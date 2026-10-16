Адвокат сообщил о переводе рэпера Navai в СИЗО в Таразе

Арестованный в Казахстане рэпер Navai переведен в СИЗО Тараза

Tекст: Мария Иванова

Рэпер находится в СИЗО города Тараза после первоначального помещения в изолятор временного содержания, передает ТАСС.

«Очень жаль, что так получилось, он этого точно не заслуживает», – заявила адвокат Рена Керимова.

Она также отметила, что апелляционная жалоба на решение суда об аресте пока не подана, размер возможного залога неизвестен. Ранее защита сообщала о намерении обжаловать решение суда об аресте музыканта.

Наваи Бакиров был задержан 13 октября после пересечения границы Казахстана со стороны Киргизии. В его автомобиле были обнаружены наркотики. Дело расследуется по статьям о контрабанде и незаконном хранении. Суд принял решение об аресте россиянина. Генконсульство России в Алма-Ате направило ноту в МИД Казахстана с просьбой дать официальный комментарий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Казахстане отменили концерт задержанного исполнителя.

В четверг казахстанский суд арестовал музыканта по делу о контрабанде наркотиков. Адвокат пообещал обжаловать арест рэпера Navai в Казахстане.