Сеул и Вашингтон обсудили отправку роботов на границу с КНДР

The Korea Times: Южная Корея и США обсудили отправку роботов на границу с КНДР

Tекст: Мария Иванова

Военные Южной Кореи и США рассматривают возможность использования роботизированных систем в демилитаризованной зоне на границе с КНДР, передает ТАСС со ссылкой на газету The Korea Times.

«После инцидента я сказал генералу Брансону, что отправка личного состава в демилитаризованную зону сопряжена с рисками и сложностями, поэтому вместо них нужно отправлять роботов и дронов», – отметил Ким Гю Ха.

Американский генерал согласился с инициативой, указав на необходимость тщательной проверки новых систем. Стороны признали, что на развертывание техники потребуется время. При этом Ким Гю Ха предупредил, что беспилотники могут по ошибке нарушить демаркационную линию, что приведет к росту напряженности.

В сентябре трое южнокорейских военнослужащих подорвались на минах в демилитаризованной зоне, однако Пхеньян отверг обвинения в причастности к инциденту. В настоящее время Комитет начальников штабов южнокорейских вооруженных сил и Командование ООН изучают возможности безопасного применения роботов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник южнокорейские военные зафиксировали полет ракет КНДР на расстояние более 900 км.

На прошлой неделе Сеул потребовал от Пхеньяна извинений.