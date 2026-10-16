Tекст: Игорь Иножарский

Франция и Германия не смогли согласовать в четверг общий подход к будущим правилам «Made in Europe», большей гибкости при сокращении выбросов CO2 и планируемому с 2035 года запрету двигателей внутреннего сгорания, так как партнер по коалиции – СДПГ – выразил опасения за экологические цели, передает Politico.

«Окончательного соглашения пока нет», – заявил представитель правительства Германии. Ранее на этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон дал понять, что теперь ход за Берлином, сославшись на политические ограничения внутри немецкой коалиции и переговоры ее участников.

Согласно проекту соглашения, Германия готова принять более жесткие критерии «Made in Europe» для автопрома в законе Industrial Accelerator Act в обмен на смягчение будущего запрета двигателей внутреннего сгорания: предельная цель ЕС на 2035 год снижается с нынешних 100 до 90%, а за инвестиции в альтернативные виды топлива производителям предоставляется дополнительный десятилетний люфт, что фактически ограничивает сокращение выбросов 80% по сравнению с уровнем 2021 года.

СДПГ и сталелитейные компании обеспокоены тем, что проект отменяет обязательства по инвестициям в «зеленую» сталь и лишает отрасль ключевого стимула: без давления на автопроизводителей закупать такой металл он превращается лишь в «приятное дополнение», указал лоббист отрасли. В качестве уступки Берлину проект закрепляет расчет выбросов подключаемых гибридов по лабораторным данным, а не по реальным поездкам, помогает нарастить продажи таких машин и одновременно предполагает сужение сферы действия «Made in Europe» для автосектора, причем при выполнении ряда условий нормы распространяются и на Британию, что приветствовало правительство в Лондоне.

Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, слабость президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца, по оценке экспертов, сорвала прорыв по бюджету Евросоюза. Во вторник Франция и Германия приблизились к сделке по двигателям внутреннего сгорания в Евросоюзе. В прошлом году Берлин и Париж пообещали урегулировать спор по совместному истребителю FCAS.