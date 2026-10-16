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    Региональные державы учатся побеждать гегемонов
    Американист назвал главную интригу выборов в Конгресс США
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    Эксперт: Путин действует как главный политический защитник российского бизнеса
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    Минобороны и нефтяники занялись усилением ПВО для защиты НПЗ
    На Севморпуть вышла новая страна
    16 октября 2026, 11:30 • Новости дня

    Трамп назвал Крым омываемым океаном с четырех сторон

    Дональд Трамп заявил об омываемом океаном с четырех сторон Крыме

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Крымский полуостров с четырех сторон омывается океаном.

    «На самом деле все началось с Барака Хуссейна Обамы. <...> Крым – самая ценная часть Украины, причем с большим отрывом. Вы понимаете, о чем я говорю. С четырех сторон – океан. Красивейший участок земли. Я девелопер. Я разбираюсь в хорошей земле», – сказал глава государства в интервью Newsmax, передают СМИ.

    Крымский полуостров омывается Черным и Азовским морями, соединен с материком через узкий Перекопский перешеек. Площадь полуострова составляет примерно 27 тыс. квадратных километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп обвинил нынешнего главу Белого дома Джо Байдена в развязывании конфликта на Украине. Летом Трамп перепутал президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным на саммите НАТО. В конце прошлого года он заявлял, что бывший президент Барак Обама заставил Украину отказаться от окруженного океаном Крыма.

    15 октября 2026, 21:35 • Новости дня
    Эксперт: Украина фактически принадлежит Лондону

    Дробницкий: За продолжение конфликта на Украине отвечает мировой либеральный мейнстрим

    Эксперт: Украина фактически принадлежит Лондону
    @ REUTERS/Paul Hackett

    Возможности Дональда Трампа повлиять на Киев ограничены, поскольку Украина фактически находится под контролем Лондона, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. По его мнению, продолжение конфликта на Украине поддерживают лидеры ЕС и политики в США как из Демократической, так и Республиканской партии, которые пытаются сорвать любые мирные инициативы. Так эксперт прокомментировал заявление Владимира Зеленского о возобновлении ударов по российским НПЗ вопреки позиции главы Белого дома.

    «За продолжение конфликта отвечает мировой либеральный мейнстрим. Это европейские лидеры и руководство ЕС, Демократическая партия США и примкнувшая к ней часть республиканцев. По сути, Запад ведет коллективную войну против России», – отметил американист Дмитрий Дробницкий.

    Эксперт напомнил, что президент США Дональд Трамп рассчитывал быстро закончить конфликт на Украине и снять с себя обязательства по «восточному флангу» НАТО. «Но без жесткого подавления мейнстрима внутри страны и в Европе остановить войну невозможно», – пояснил он.

    Эксперт считает, что в нынешней ситуации у американского президента рычаги влияния на Киев ограничены, «ведь Украина фактически принадлежит Лондону». «Это проявляется и в истории с разведданными и Starlink. Скорее всего, ситуацию создали превентивно, чтобы возбудить Конгресс и отбить у президента желание действовать в этом направлении», – полагает американист.

    По его мнению, кто-то специально распространил сведения, что Трамп или Маск якобы угрожали отключить Starlink и прекратить обмен разведданными. «Конгресс немедленно отреагировал, начал расследование, и Трамп с Маском сразу заявили, что они тут ни при чем», – добавил эксперт. По его мнению, это показывает, что внутренний истеблишмент и внешние игроки пытаются блокировать любые шаги Белого дома.

    Ранее на этой неделе в интервью газете Financial Times Владимир Зеленский рассказал о новых ударах по российским НПЗ. Зеленский сделал эти заявления, находясь с официальным визитом в Британии. В ходе этой поездки он провел в среду встречу с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом и посетил официальную аудиенцию у короля Чарльза III.

    В среду вице-премьер России Александр Новак на полях форума «Российская энергетическая неделя» подтвердил, что в этот день ВСУ атаковали два нефтеперерабатывающих завода – в Рязанской и Саратовской областях. Новак отдельно подчеркнул: «Мы видим, что украинская сторона не демонстрирует движение в сторону энергетического перемирия».

    В четверг президент России Владимир Путин на встрече с участниками съезда-форума «Деловой России» заявил, что попытки Украины нанести новые удары по российским нефтеперерабатывающим заводам не привели к существенному ущербу.

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    16 октября 2026, 08:55 • Новости дня
    Белый дом поручил ограничить работу спутниковой связи Starshield для ВСУ

    Reuters: Белый дом распорядился ограничить услуги связи Starshield для ВСУ

    Белый дом поручил ограничить работу спутниковой связи Starshield для ВСУ
    @ Lance Cpl. Brady Hathaway/U.S. Marine Corps/Wikipedia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Администрация США передала Пентагону распоряжение замедлить работу американской спутниковой связи Starshield для украинских военных, при этом президент Дональд Трамп лично не отдавал подобного приказа.

    Руководство Пентагона получило распоряжение замедлить работу спутниковой системы Starshield для вооруженных сил Украины на поле боя. Приказ ограничить услуги связи для управления украинскими беспилотниками поступил из Белого дома, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    По данным источников агентства среди американских и западных чиновников, кто именно принял решение об ограничении сервиса, не уточняется. Представитель вашингтонской администрации при этом отметил, что президент США Дональд Трамп не давал подобного распоряжения.

    Starshield является предназначенным для военных нужд типом спутниковой связи Starlink, которую предоставляет компания SpaceX американского предпринимателя Илона Маска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Соединенные Штаты опровергли причастность к ограничению работы Starlink на Украине.

    Киев заявил о возобновлении работы спутниковых систем.

    Владимир Зеленский призвал Илона Маска вернуть украинской армии доступ к терминалам.

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    15 октября 2026, 20:11 • Видео
    Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

    Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

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    16 октября 2026, 06:24 • Новости дня
    Трамп: США приостановили продажу оружия союзникам
    Трамп: США приостановили продажу оружия союзникам
    @ Graeme Sloan/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Соединенные Штаты приостанавливают продажи оружия союзникам до тех пор, пока не будут восполнены собственные арсеналы страны, заявил американский президент Дональд Трамп.

    «В последнее время мы просто оставляем боеприпасы себе, потому что они нужны нам самим. Нам необходимо иметь их у себя. И как только мы пополним запасы, действительно пополним, мы начнем позволять нашим союзникам покупать их у нас», – заявил Трамп в интервью Newsmax, передает РИА «Новости».

    По его словам, ответственность за нехватку боеприпасов лежит на его предшественнике Джо Байдене, который бесплатно отдавал огромное количество оружия Украине.

    Американский лидер добавил, что его политика в отношении Ирана отличалась от действий Байдена на украинском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг итальянская оппозиция упрекнула власти страны в обогащении оружейников за счет Украины.

    В среду в Кремле сочли преждевременными выводы о сокращении западной военной помощи Киеву.

    До этого Трамп обвинил Байдена в развязывании конфликта на Украине.

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    16 октября 2026, 04:35 • Новости дня
    Трамп: С Зеленским не стоит иметь дело
    Трамп: С Зеленским не стоит иметь дело
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский совсем не тот парень, с кем стоит иметь дело, так как он не желает договариваться, а без этого невозможно завершить конфликт.

    Президент США Дональд Трамп выразил недовольство действиями Владимира Зеленского из-за возобновления ударов по российской нефтяной инфраструктуре на фоне мирных усилий.

    В интервью телеканалу Newsmax Трамп признался, что вести диалог с президентом России Владимиром Путиным значительно проще.

    «Зеленский не тот парень, с которым нам стоит иметь дело. Он не хочет договариваться. Он говорит, что хочет договариваться, но это не так. Нет, я не большой поклонник Зеленского», – подчеркнул он во время беседы в Белом доме.

    По его словам, украинская сторона лишь имитирует готовность к дипломатическому урегулированию. Киев прервал паузу в атаках на российские объекты, оправдав это ответными мерами на действия Москвы, несмотря на объявленное ранее прекращение огня.

    Отвечая на вопрос, закончится ли война до того, как он покинет свой пост, Трамп выразил оптимизм по поводу урегулирования, но усомнился в готовности Зеленского к переговорам.

    «Это [конфликт] должно скоро закончиться. Я думаю, что на самом деле они оба хотели бы, чтобы это закончилось. Но я думаю, что с Зеленским труднее иметь дело, чем с Путиным», – ответил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский обвинил президента США в предательстве. Глава МИД России Сергей Лавров назвал позицию Зеленского по дизельной сделке вызовом американскому лидеру.

    Киев атаковал ракетами сделку Трампа.

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    16 октября 2026, 13:16 • Новости дня
    Американист назвал главную интригу выборов в Конгресс США

    Американист Ярыгин: Главный вопрос выборов в США – глубина поражения республиканцев

    Американист назвал главную интригу выборов в Конгресс США
    @ J. Scott Applewhite/AP/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    До промежуточных выборов в Конгресс остается чуть больше двух недель. Одна из интриг – исход борьбы за Сенат: республиканцы остро конкурируют с оппонентами даже в «красных» штатах вроде Техаса и на этом фоне наращивают расходы на кампанию рекордными темпами, сказал газете ВЗГЛЯД американист Григорий Ярыгин.

    «Существует устойчивая тенденция: на промежуточных выборах партия, которая контролирует Белый дом, теряет места в Палате представителей, и контроль над ней переходит к оппозиции. Поэтому прогнозировать общий вектор здесь несложно. Главный вопрос – в глубине поражения республиканцев и, соответственно, в масштабе победы демократов», – отметил Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований СПбГУ.

    По его мнению, с Сенатом ситуация куда более напряженная. «Острая конкуренция сохраняется в Огайо и Канзасе. Примечательно, что борьба разворачивается даже в традиционно республиканских штатах. В частности, в Техасе есть вероятность того, что он перейдет к Демпартии. Республиканская партия всерьез обеспокоена исходом», – уточнил собеседник.

    На этом фоне он указал, что республиканцы рекордными темпами наращивают расходы на сенатскую кампанию в Техасе. Более того, в нее активно включился Илон Маск: предприниматель через суперкомитет политических действий (America PAC) направил внушительную сумму на поддержку кандидата от Республиканской партии. Но результат не предопределен.

    Как отметил Ярыгин, ориентироваться на опросы общественного мнения при этом не приходится. «Последние несколько избирательных циклов – и президентских, и выборов в Конгресс – показывают, что американцы далеко не всегда открыто говорят о своих предпочтениях. Эта тенденция прослеживается с 2016 года: тогда не принято было поддерживать Дональда Трампа, но в итоге люди проголосовали именно за него», – напомнил эксперт.

    Поэтому, по его оценкам, сгущать краски для республиканцев преждевременно. «Да, в США сложная экономическая ситуация, а уровень поддержки Трампа невысок. Но можно взглянуть на пример администрации Джо Байдена: к концу срока и авторитет Белого дома был не на высоте, и экономическая ситуация в стране оставляла желать лучшего. При этом демократы не потерпели сокрушительного поражения – тотально они не проиграли гонку за Палату представителей», – рассуждает американист.

    Говоря о настроениях американских избирателей, Ярыгин отметил, что традиционно их внимание в первую очередь сосредоточено на внутренней политике. В этом контексте ключевыми остаются два направления – экономика и здравоохранение. «В экономической плоскости избирателей прежде всего волнуют цены на топливо, что закономерно: Америка – одна из самых автомобилизированных стран в мире», – сказал политолог.

    Кроме того, продолжил собеседник, у американцев серьезное беспокойство вызывают растущие цены в магазинах. Причина не сводится исключительно к инфляции – значительную роль играет динамика цен на топливо, которая напрямую транслируется в подорожание товаров на полках. «Именно поэтому Трамп принимает пожарные меры – стремится насытить внутренний рынок дизелем. Эффект от таких шагов проявится не сразу, и в краткосрочной перспективе они вряд ли кардинально изменят картину. Тем не менее сами эти действия служат сигналом избирателям: администрация работает над решением проблемы», – добавил аналитик.

    Также растущая ставка ФРС ощутимо влияет на общий экономический и корпоративный климат. «Экономика не обрушивается, но ее положение постепенно ухудшается, и динамика ставки служит важным индикатором этого состояния. Это в том числе определяет, как будут голосовать избиратели», – рассуждает Ярыгин.

    Еще один болезненный вопрос – стоимость лекарств и страховок. «Фармацевтические компании не снижают цены на препараты, а это напрямую отражается на стоимости страховых полисов. Такая ситуация беспокоит американцев, но пик оформления страховок приходится на февраль–март. Поскольку этот сезон еще не наступил, проблема пока не стала острой для подавляющего большинства граждан», – отметил спикер.

    Что касается вопроса миграции, то он остается крайне политизированным: время от времени отдельные инциденты вновь привлекают к нему внимание общественности. Тем не менее сейчас он воспринимается как второстепенный по сравнению с экономическими проблемами, заключил политолог.

    Напомним, 3 ноября в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс. На них будут избраны все 435 членов Палаты представителей, а также определены обладатели 35 из 100 мест в Сенате.

    На данный момент обе палаты контролируют республиканцы. В Палате представителей расклад такой: у республиканцев – 218 мест, у демократов – 212, еще четыре мандата остаются вакантными. В Сенате у Республиканской партии 53 сенатора, у Демократической – 45. При этом двое независимых сенаторов при голосовании присоединяются к демократам.

    Согласно данным ресурса Real Clear Politics, за демократов на выборах готовы проголосовать 50,4% избирателей, а за республиканцев – 42,2%. Аналитики сходятся в том, что самая жаркая борьба развернется за нижнюю палату: Poliwave оценивает вероятность ее перехода к Демпартии в 82%. В конкурентных округах Пенсильвании, Северной Каролины, Нью-Йорка и Мичигана небольшое изменение явки может решить исход.

    Согласно анализу Cook Political Report, из 35 сенатских мест примерно 13 эксперты относят к числу конкурентных. Особое внимание аналитиков приковано к четырем штатам: Огайо, Техас, Мэн и Айова. Если республиканцы удержат Сенат, Дональд Трамп сохранит важный рычаг влияния – в частности, при утверждении кадровых назначений.

    Как пишет Politico, амбиции республиканцев в преддверии выборов сводятся к тому, чтобы удержать большинство в Сенате и сохранить за собой как можно больше мест в Палате представителей. При этом сами они признают, что контроль над нижней палатой Конгресса «фактически утрачен». На этом фоне партийные структуры уже сокращают рекламные бюджеты в округах Палаты представителей и перенаправляют средства на спасение позиций в Сенате.

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    16 октября 2026, 08:45 • Новости дня
    Европейские союзники призвали Зеленского прекратить критику Трампа

    Bloomberg: Европа призвала Зеленского умерить критику Трампа

    Европейские союзники призвали Зеленского прекратить критику Трампа
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские партнеры Владимира Зеленского советуют ему воздержаться от критики политики президента США Дональда Трампа, так как альтернативы американской помощи нет.

    Европейские союзники призывают Зеленского умерить критику действий Дональда Трампа, поскольку Европа не сможет компенсировать возможную потерю американской поддержки, в том числе поставок оружия и разведданных, пишет Bloomberg.

    Министры иностранных дел ЕС в понедельник в частном порядке договорились сохранять неизменной европейскую политику в отношении Украины, взаимодействуя с США по мере возможности и продолжая поддерживать Киев, передает «Интерфакс».

    Ранее Дональд Трамп в интервью Newsmax заявил, что решение украинского конфликта будет найдено без участия Зеленского, поскольку тот не желает урегулирования. Трамп также отметил сложности во взаимодействии с украинским лидером.

    В то же время, по данным The New York Times, представители администрации США, включая Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и вице-президента Джей Ди Вэнса, неоднократно просили Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Зеленский обвинил Трампа в предательстве Украины и переходе на сторону России.

    Ранее советник Трампа обвинил Зеленского в подрыве политики США.

    В тот же день украинцы испугались последствий конфликта Зеленского с Трампом.

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    16 октября 2026, 10:31 • Новости дня
    Трамп назвал удары Украины по НПЗ России позором

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп назвал возобновление Украиной ударов по российским НПЗ «позором» и заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сложнее в переговорах, чем президент России Владимир Путин.

    Украина возобновила удары по российским нефтеперерабатывающим заводам после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил об отказе Киева от перемирия, которое на прошлой неделе внезапно объявил Трамп, хотя ни Москва, ни Киев согласия с ним не подтверждали. «Все, что он делает, – это повышает мировую цену на нефть. Что ж, я думаю, это позор», – заявил Трамп в интервью телеканалу Newsmax, вышедшем в четверг, передает The Guardian.

    Трамп отметил, что целей для ударов много, но атаки на заводы, производящие дизельное топливо, вредят всему миру, которому это топливо необходимо. Отношения Киева и Вашингтона обострились после того, как Трамп смягчил санкции против России в обмен на поставки Москвой крупных объемов дизельного топлива на мировой рынок – шаг, который расценили как попытку сдержать рост цен на бензин перед промежуточными выборами в США. Зеленский раскритиковал эту договоренность, заявив, что она позволит России продолжать спецоперацию на Украине, которая длится более четырех с половиной лет.

    Трамп также заявил, что не является большим поклонником Зеленского и считает его более проблемным в переговорах, чем Путина.

    Отношения Киева и Вашингтона обострились и из-за ограничения доступа к спутниковой связи Starlink, что затруднило украинские удары дронами и работу систем ПВО. Министр обороны Британии Уэс Стритинг заявил Би-би-си, что его американский коллега Пит Хегсет заверил его о восстановлении работы системы, отметив, что подобные размолвки между Вашингтоном и Киевом случаются не впервые.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи с Зеленским в Брюсселе назвал «критически важным» получение Украиной всех необходимых средств для защиты. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что украинские друзья не одиноки. Зеленский сообщил, что Россия нанесла очередной удар беспилотником по энергетической инфраструктуре в Луцке, что вызвало отключения электричества, а в Кремле обвинили Украину в срыве американских усилий по мирному урегулированию, возобновив удары по НПЗ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин заявил об отсутствии существенного ущерба нефтеперерабатывающим заводам после украинских атак. В понедельник портал Axios сообщил, что от Киева потребовали не вредить американским потребителям. В воскресенье Путин и Трамп выдали Зеленскому «черную метку».

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    16 октября 2026, 02:45 • Новости дня
    WSJ узнала о применении США космического оружия в Иране и Венесуэле

    Tекст: Катерина Туманова

    Военно-космические силы США показали свое космическое оружие, которое использовалось в военной кампании в Иране и при операции по захвату Николаса Мадуро в Венесуэле.

    США использовали системы электромагнитной борьбы во время операции против экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро и в войне против Ирана, сообщила в видеосюжете Wall Street Journal (WSJ).

    Вооруженные силы США задействовали специализированные орбитальные системы для успешного блокирования работы коммуникационных сетей на территории двух государств.

    Информацию об успешном применении новейших технологий подавления связи журналистам подтвердили источники в оборонном ведомстве США.

    «Мы применяли эти и другие системы в операциях по всему миру. Если говорить об операциях Midnight Hammer, Absolute Resolve, Epic Fury, наши военнослужащие выдвигались в передовые районы, действовали в этих условиях и проявили себя с «Вести» слова командира подразделения Mission Delta полковника Анджело Фернандес.

    Упомянутая миссия Midnight Hammer прошла в июне 2025 года, когда Вашингтон присоединился к Израилю для ударов по иранской территории. Под кодовым названием Epic Fury скрывается начало прямых американских атак на Иран.

    Кроме того, орбитальные системы применялись в ходе январской миссии Absolute Resolve. Эта военная операция была направлена на захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Космические силы США решили защитить мыс Канаверал лазерами от дронов. Пентагон занялся подготовкой бюджета США к окололунным сражениям.

    Президент США объявил о планах создать новый испытательный полигон Пентагона.

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    16 октября 2026, 06:14 • Новости дня
    Трамп сравнил Зеленского с основателем бродячего цирка

    Трамп сравнил Зеленского с основателем бродячего цирка Барнумом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп сравнил Владимира Зеленского с американским шоуменом и основателем бродячего цирка Финеасом Тейлором Барнумом.

    «Я называю его Ф.Т. Барнумом», – заявил Трамп в интервью телеканалу Newsmax, передает РИА «Новости».

    По его словам, администрация предыдущего президента США Джо Байдена предоставила Зеленскому огромные объемы вооружений и не попросила за них заплатить.

    Финеас Тейлор Барнум – американский шоумен, предприниматель и один из основателей индустрии массовых развлечений в XIX веке. Он известен как создатель музея диковин в Нью-Йорке и сооснователь цирка Barnum & Bailey. Барнум считается родоначальником современного шоу-бизнеса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг лидеры стран Евросоюза решили призвать Владимира Зеленского смягчить критику Дональда Трампа.

    В тот же день Зеленский обвинил Трампа в предательстве.

    В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал бессмысленными споры властей Украины с американским лидером.

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    16 октября 2026, 06:50 • Новости дня
    Спецпредставителя президента США уволили после ссоры с замгоссекретаря

    CNN: Спецпредставителя Трампа уволили после ссоры с заместителем госсекретаря

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специального представителя президента США по глобальному партнерству Паоло Замполли отстранили от должности после ссоры с заместителем госсекретаря, сообщает CNN.

    О прекращении статуса спецпредставителя Замполли стало известно после публикации Politico о его конфликте с заместителем госсекретаря Кристофером Ландау, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    «Замполли был уведомлен сегодня, что его статус спецпредставителя прекращен и он больше не является государственным служащим», – заявил источник телеканала.

    Президент Дональд Трамп назначил бизнесмена и бывшего модельного агента Замполли на этот пост в марте 2025 года. Замполли ранее сотрудничал с Меланией Трамп и, по его утверждению, познакомил ее с будущим мужем в 1998 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее недруга Владимира Зеленского в команде Дональда Трампа затравили до отставки. Также в Госдепартаменте США начались массовые увольнения. До этого десятки сотрудников Госдепа ушли в отставку по требованию президента.

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    15 октября 2026, 21:51 • Новости дня
    Власти Севастополя отменили систему QR-кодов для покупки бензина

    В Севастополе с 16 октября отменили продажу топлива по QR-кодам

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что с 16 октября в городе отменяется система QR-кодов, введенная ранее для покупки автомобильного топлива на автозаправочных станциях.

    «С 16 октября отменяем систему QR-кодов при покупке топлива. Бензин снова будет доступен в свободной продаже – при наличии», – сообщил Развожаев в Max.

    Он уточнил, что на автозаправочных станциях сети «ТЭС» можно будет купить три вида топлива: бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также дизель. Цена не превысит 100 рублей за литр, а лимит составит 30 литров. Премиальные марки будут продаваться без ограничений, при этом при заправке в канистры будет действовать лимит в 20 литров.

    Губернатор отметил, что на АЗС «АТАН» бензин марки АИ-95 будет продаваться по субсидированной цене не выше 100 рублей за литр. Лимит покупки там установлен на уровне 20 литров, а заправка горючего в канистры запрещена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле свободная продажа бензина открылась на 112 АЗС Крыма.

    Президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию с горючим в регионе.

    Эксперты поставили бесперебойность поставок в зависимость от успехов Вооруженных сил России.

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    16 октября 2026, 02:01 • Новости дня
    В штате Орегон трое детей и взрослый погибли при стрельбе в школе

    Tекст: Катерина Туманова

    В американском Орегоне подросток убил четверых человек в младшей школе и был ликвидирован прохожим, передает CBS News.

    Вооруженный 16-летний юноша открыл огонь в начальной школе американского города Бенд в штате Орегон, лишив жизни троих детей и одного взрослого, пока случайный прохожий не остановил его выстрелом.

    Трагедия произошла в учебном заведении Silver Rail, передает CBS News. Местная полиция получила сообщение о вооруженном человеке на парковке, затем злоумышленник проник в здание. Прибывшие через три минуты патрульные обнаружили нападавшего мертвым.

    К расследованию в городе Бенд, расположенном примерно в 240 км от Портленда, подключились агенты ФБР.

    По данным правоохранителей, подозреваемого нейтрализовал неравнодушный свидетель происшествия.

    В текущем году в американских школах зафиксировано 149 подобных инцидентов, тогда как в прошлом году их количество достигло 235.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США школьник открыл стрельбу по одноклассникам.
    Школьник погиб при стрельбе у школы в Турции. Во Франции задержали отца стрелявшего в директора школы подростка.

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    16 октября 2026, 03:10 • Новости дня
    Трамп пожаловался на серьезные проблемы и тут же назвал это шуткой

    Трамп пошутил о некоторых серьезных проблемах

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп на обеде с сотрудниками экстренных служб в шутку признался, что страдает от серьезных проблем, не связанных с вредными привычками.

    Во время мероприятия в Розовом саду американский лидер заявил об отсутствии у него пагубных зависимостей.

    «Знаете, мне повезло. Я не курю и не пью. И у меня нет тяги к алкоголю. Мои друзья пьют, и им очень тяжело. Знаете, у них зависимость. Им очень трудно держаться подальше [от предмета вожделения]», – передает слова Трамп портал Yahoo News

    Политик напомнил о своем брате, Фреде Трампе-младшем, который ушел из жизни в 42 года после долгой борьбы с алкоголизмом. По словам президента США, похожая ситуация наблюдается и с наркотиками, однако сам он полностью свободен от подобных пороков.

    При этом Трамп отметил, что у него есть другие, очень серьезные проблемы, которые он не хочет добавлять к списку зависимостей.

    «У меня есть другие проблемы. У меня есть очень серьезные проблемы. Но эти к ним не относятся. Я не хочу добавлять их в этот список», – добавил он.

    Американский лидер предположил, что пресса обязательно ухватится за эти слова и начнет искать в них скрытый смысл.

    «А вообще я просто шутил», – сказал Трамп в завершение своей речи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер в мак успешно прошел комплексное медицинское обследование и похвастался идеальными результатами теста на когнитивные способности.

    Врач Шон Барбабелла в апреле 2025 года отметил крепкое здоровье американского лидера для выполнения обязанностей главнокомандующего.

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    16 октября 2026, 06:30 • Новости дня
    NYT: Вэнс, Кушнер и Уиткофф уговаривали Зеленского прекратить бить по НПЗ

    NYT: Переговорщики уговаривали Зеленского прекратить атаки на НПЗ

    Tекст: Катерина Туманова

    Американская администрация выражала обеспокоенность влиянием украинского конфликта на стоимость энергоносителей еще летом, а осенью переговорщикам США пришлось едва ли не уговаривать главу киевского режима Владимира Зеленского прекратить удары по российским НПЗ.

    «Летом, по мере роста цен на топливо и приближения промежуточных выборов,  Трамп и его администрация все больше беспокоились о влиянии войны на стоимость энергоносителей. Вице-президент Джей Ди Вэнс позвонил Зеленскому 31 июля, и, по данным администрации президента Украины, они «обсудили последствия войны России для мировых рынков», – пишет New York Times (NYT).

    По словам источника, знакомого с этими разговорами, в последние месяцы главные посланники Трампа по вопросам войны на Украине, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а также вице-президент Вэнс, просили Зеленского не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    13 сентября Трамп заявил: «Зеленский должен сделать одно: он должен прекратить громить запасы дизельного топлива в России».

    В интервью The Financial Times Зеленский сказал, что Украина приостановила атаки на нефтеперерабатывающие заводы России на три дня, как просил Трамп, но теперь возобновляет их.

    Он раскритиковал американского президента за заключение сделок с президентом России Владимиром Путиным, за прекращение передачи разведданных, что вызвало у сторонников Киева некоторые опасения.

    Дочь бывшего спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога, Меган Моббс, чья благотворительная организация оказывает гуманитарную помощь Украине, заявила NYT, что сомневается в эффективности нападок Трампа на  Зеленского, так как это вряд ли повлияют на отношение американцев к Украине.

    Однако, добавила она, критика Зеленского может повлиять на Трампа.

    «Я не знаю, на что он рассчитывает, усиливая давление. На мой взгляд, это ничем хорошим не закончится, учитывая все, что нам известно о психологии президента», – резюмировала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американист Дудаков указал на то, что Зеленский ударами по НПЗ шантажирует администрацию США.

    Зеленский сообщил, что США предупредили ВСУ о прекращении передачи разведданных.

    Путин заявил об отсутствии существенного ущерба НПЗ после украинских атак.

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    16 октября 2026, 13:16 • Новости дня
    Песков: Россия и США сошлись во мнении о нежелании Киева идти на мир

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и американский лидер Дональд Трамп полностью сходятся во мнении о нежелании Владимира Зеленского выходить на мирное урегулирование.

    Песков заявил, что Владимир Зеленский отказывается брать на себя ответственность за шаги к мирному урегулированию конфликта, передает РИА «Новости».

    «При всем желании обсуждать что-либо без действующего украинского руководства невозможно. Но то, что Зеленский не хочет брать на себя ответственность и выходить в мирное русло урегулирования, это однозначно. И здесь мы полностью сходимся в этой точке зрения с президентом Трампом», – заявил Песков.

    Трамп неоднократно выражал недовольство неготовностью Киева к договоренностям, а также нежеланием прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Кроме того, американский лидер заявлял о необходимости нового руководства на Украине, которое сможет договориться с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков констатировал, что усилия США разбиваются о нежелание Зеленского идти на мир.

    В среду в Кремле сообщили о попытках Дональда Трампа вывести кризис на мирные рельсы.

    Во вторник Москва ответила на идею американского лидера о встрече Владимира Путина и Зеленского.

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