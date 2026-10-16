Тирасполь потребовал извинений от вице-премьера Молдавии за оскорбления

Глава МИД ПМР потребовал извинений от вице-премьера Молдавии

Tекст: Мария Иванова

Молдавский политик заявил, что десятилетия переговоров привели к тому, что представители Приднестровья «наглеют», в связи с чем Кишинев намерен менять свои подходы, сообщает РИА «Новости».

«Данный выпад демонстрирует уровень владения нормами цивилизованного общения и многое говорит о готовности Кишинева вести конструктивный диалог с Приднестровьем. По этому инциденту мы официально потребовали принести извинения и впредь воздерживаться от подобных оскорбительных формулировок», – сказал Игнатьев.

Он отметил, что новый глава миссии ОБСЕ в Молдавии Кристофер Смит на встрече переговорщиков рекомендовал сторонам воздерживаться от деструктивной риторики. Министр добавил, что слова Киверя можно рассматривать как форму реакции на эти рекомендации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Приднестровье обвинило Молдавию в попытках нанести экономический ущерб.

В мае в республике назвали блефом план Кишинева о внешнем управлении.