Генсек ОДКБ заявил о переходе конфликта США и Ирана в хроническую стадию

Tекст: Дарья Григоренко

Масадыков на конференции ОДКБ, ШОС и СНГ по безопасности в Центральной Азии отметил, что обстановка на Ближнем Востоке и в зоне Персидского залива свидетельствует о переходе затянувшегося конфликта между США и Ираном в хроническую стадию с периодическими вспышками активных боевых действий, передает РИА «Новости».

Он отметил, что ситуация на Ближнем Востоке подрывает стабильность в Центральной Азии и провоцирует экстремистские проявления. По его словам, последствия ближневосточного кризиса могут оказать негативное воздействие на безопасность центральноазиатских государств.

Кроме того, генеральный секретарь ОДКБ призвал серьезно задуматься над необходимостью обеспечить надежную защиту гражданской, промышленной, транспортной и энергетической инфраструктуры, включая ядерные объекты, исходя из опыта ведения боевых действий в ближневосточном конфликте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер Испании оценил потери Евросоюза от конфликта Соединенных Штатов с Ираном.

Во вторник Тегеран поблагодарил Россию за готовность помочь в урегулировании конфликта с США.

В воскресенье Пентагон заявил об увеличении числа погибших американских солдат на Ближнем Востоке.