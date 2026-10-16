В Китае умер пионер лечения сердца стволовыми клетками Ли Жэнькэ

Tекст: Игорь Иножарский

О кончине специалиста по сердечно-сосудистым заболеваниям сообщил Китайский университет Гонконга, пишет South China Morning Post.

Ли Жэнькэ применял инженерные принципы к человеческому сердцу и разработал проводящие биоматериалы для восстановления тканей, поврежденных в результате сердечных приступов. Причина смерти профессора не уточняется.

Ученый родился в Харбине в 1961 году, получил образование в Харбинском и Шаньсийском медицинских университетах, а также в Университете Торонто. До своей смерти он занимал должность заместителя декана медицинского факультета в Шэньчжэне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом российские исследователи нашли способ превращать стволовые клетки в клетки сердца. В том же месяце отечественные специалисты разработали метод выращивания зубов из стволовых клеток. В прошлом году китайские ученые заявили о пользе шампанского для сердечно-сосудистой системы.