Заявки на вступление в ШОС подали 22 государства

Двадцать два государства подали официальные заявки на вступление в ШОС

Tекст: Дмитрий Зубарев

О поступлении новых обращений от стран-кандидатов Ахмад Саидмуродзода рассказал на конференции ОДКБ, СНГ и ШОС по вопросам безопасности в Центральной Азии и Афганистане, передает ТАСС.

«Наша организация – ШОС – становится все более привлекательной для внешних партнеров, показывая пример сосуществования и совместного развития разномасштабных и по-разному устроенных государств», – подчеркнул заместитель генерального секретаря.

По его словам, в настоящее время сообщество ШОС объединяет 27 стран, выступающих в качестве полноправных членов, наблюдателей и партнеров по диалогу. Заместитель генсека отметил, что новые заявки поступили не только от евразийских государств, но и от представителей других континентов, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее появилась информация о подаче около 20 заявок на присоединение к ШОС.