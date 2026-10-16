Израиль ликвидировал одного из командиров ХАМАС в секторе Газа

Армия Израиля уничтожила участника нападения 7 октября командира ХАМАС

Tекст: Игорь Иножарский

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении Мохаммеда Абд аль-Халек Халы, который руководил штабом по производству оружия в военном крыле ХАМАС. Он отвечал за создание вооружений и способствовал наращиванию военной мощи группировки по всему сектору Газа, сообщает Israel National News.

Отмечается, что этот командир участвовал в нападении на Израиль 7 октября.

В ходе отдельного удара в районе Хан-Юнис на юге сектора Газа израильские силы ликвидировали Ахмада Джабрина Тауфика Далхана, состоявшего в военном крыле «Исламского джихада».

Оба они занимались подготовкой атак на солдат ЦАХАЛ и израильских граждан, а также пытались восстановить возможности своих организаций, систематически нарушая режим прекращения огня. В ЦАХАЛ подчеркнули, что перед нанесением ударов были приняты меры по минимизации ущерба для мирных жителей, включая использование высокоточных боеприпасов и наблюдение с воздуха.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг израильские военные уничтожили туннель ХАМАС на юге сектора Газа. Во вторник Израиль уничтожил пять бойцов ХАМАС и «Исламского джихада» в Газе. В воскресенье Израиль уничтожил в секторе Газа командира спецназа ХАМАС.