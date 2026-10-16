Лукашенко поручил расширить сеть отрядов народного ополчения в Белоруссии

Лукашенко: В Белоруссии нужно расширить сеть отрядов народного ополчения

Tекст: Алексей Дегтярёв

«У вас одно подразделение, хорошее подразделение. Но этого мало. И надо нам расширяться. Надо где-то еще создавать такие базовые отряды. Они должны быть связаны между собой», – заявил Лукашенко, передает БелТА.

По его словам, народное ополчение должно базироваться в определенных деревнях в сельском совете. Он напомнил, что ранее поручил руководителю Белорусского общества охотников и рыболовов Игорю Шуневичу привлекать в ополчение людей, умеющих обращаться с оружием.

Лукашенко отметил, что народное ополчение нужно, чтобы в военное время люди могли защитить себя, свою семью и свой населенный пункт.

«Это в самом низу народное ополчение. Дальше территориальная оборона – защита инфраструктурных объектов. Народное ополчение, территориальная оборона и наверху армия. Естественно, вся эта структура под командованием президента», – добавил белорусский лидер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в Могилевской области Белоруссии началась проверка территориальной обороны. В прошлом месяце Лукашенко заявил о планах масштабной проверки белорусской армии. В апреле он сообщал о готовности Белоруссии к войне.