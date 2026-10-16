Мировые цены на нефть упали на фоне планов МЭА по высвобождению запасов

WSJ: Мировые цены на нефть упали на фоне планов МЭА высвободить резервы

Tекст: Игорь Иножарский

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,9%, составив 105 долларов за баррель. В то же время декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 1,0%, до 95,55 доллара за баррель, пишет The Wall Street Journal.

Трейдеры оценивают последствия решения МЭА об ускорении высвобождения экстренных нефтяных резервов. Этот фактор оказался сильнее опасений, связанных с сохраняющимися рисками поставок с Ближнего Востока и неопределенностью вокруг судоходства через Ормузский пролив.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг участники Международного энергетического агентства договорились экстренно высвободить запасы нефти. В среду мировые цены на нефть выросли на фоне напряженности на Ближнем Востоке. В понедельник цена нефти Brent впервые с сентября превысила 106 долларов за баррель.