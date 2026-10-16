Суд вынес приговор фигурантам дела об афере с поставками для «Калашникова»

Пятеро фигурантов дела о хищениях у «Калашникова» получили до девяти лет колонии

Tекст: Алексей Дегтярёв

Фигуранты дела признаны виновными в мошенничестве при поставках деталей в рамках гособоронзаказа, передает РИА «Новости».

На скамье подсудимых находились руководитель фирмы «Ивановские ковши» Алексей Морохов, директор компании «Интертехника» и победитель шоу «Танцы со звездами» Алексей Леденев, бывший директор «Интертехники» Юрий Чернышев, а также Ольга Фирсова и Алексей Рубцов.

«Морохову назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет, Чернышеву – на срок восемь лет, Рубцову и Фирсовой в виде лишения свободы на срок семь с половиной лет», – сообщили в пресс-службе суда. Алексей Леденев получил семь с половиной лет условно.

По версии следствия, в 2023 году компания «Интертехника» поставила концерну «Калашников» полуфабрикаты деталей из Китая ненадлежащего качества, которые планировалось использовать при модернизации автомата АК-12. Ущерб от действий обвиняемых оценивается почти в 38 млн рублей. В зависимости от роли фигурантам вменялись мошенничество, контрабанда частей огнестрельного оружия и невыплата зарплат.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом концерн «Калашников» отверг связь с фигурантом дела о хищении 100 млн рублей. В мае суд в Иваново передал дело о хищениях у «Калашникова» в Химки. В марте бывшие сотрудники концерна попали под следствие за хищения на гособоронзаказе.