынка, а также на растущий глобальный спрос», – подчеркнул Путин.

    На встрече обсуждалось развитие финансового рынка и механизмов прямых инвестиций. Президент отметил, что российский фондовый рынок пока не в полной мере реализует свой потенциал, и призвал добиться более амбициозных результатов. При этом создание фондов роста и прямых инвестиций, по его мнению, должно сопровождаться защитой средств частных инвесторов и пенсионных накоплений.

    Президент поддержал инициативы бизнеса, связанные с высокими технологиями. Путин связал успехи в развитии систем больших данных и искусственного интеллекта с уровнем конкурентоспособности российских компаний.

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    15 октября 2026, 21:15 • Новости дня
    Песков призвал власти Молдавии освободить главу Гагаузии Гуцул

    Песков: Молдавия должна отпустить Гуцул по гуманитарным соображениям

    Песков призвал власти Молдавии освободить главу Гагаузии Гуцул
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что властям Молдавии следует освободить главу Гагаузии Евгению Гуцул исходя из гуманитарных соображений.

    По словам Пескова, для возобновления диалога с Москвой Кишиневу необходимо отказаться от линии, основанной на русофобии, и освободить политических заключенных, передает РИА «Новости».

    «Хотя бы выпустить мать двоих детей – Гуцул. Просто исходя из гуманитарных соображений», – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, какие шаги молдавских властей помогли бы восстановить диалог с Россией.

    В августе 2025 года суд первой инстанции приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по обвинению в финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор». В мае апелляционная палата Кишинева оставила этот приговор в силе, после чего защита подала жалобу в Высшую судебную палату.

    Молдавская оппозиция обвиняет правящую партию, негласным лидером которой выступает президент Майя Санду, в политическом давлении на Гагаузскую автономию. Сама Гуцул неоднократно называла свое уголовное дело политически мотивированным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник кандидат в главы Гагаузии Петр Влах заявил о незаконном задержании в аэропорту Кишинева.

    Летом сообщалось, что власти Молдавии готовятся к демонтажу Гагаузской автономии.

    В мае суд оставил в силе приговор Гуцул.

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    16 октября 2026, 05:02 • Новости дня
    Карин Кнайсль оказалась поклонницей фильмов «Брат» и «Брат 2»
    Карин Кнайсль оказалась поклонницей фильмов «Брат» и «Брат 2»
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рекомендовала ознакомиться с культовыми российскими кинолентами с участием актера Сергея Бодрова-младшего «Брат» и «Брат 2».

    Руководитель центра G.O.R.K.I. Петербургского государственного университета поделилась впечатлениями от российского кинематографа на полях Международного форума «Российская энергетическая неделя», передает РИА «Новости».

    «Да, я смотрела, это обязательно. «Брат» и «Брат 2» – очень интересно», – заявила она.

    Кнайсль добавила, что считает картины захватывающими, несмотря на трагические судьбы создателей.

    Режиссер дилогии Алексей Балабанов ушел из жизни в 2013 году из-за острой сердечной недостаточности. Исполнитель главной роли Сергей Бодров-младший погиб со съемочной группой в 2002 году при сходе ледника в Кармадонском ущелье в Северной Осетии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кнайсль отказалась возвращаться в политику и ответила на планы лишить ее гражданства Австрии.

    При этом Отец Илона Маска рассказывал о любви сына к русской литературе.


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    16 октября 2026, 05:35 • Новости дня
    Аэропорты Московского региона вернулись к штатному режиму работы
    Аэропорты Московского региона вернулись к штатному режиму работы
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации сообщил в Max-канале о том, что ограничения сняты в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево, воздушные гавани работают в штатном режиме.

    «Аэропорты Внуково и Шереметьево: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.

    Чуть позже Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское).

    В ночь на пятницу все аэропорты Московского региона ввели временные ограничения полетов ради безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение четверга над регионами страны было уничтожено 80 украинских беспилотников. Количество сбитых на подлете к Москве дронов в ночь на пятницу достигло 79 штук.


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    16 октября 2026, 12:06 • Новости дня
    Эксперт: Путин действует как главный политический защитник российского бизнеса

    Политолог Сетов: Путин справедливо увязывает защиту российского рынка с экономическим суверенитетом

    Эксперт: Путин действует как главный политический защитник российского бизнеса
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Президент Владимир Путин справедливо указывает, что защита собственного рынка не является протекционизмом. Поддержка отечественных компаний неразрывно связана с экономическим суверенитетом и конкурентоспособностью страны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Никита Сетов. Ранее Путин провел встречу с участниками форума «Деловой России».

    «Логика президента Владимира Путина как главного политического защитника интересов российского бизнеса исходит из необходимости поддерживать национальных предпринимателей, особенно в условиях санкционного давления», – отметил Никита Сетов, замгендиректора КГ «Полилог», эксперт ЭИСИ.

    Спикер напомнил: в своем выступлении перед предпринимательскими кругами глава государства на «Деловой России» увязал поддержку отечественных компаний с экономическим суверенитетом и конкурентоспособностью страны.

    «Санкции усилили эту установку. Устойчивость экономики зависит от способности российского бизнеса сохранять производственные связи и привлекать капитал внутри национальной финансовой системы. Защита внутреннего рынка в такой логике является инструментом экономической политики. Механизм должен дать компаниям время и ресурсы для технологического обновления и запуска нового инвестиционного цикла», – подчеркнул эксперт.

    Ранее президент Владимир Путин провел по видеосвязи встречу с участниками XXI форума-съезда организации «Деловая Россия». Глава государства напомнил, что перед страной «стоит задача запустить новый инвестиционный цикл, увеличить вложения средств в инновационные компании, в промышленные, логистические, креативные, туристические и другие проекты, которые ориентированы на повышение емкости национального рынка, а также на растущий глобальный спрос».

    «Наши предприниматели каждодневным напряженным трудом доказывают, что их знания, умения, интересы и планы прочно связаны с Россией, с ростом благополучия наших граждан. И очень важно, что мы вместе работаем над воплощением в жизнь очевидной, проверенной историей формулы: сильная, суверенная страна – залог сильного и конкурентного бизнеса», – отметил Путин.

    По его словам, ведущая роль в этой работе принадлежит бизнесу, опирается на его заинтересованность в перспективных проектах, в создании хороших, современных рабочих мест в городах, поселках.

    «В нынешнее объективно непростое время российский бизнес демонстрирует ответственную гражданскую позицию, желание вносить свой вклад в качество жизни граждан. В этом смысле отечественный предпринимательский класс у нас стал деятельной, активной частью российского гражданского общества», – детализировал президент.

    Также глава государства указал на важность сотрудничества бизнеса с профильными ведомствами. «С подачи деловых кругов мы начали системно снижать административную нагрузку на бизнес, убирать избыточное регулирование, упрощать отчетность и получение различных разрешений, запустили оценку самими предпринимателями, как влияет на их деятельность принятие того или иного нормативного акта, того или иного закона», – напомнил Путин.

    Кроме того, в ходе беседы были затронуты вопросы маркировки импорта, которую глава Минпромторга Антон Алиханов назвал механизмом защиты потребителя, мерой регулирования рынка и очистки от контрафакта. В связи с этим он указал на важность соблюдения баланса, чтобы не превращать инструмент в меру торгового протекционизма.

    «Защита собственного рынка не является протекционизмом», – пояснил в ответ Путин. – «И, кстати говоря, те, кто больше всего говорят о недопущении протекционизма, больше всего протекционизмом занимаются».

    По его словам, «российские бизнес-лидеры, предприниматели не только, что называется, растут сами, выходят на новые рубежи, но и берут на себя ответственность за консолидацию и формулирование запросов делового сообщества, участвуют в создании общих правил работы для динамичного, поступательного развития экономики всей страны».

    В свою очередь, председатель «Деловой России» Алексей Репик рассказал о развитии российского бизнеса. «Мы идем в новые рынки, отрасли, технологии, страны. Когда привычные направления закрылись, мы, предприниматели, пошли в Азию, на Ближний Восток, в Африку, наладили логистику, расчеты, создали технологические партнерства. Наряду с сырьем, металлами, удобрениями на экспорт идут комплексные решения, сервисы, ноу-хау. Причем такие контракты не только приносят выручку бизнесу, но и укрепляют позиции страны», – указал он.

    Ранее политолог Павел Данилин отмечал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД, что встреча Путина с отечественным бизнесом показала, что государство понимает проблемы делового сообщества и готово поддерживать его в условиях санкций. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как западные корпорации начали подготовку к возвращению в Россию.

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    16 октября 2026, 00:27 • Новости дня
    Почти 60 дронов сбиты на подлете к Москве силами ПВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО уничтожили на подлете к столице еще 22 дрона, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин, таким образом, общее число сбитых БПЛА достигло 59 штук.

    «Уничтожены ещё десять беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    До этого мэр сообщал о 12 сбитых беспилотниках.

    Незадолго до полуночи число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 37 штук.

    Всего по состоянию на 1:10 мск ликвидировано 59 дронов ВСУ на подлете к столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение четверга над регионами страны было уничтожено 80 украинских беспилотников. Все аэропорты Москвы вечером четверга  ввели временные ограничения полетов.



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    15 октября 2026, 21:28 • Новости дня
    Песков назвал условие для возобновления диалога Молдавии с Россией

    Песков назвал отказ от русофобии условием для диалога Молдавии с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Молдавии для возобновления диалога с Россией необходимо отказаться от русофобской линии и отпустить политзаключенных, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Россия всегда приветствует заинтересованность других стран в выстраивании добрых отношений и готова пойти по пути нормализации и взаимовыгодного сотрудничества, заявил РИА «Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Отвечая на вопрос о шагах со стороны молдавских властей, которые могли бы помочь восстановить диалог, Песков подчеркнул необходимость освобождения политзаключенных, включая главу Гагаузии Евгению Гуцул.

    «Нужно просто декларировать свою заинтересованность в выстраивании добрых отношений с Россией. Россия всегда к таким декларациям относится положительно», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник кандидат в главы Гагаузии сообщил о своем незаконном задержании в аэропорту Кишинева.

    Ранее сообщалось, что Кишинев планирует демонтировать автономию Гагаузии. До этого посол Олег Озеров заявил об отсутствии у молдаван враждебности к России.

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    16 октября 2026, 00:53 • Новости дня
    Путин передал во временное управление активы Tarkett и ряда компаний

    Путин передал в управление активы ряда компаний из ЕС

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче российских активов французского производителя напольных покрытий Tarkett во временное управление компании «Центр Капитал».

    Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Под временное управление перешли 187,5 тыс. обыкновенных и 500 тыс. привилегированных акций АО «Таркетт», которые ранее принадлежали сербской компании из Бачка-Паланки, сообщил РБК.

    Аналогичное количество акций передано «Центр Капиталу» от самой компании Tarkett.

    Помимо этого, во временное управление перешли 100 обыкновенных акций АО «Таркетт Рус» и 100% долей в ООО «Таркетт Соммер».

    Помимо этого, во временное управление перешли 100 обыкновенных акций АО «Таркетт Рус» и 100% долей в ООО «Таркетт Соммер». Указом главы государства также переданы активы других иностранных компаний, включая АО «Каппа Рус» и ООО «Онтэкс РУ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре президент России Владимир Путин передал активы торговой сети «Ашан» во временное управление. В Кремле прояснили судьбу российских активов Auchan и Nestle.

    Российский завод американской компании Aptar тоже передали во временное управление.

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    15 октября 2026, 17:33 • Новости дня
    Донской казак из ЛНР стал героем проекта «Казаки герои»

    Гвардии полковник Владимир Полуполтинных, командующий 6-м отдельным гвардейским казачьим мотострелковым полком имени Матвея Платова, стал героем исторического проекта Всероссийского казачьего общества (ВсКО) «Казаки герои», направленного на сохранение памяти о выдающихся представителях российского казачества.

    Полуполтинных присоединился к народному ополчению в 2014 году, когда на Донбассе начались боевые действия, сообщает Telegram-канал ВсКО.

    Одним из эпизодов его службы стало форсирование Северского Донца в феврале 2022 года. На выполнение приказа подразделению отвели не более пяти дней, однако командир решил ускорить продвижение. Он выбрал маршрут по трассе Новоайдар – Северодонецк, используя знание местности.

    В итоге казаки прорвались через оборонительные позиции и блокпосты противника, для которого такое продвижение оказалось неожиданным. В результате задачу выполнили за два дня вместо пяти.

    Позднее подразделение участвовало в боях за Попасную, Камышеваху, Золотое, Горское, Мирную Долину и Лисичанск. За освобождение Лисичанска ему присвоили почетное наименование «Лисичанский». На основе полка сформировали 6-ю гвардейскую отдельную мотострелковую Лисичанскую казачью бригаду.

    За воинский подвиг и смекалку Полуполтинных наградили орденом Мужества. Как отмечается в публикации, он также стал первым в истории России Героем Луганской народной республики.

    «Казаки герои» – цикл видеоисторий о казаках – участниках специальной военной операции, запущенный при грантовой поддержке Института развития интернета. Выпуски посвящены Героям России и кавалерам ордена Мужества, их боевому пути, службе и подвигам, верности долгу и казачьим традициям. Видео публикуются на страницах Всероссийского казачьего общества.

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    15 октября 2026, 17:14 • Новости дня
    Страны СНГ согласовали проект совместных учений на внешних границах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Представители стран СНГ подготовили и одобрили проект соглашения о проведении совместных учений по урегулированию кризисных ситуаций на внешних границах Содружества.

    Эксперты стран Содружества Независимых Государств доработали и согласовали проект документа об организации совместных учений формирований пограничных и иных ведомств, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.

    В ведомстве отметили, что дополнительное заседание экспертной группы по вопросам ликвидации кризисных ситуаций на внешних рубежах состоялось 14 и 15 октября. В ближайшее время документ планируется внести на рассмотрение Совета глав государств СНГ.

    Во встрече приняли участие представители России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Кроме того, на заседании присутствовали сотрудники Совета командующих Пограничными войсками и Исполнительного комитета Содружества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Владимир Путин указал на эффективность встреч глав спецслужб стран СНГ.

    Летом постоянный представитель при уставных и других органах Содружества назвал атаку под Брянском покушением на Союзное государство.

    А весной глава российского государства обсудил с Советом безопасности взаимодействие с партнерами по СНГ.

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    15 октября 2026, 22:19 • Новости дня
    Минтранс Латвии подсчитал убытки от запрета на транзит российского зерна

    DELFI: Латвия оценила убытки от запрета транзита зерна из России в 290 млн евро

    Tекст: Вера Басилая

    Запрет на экспортный транзит зерна из России в страны Евросоюза может обойтись транспортной отрасли Латвии в 290 млн евро ежегодно, пишет портал DELFI.

    Согласно докладу министерства сообщения Латвии, государственная железнодорожная компания VAS Latvijas dzelzceļš может лишиться порядка 40 млн евро в год. Еще 250 млн евро составят совокупные потери портовых терминалов, перевозчиков и других предприятий, передает ТАСС.

    Кроме того, в случае запрета транзита российского зерна Латвия может столкнуться с судебными исками на сумму от 200 до 800 млн евро.

    Ранее страны Балтии обвинили Россию в препятствовании экспорту украинского зерна. Лидеры Литвы, Латвии и Эстонии 9 октября направили в Брюссель обращение с просьбой запретить экспортный транзит российского зерна через территорию Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Латвия признала невозможность запрета транзита российского зерна. Во вторник Рига повысила тариф на транзит российского зерна на четверть. В прошлую пятницу страны Прибалтики призвали Евросоюз запретить транзит зерна из России.

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    16 октября 2026, 03:22 • Новости дня
    Количество сбитых на подлете к Москве дронов увеличилось до 79

    Tекст: Катерина Туманова

    Еще 20 беспилотников ликвидировано средствами ПВО на подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Max-канале, общее число сбитых дронов достигло 79 штук.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены 20 БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Ранее сообщалось, что почти 60 дронов сбиты на подлете к Москве силами ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение четверга над регионами страны было уничтожено 80 украинских беспилотников.

    Все аэропорты Москвы вечером четверга ввели временные ограничения полетов.



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